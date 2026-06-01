बेंगलुरु किंग्स ने अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को हराकर IPL 2024 का दूसरा खिताब अपने नाम किया। विजेता को 20 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली, साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने पाँच व्यक्तिगत पुरस्कार जीते।

रेलिये आईपीएल 2024 के दूसरे सीजन में वापस मोड़ लेकर, राजस्थान पंखा बेंगलुरु किंग्स (RCB) ने लगातार अपने दूसरे खिताब को अपने नाम किया। अहमदाबाद के विराट कोहली स्टेडियम में खेल े गए फाइनल में RCB ने गुजरात टाइटंस (GT) को पाँच विकेट से हराकर ट्रॉफी को अपने पास ले लिया। जीत के साथ साथ, विजेता RCB को 20 करोड़ रुपए की पुरस्कार निधि मिली, जबकि द्वितीय स्थान पर रहने वाले GT को 12.

5 करोड़ रुपये का सिक्का मिला। इस जीत से न केवल टीम की क्षमता सिद्ध हुई, बल्कि खिलाड़ी‑खिलाड़ी के बीच प्रतिस्पर्धा का स्तर भी नई ऊँचाइयों पर पहुँचा। फाइनल में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए, जिनमें विराट कोहली ने अपने अभूतपूर्व छक्के से टीम को निर्णायक लाभ दिया। कोहली का आक्रमणात्मक हल्का अटकाव और तेज़ रफ़्तार का खेल Gujarat Titans को अस्थिर कर गया, जबकि RCB के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने लगातार प्रदर्शन दिखाते हुए रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूर्यवंशी ने इस सीजन में कुल 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की, और अपने अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन सहित पाँच प्रमुख पुरस्कार जीते। इन सब के अलावा, गुजरात के तेज़ गेंदबाज़ कगिसो रबाडा ने 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की, जिससे उनकी गेंदबाज़ी को नई पहचान मिली। एसटीएआरटी में 176 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे, जहाँ प्रत्येक ने अपने-अपने क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस मुक़ाबले में इंडोनेशिया की जोड़ी का सामना भी हुआ, जिसे RCB ने बेदख़ल कर दिया। साथ ही, इस फाइनल ने दर्शकों को कई अन्य मनोरंजक घटनाओं से रूबरू कराया - जैसे कि कोहली की छक्के के बाद स्वराख़ ने तीन विकेट लेकर टीम को मजबूती दी। इस जीत के साथ, राजस्थानी टीम ने न केवल खिताब जीता, बल्कि अपने प्रशंसकों के दिलों में भी एक खास स्थान बनाया। इसी दौरान, मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के लिए मौसम की भविष्यवाणी जारी की। मध्य प्रदेश में 20 से 22 जून तक मानसून का आगमन होगा, जबकि जैसलमेर में रेत का बवंडर और अलवर‑दौसा में बारिश की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के बाद तापमान में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। लखनऊ में तीव्र आंधी‑बारिश के कारण कई दीवारें ढह गईं, जिससे एक छात्र की मौत हो गई। सीवान‑छपरा के 19 जिलों में तेज़ बारिश ने यलो अलर्ट जारी किया है, जिससे स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बरतने का आह्वान किया है। ये सभी घटनाएं इस वर्ष के मौसम को और भी चुनौतीपूर्ण बना रही हैं





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