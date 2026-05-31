आईपीएल 2026 का फाइनल मैच आज यानी 31 मई (रविवार) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। इस पूरे सीजन शानदार प्रदर्शन करने वाली दोनों टीमें खिताब जीतने से एक कदम दूर हैं। आरसीबी ने क्वालिफायर-1 में गुजरात टाइटंस को हराकर सीधे फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं, गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल का टिकट कटाया।

RCB vs GT Final , IPL 2026 : घर में गिल की सेना का 'प्रचंड' रिकॉर्ड, क्या पाटीदार 'चक्रव्यूह' तोड़ रच पाएंगे इतिहास?

Gill vs Patidar IPL 2026 Final GT vs RCB: आईपीएल 2026 का फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जाना है। IPL 2026 Final मैच 31 मई को खेला जाना है। IPL 2026 Final GT vs RCB Stats: आईपीएल 2026 का फाइनल मैच आज यानी 31 मई (रविवार) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। इस पूरे सीजन शानदार प्रदर्शन करने वाली दोनों टीमें खिताब जीतने से एक कदम दूर हैं। आरसीबी ने क्वालिफायर-1 में गुजरात टाइटंस को हराकर सीधे फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं, गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल का टिकट कटाया। आरसीबी 5वीं बार आईपीएल फाइनल मैच खेलेगी, जबकि गुजरात की टीम आईपीएल में तीसरी बार फाइनल खेलने उतरेगी।दरअसल, डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) की नजरें लगातार दूसरे आईपीएल खिताब (IPL Trophy) को हासिल करने पर होगी। वहीं, गुजरात की टीम भी अपने दूसरी आईपीएल ट्रॉफी जीतना चाहेंगी। दोनों टीमों के कप्तान जबरदस्त फॉर्म में हैं। आरसीबी के रजत पाटीदार (Rajat Patidar) और गुजरात के शुभमन गिल (Shubman Gill), दोनों इंडिया की T20 टीम का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दोनों का लीडरशिप स्टाइल अलग है, लेकिन दोनों ही अपनी टीम के लिए कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं। रजत पाटीदार का शांत और सिंपल अंदाज RCB के लिए लकी साबित हुआ है। पिछले 2 सीजन से उनकी कप्तानी में टीम स्टेबल है। अब वो धोनी और रोहित शर्मा के क्लब में शामिल होने के करीब हैं। ये दोनों ही IPL ट्रॉफी डिफेंड करने वाले कप्तान हैं। पिछले साल भी आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब पंजाब किंग्स को हराकर जीता था। बता दें कि 32 साल के मध्य प्रदेश के बल्लेबाज पाटीदार ने कप्तानी के साथ-साथ बल्ले से भी तबाही मचाई है। उन्होंने 14 मैचों में 486 रन ठोके हैं। इस दौरान उनका एवरेज 44 का और स्ट्राइक रेट 196 का रहा, जिसमें 5 फिफ्टी भी शामिल हैं। पाटीदार को स्पिन का किंग माना जाता था, लेकिन इस सीजन तेज गेंदबाजों की भी उन्होंने जमकर धुनाई की है। दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल भी इंडिया की T20 टीम में वापसी के लिए बेताब दिख रहे हैं। स्टाइलिश ओपनर जबरदस्त फॉर्म में हैं। 15 मैचों में वह 722 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनका एवरेज 48.13 का रहा है और स्ट्राइक रेट 163.71 का। वहीं, दोनों कप्तान गिल और पाटीदार, फाइनल में धमाकेदार पारियां खेलकर पहुंचे हैं। पाटीदार ने क्वालिफायर-1 में GT के खिलाफ सिर्फ 33 गेंद पर 93 रन की तूफानी पारी खेली थी और RCB 92 रन से मैच जीता था। वहीं गिल ने क्वालिफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 53 गेंद पर 101 रन की शानदार सेंचुरी ठोकी और टाइटंस को फाइनल में पहुंचाया।अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस सीजन गुजरात की टीम ने कुल 7 मैच खेले है, जिसमें से 5 मैचों में उन्हें जीत हासिल हुई, जबकि दो मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस मैदान पर एक मैच गुजरात का आरसीबी के साथ भी हुआ था, जिसमें गुजरात को जीत मिली थी। ऐसे में घर में जीटी का पलड़ा भारी है और पाटीदार की आरसीबी टीम क्या इस 'चक्रव्यूह' को तोड़कर इतिहास रच पाएगी या नहीं, ये आज पता चल ही जाएगा।आरसीबी: वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रासिख सलाम डार। गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंद्धू, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज।IPL इतिहास के सबसे रोमांचक Final, जीत की दहलीज पर टूटा सपना; 1 रन से फिसली ट्रॉफ





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RCB Vs GT IPL 2026 Final RCB GT Ahmedabad Narendra Modi Stadium

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GT vs RR Live: कागिसो रबाडा भी राजस्थान के लिए बन सकते हैं मुश्किलआईपीएल 2026, GT vs RR Today Match Live Score: आईपीएल 2026 का दूसरा क्वालीफायर मैच आज मुल्लांपुर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा।

Read more »

RCB vs GT Final : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में RCB का रिकॉर्डअहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का रिकॉर्ड कैसा है, यह जानने के लिए यहां पढ़ें.

Read more »

RCB vs GT Playing 11: फाइनल में आरसीबी के लिए उपलब्ध होंगे सॉल्ट? अतिरिक्त बल्लेबाज को मौका दे सकता है गुजरातRCB vs GT Playing 11 Today, IPL Final 2026: आईपीएल 2026 का सीजन अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। लीग चरण और क्वालिफायर मुकाबलों के बाद अब इस सीजन की

Read more »

IPL फाइनल में आज बेंगलुरु Vs गुजरात: दोनों के पास दूसरा टाइटल जीतने का मौका, सीजन में कोहली 600 और गिल 722 रन बना चुकेIndian Premier League 2026 Final LIVE Royal Challengers Bengaluru Vs Gujarat Titans (RCB Vs GT) Live Score/Result Update; Follow RCB Vs GT Playing 11, Match Score, Records And Ahmedabad Narendra Modi Stadium Updates On Dainik Bhaskar.

Read more »

IPL 2026 फाइनल: RCB बनाम GT, बारिश के कारण रद्द होने पर कौन होगा चैंपियन?जानें आईपीएल 2026 फाइनल के नियम और मौसम पूर्वानुमान, अगर बारिश के कारण मैच रद्द होता है तो कौन सी टीम चैंपियन बनेगी।

Read more »

IPL 2026 फाइनल: बारिश से धुला तो कौन बनेगा चैंपियन? RCB या GT?आईपीएल 2026 फाइनल में RCB और GT के बीच मुकाबला, बारिश के नियम और रिजर्व डे की जानकारी। अगर मैच नहीं हो पाया तो RCB को चैंपियन घोषित किया जाएगा।

Read more »