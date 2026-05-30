RCB vs GT Final : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में RCB का रिकॉर्ड

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का रिकॉर्ड कैसा है, यह जानने के लिए यहां पढ़ें.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( RCB ) का रिकॉर्ड कैसा है, यह जानने के लिए यहां पढ़ें. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में अब तक इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में कुल 8 मुकाबले खेल े हैं.

इस दौरान उन्हें 4 मैचों में जीत मिली है, वहीं आरसीबी को 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इन आंकड़ों के हिसाब से आरसीबी गुजरात को कड़ी टक्कर दे सकते हैं. नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर आरसीबी ने अपना पहला मैच 2015 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला था. इस मैच में आरसीबी को 9 विकेट से जीत मिली.

इसके बाद 2022 में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 1 रन से मैच जीता था. इसके बाद इसी मैदान पर उसे पंजाब किंग्स से हार मिली थी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2022 में आरसीबी को क्वालीफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट से हराया था. इसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर में आरसीबी को 4 विकेट से हराकर बाहर किया था.

आरसीबी को इस मैदान पर खेले गए दोनों प्लेऑफ मैचों में हार मिली है. उन्हें एक ही टीम ने दो बार हराया है. आरसीबी ने इस मैदान पर 2025 में पंजाब किंग्स के साथ खेले गए आईपीएल फाइनल में 6 रनों से जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम की थी. उन्होंने 18 सीजन में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतकर चैंपियन बनने का गौरव भी इसी मैदान पर हासिल किया था.

इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच 3 मैच खेले गए हैं. इन दोनों टीमों का रिकॉर्ड 2-1 है. आरसीबी ने 2 मैच जीते हैं, जबकि जीटी को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है. आरसीबी ने लीग स्टेज में चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीटी को हराया था.

इसके बाद क्वालीफायर 1 में धर्मशाला में गुजरात टाइटंस को हराया था. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर इन दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला इस सीजन ही खेला गया था. इस मैच में आरसीबी पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रनों पर आउट हो गई थी. इसके बाद 158 रन बनाकर 6 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया था.

अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इन दोनों टीमों का फाइनल होने वाला है. अहमदाबाद में कैसा है गुजरात टाइटंस का रिकॉर्ड, जानिए नरेंद्र मोदी स्टेडिमय में कितने मैचो में मिली हार और जीत. इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच 3 मैच खेले गए हैं. इन दोनों टीमों का रिकॉर्ड 2-1 है.

आरसीबी ने 2 मैच जीते हैं, जबकि जीटी को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है. आरसीबी ने लीग स्टेज में चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीटी को हराया था. इसके बाद क्वालीफायर 1 में धर्मशाला में गुजरात टाइटंस को हराया था. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर इन दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला इस सीजन ही खेला गया था.

इस मैच में आरसीबी पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रनों पर आउट हो गई थी. इसके बाद 158 रन बनाकर 6 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया था. अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इन दोनों टीमों का फाइनल होने वाला है. अहमदाबाद में कैसा है गुजरात टाइटंस का रिकॉर्ड, जानिए नरेंद्र मोदी स्टेडिमय में कितने मैचो में मिली हार और जीत.

इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच 3 मैच खेले गए हैं. इन दोनों टीमों का रिकॉर्ड 2-1 है. आरसीबी ने 2 मैच जीते हैं, जबकि जीटी को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है. आरसीबी ने लीग स्टेज में चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीटी को हराया था.

इसके बाद क्वालीफायर 1 में धर्मशाला में गुजरात टाइटंस को हराया था. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर इन दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला इस सीजन ही खेला गया था. इस मैच में आरसीबी पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रनों पर आउट हो गई थी. इसके बाद 158 रन बनाकर 6 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया था.

अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इन दोनों टीमों का फाइनल होने वाला है. अहमदाबाद में कैसा है गुजरात टाइटंस का रिकॉर्ड, जानिए नरेंद्र मोदी स्टेडिमय में कितने मैचो में मिली हार और जीत





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RCB GT IPL 2026 Rajasthan Royals Delhi Capitals Punjab Kings Gujarat Titans Narendra Modi Stadium

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GT vs RR Qualifier 2 Highlights: वैभव सूर्यवंशी पर भारी शुभमन गिल की शतकीय पारी, राजस्थान रॉयल्स को गुजरात टाइटंस ने रौंदा, अब RCB से फाइनलIPL 2026 Gujarat Qualifier 2 Titans beat Rajasthan Royals: गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराते हुए आईपीएल 2026 के खिताबी मुकाबले के लिए क्वालीफाई कर लिया है। उसने क्वालीफायर-2 में शानदार जीत हासिल की। उसका फाइनल में मुकाबला आरसीबी से होगा।

Read more »

रजत पाटीदार की कप्तानी में RCB फाइनल में, गुजरात टाइटंस से होगा खिताबी मुकाबलाIPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आमने-सामने होंगे। रजत पाटीदार ने लगातार दूसरी बार बेंगलुरु को फाइनल में पहुंचाया, वहीं शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात पहली बार खिताबी मुकाबले में है।

Read more »

IPL फाइनल के दोनों कप्तानों का एनालिसिस: रजत लगातार दूसरा फाइनल खेलेंगे; गिल की कप्तानी में गुजरात पहली बार खिताबी मुकाबले मेंIPL 2026 final teams confirmed. Royal Challengers Bengaluru (RCB) vs Gujarat Titans (GT) on June 31st. Follow Latest Updates.

Read more »

कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा RCB VS GT के बीच फाइनल मैच, जानिए कहां देख सकेंगे LIVE एक्शनRCB VS GT Final: आईपीएल 2026 का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. आइए आपको फाइनल मैच से जुड़ी डीटेल्स के बारे में बताते हैं... IPL | खेल समाचार

Read more »

अहमदाबाद में कैसा है गुजरात टाइटंस का रिकॉर्ड, जानिए नरेंद्र मोदी स्टेडिमय में कितने मैचो में मिली हार और जीतRCB vs GT Final : आईपीएल 2026 के फाइनल से पहले आइए जानते हैं कि गुजरात टाइसंट के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में रिकॉर्ड्स कैसे हैं. IPL | खेल समाचार

Read more »

2024 में KKR, 2025 में RCB: इनके चैंपियन बनने में हार्दिक का हाथ! फैंस थ्योरी और धांसू ट्विस्ट; अब GT की बारी?आईपीएल 2026 फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प थ्योरी वायरल है। फैंस का दावा है कि कैप्टेंस मीट में हार्दिक पांड्या

Read more »