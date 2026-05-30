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RCB vs GT Final : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में RCB का रिकॉर्ड

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RCB vs GT Final : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में RCB का रिकॉर्ड
RCBGTIPL 2026
📆30-05-2026 10:27:00
📰News Nation
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अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का रिकॉर्ड कैसा है, यह जानने के लिए यहां पढ़ें.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( RCB ) का रिकॉर्ड कैसा है, यह जानने के लिए यहां पढ़ें. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में अब तक इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में कुल 8 मुकाबले खेल े हैं.

इस दौरान उन्हें 4 मैचों में जीत मिली है, वहीं आरसीबी को 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इन आंकड़ों के हिसाब से आरसीबी गुजरात को कड़ी टक्कर दे सकते हैं. नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर आरसीबी ने अपना पहला मैच 2015 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला था. इस मैच में आरसीबी को 9 विकेट से जीत मिली.

इसके बाद 2022 में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 1 रन से मैच जीता था. इसके बाद इसी मैदान पर उसे पंजाब किंग्स से हार मिली थी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2022 में आरसीबी को क्वालीफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट से हराया था. इसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर में आरसीबी को 4 विकेट से हराकर बाहर किया था.

आरसीबी को इस मैदान पर खेले गए दोनों प्लेऑफ मैचों में हार मिली है. उन्हें एक ही टीम ने दो बार हराया है. आरसीबी ने इस मैदान पर 2025 में पंजाब किंग्स के साथ खेले गए आईपीएल फाइनल में 6 रनों से जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम की थी. उन्होंने 18 सीजन में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतकर चैंपियन बनने का गौरव भी इसी मैदान पर हासिल किया था.

इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच 3 मैच खेले गए हैं. इन दोनों टीमों का रिकॉर्ड 2-1 है. आरसीबी ने 2 मैच जीते हैं, जबकि जीटी को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है. आरसीबी ने लीग स्टेज में चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीटी को हराया था.

इसके बाद क्वालीफायर 1 में धर्मशाला में गुजरात टाइटंस को हराया था. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर इन दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला इस सीजन ही खेला गया था. इस मैच में आरसीबी पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रनों पर आउट हो गई थी. इसके बाद 158 रन बनाकर 6 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया था.

अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इन दोनों टीमों का फाइनल होने वाला है. अहमदाबाद में कैसा है गुजरात टाइटंस का रिकॉर्ड, जानिए नरेंद्र मोदी स्टेडिमय में कितने मैचो में मिली हार और जीत. इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच 3 मैच खेले गए हैं. इन दोनों टीमों का रिकॉर्ड 2-1 है.

आरसीबी ने 2 मैच जीते हैं, जबकि जीटी को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है. आरसीबी ने लीग स्टेज में चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीटी को हराया था. इसके बाद क्वालीफायर 1 में धर्मशाला में गुजरात टाइटंस को हराया था. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर इन दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला इस सीजन ही खेला गया था.

इस मैच में आरसीबी पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रनों पर आउट हो गई थी. इसके बाद 158 रन बनाकर 6 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया था. अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इन दोनों टीमों का फाइनल होने वाला है. अहमदाबाद में कैसा है गुजरात टाइटंस का रिकॉर्ड, जानिए नरेंद्र मोदी स्टेडिमय में कितने मैचो में मिली हार और जीत.

इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच 3 मैच खेले गए हैं. इन दोनों टीमों का रिकॉर्ड 2-1 है. आरसीबी ने 2 मैच जीते हैं, जबकि जीटी को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है. आरसीबी ने लीग स्टेज में चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीटी को हराया था.

इसके बाद क्वालीफायर 1 में धर्मशाला में गुजरात टाइटंस को हराया था. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर इन दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला इस सीजन ही खेला गया था. इस मैच में आरसीबी पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रनों पर आउट हो गई थी. इसके बाद 158 रन बनाकर 6 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया था.

अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इन दोनों टीमों का फाइनल होने वाला है. अहमदाबाद में कैसा है गुजरात टाइटंस का रिकॉर्ड, जानिए नरेंद्र मोदी स्टेडिमय में कितने मैचो में मिली हार और जीत

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RCB GT IPL 2026 Rajasthan Royals Delhi Capitals Punjab Kings Gujarat Titans Narendra Modi Stadium

 

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