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RCB vs GT Playing 11: वेंकटेश या सॉल्ट, आरसीबी प्लेइंग-11 में किसे देगी मौका?

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RCB vs GT Playing 11: वेंकटेश या सॉल्ट, आरसीबी प्लेइंग-11 में किसे देगी मौका?
आरसीबीगुजरात टाइटंसवेंकटेश
📆25-05-2026 15:14:00
📰Amar Ujala
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आरसीबी ने खिताब बचाने का अभियान आक्रामक तरीके से शुरू किया और उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी यूनिट पिछले सीजन की तरह ही दिख रही है।

RCB vs GT Playing 11: वेंकटेश या सॉल्ट , आरसीबी प्लेइंग-11 में किसे देगी मौका?

गुजरात के सामने भी चयन की चुनौती आरसीबी ने खिताब बचाने का अभियान आक्रामक तरीके से शुरू किया और उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी यूनिट पिछले सीजन की तरह ही दिख रही है। आरसीबी ने मौजूदा सीजन में लगातार 200 रनों का आंकड़ा पार किया और टीम को विराट कोहली के अनुभव तथा जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे तेज गेंदबाजों का फायदा मिल रहा है। विपक्षी टीमों पर किस तरह हावी रही गुजरात कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन और विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर की तिकड़ी ने टीम को काफी सफलता दिलाई है। मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा ने लगातार नई गेंद से विपक्षी बल्लेबाजों पर शिकंजा कसा। धर्मशाला में किसका पलड़ा भारी?

मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आरसीबी को धर्मशाला में मामूली बढ़त हासिल नजर आती है। भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की अगुआई वाला उनका तेज आक्रमण नियंत्रण, स्विंग और सटीक हार्ड लेंथ पर आधारित है। धर्मशाला की परिस्थितियों में ये गुण हमेशा कारगर साबित हुए हैं। रोशनी में गेंद को स्विंग कराने और आखिरी ओवरों में गति में बदलाव करने वाले गेंदबाज यहां बड़े स्कोर वाले मुकाबलों में भी असरदार रहे हैं। पंजाब किंग्स के खिलाफ आरसीबी ने 222 रन का विशाल लक्ष्य इसलिए बचा लिया क्योंकि उनके तेज गेंदबाज लगातार अंतराल पर विकेट चटकाते रहे। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के पास अधिक रफ्तार वाला गेंदबाजी आक्रमण है, जिसे धर्मशाला की अतिरिक्त उछाल और खतरनाक बना सकती है। स्पिन गेंदबाजों की सीमित भूमिका उनकी रणनीति को प्रभावित कर सकती है। राशिद खान आमतौर पर प्रभावी रहते हैं, लेकिन यह पिच उनकी परीक्षा ले सकती है। हाल के मुकाबलों के आंकड़े बताते हैं कि यहां अधिकांश विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए हैं और निर्णायक चरणों में टीमों ने स्पिन का अपेक्षाकृत कम इस्तेमाल किया है। आरसीबी उन टीमों में है जिसने इस सीजन कम खिलाड़ियों का ही इस्तेमाल किया और अपनी कोर टीम पर भरोसा जताया। ये और भी कम होता अगर फिल सॉल्ट चोटिल ना हुए होते। क्वालिफायर-1 से पहले आरसीबी के लिए राहत की बात यह रही कि टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज सॉलट भारत वापस लौट आए हैं और प्लेऑफ मैच में खेलने के लिए तैयार हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आरसीबी जैकब डफी को एकादश में शामिल करने के लिए सुयश शर्मा को बाहर बैठा सकती है क्योंकि सुयश का मौजूदा सीजन में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। सबसे दिलचस्प तो ये देखना होगा कि अगर सॉल्ट वापसी करते हैं तो वेंकटेश को किस तरह एकादश में फिट किया जाता है। सॉल्ट की अनुपस्थिति में वेंकटेश ने कोहली के साथ पारी का आगाज किया था। इसमें कोई दोराय नहीं है कि अगर सॉल्ट फिट हुए तो इस मैच में वही ओपनिंग करने उतरेंगे। आरसीबी की तरह गुजरात ने भी कम खिलाड़ी ही उतारे हैं। एक अतिरिक्त बल्लेबाज के लिए वह एक बार फिर निशांत सिद्धू को प्लेइंग-11 में मौका दे सकती है। उनके लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर किसे मौका दिया जाए। टीम के सामने चुनौती है कि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को लिया जाए या अतिरिक्त स्पिनर के तौर पर साई किशोर और मानव सुथार में से किसी एक को उतारा जाए

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Amar Ujala /  🏆 12. in İN

आरसीबी गुजरात टाइटंस वेंकटेश सॉल्ट प्लेइंग-11 क्वालिफायर-1 फाइनल

 

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