RPSC Exam 2021 Rescheduled to 20 September, No Update Permission for Leak Case Accused

The Rajasthan Public Service Commission (RPSC) has rescheduled the SI Recruitment Examination 2021 to be held on 20 September. The commission has given applicants the opportunity to make changes to their application during the application editing window from 16 May to 30 May. During this period, applicants can update their registered mobile number, email ID, and correspondence address. Those who have changed their SSO ID can transfer the data of their old ID to the new profile using the 'Fetch Application Form' option. This will ensure that their old record and application-related information are securely linked to the new system. The commission has also made it mandatory for all applicants to go through the One-Time Registration (OTR) process. Those who do not want to make any changes will be required to open the form in edit mode, provide their live photo, signature, and thumb impression, and then submit the application after entering the OTP received on their registered mobile number. If the application is not submitted through this process, it will not be considered valid.

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 फिर से 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का मौका देते हुए 16 मई से 30 मई तक एप्लीकेशन एडिट विंडो खोल दी है। इस दौरान अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पत्राचार पते जैसी जानकारियां अपडेट कर सकेंगे। जिन उम्मीदवारों ने अपनी एसएसओ आईडी बदल ली है, वे ‘फेच एप्लीकेशन फॉर्म’ विकल्प के जरिए पुरानी आईडी का डेटा नए प्रोफाइल में ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे उनका पुराना रिकॉर्ड और आवेदन संबंधी जानकारी सुरक्षित रूप से नए सिस्टम से जुड़ जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रक्रिया अपडेट करना जरूरी होगा। जिन अभ्यर्थियों को कोई सुधार नहीं करना है, उन्हें भी एक बार फॉर्म को एडिट मोड में खोलकर अपनी लाइव फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी के उपयोग की अनिवार्य रूप से सहमति देनी होगी। इसके बाद फाइनल सब्मिट बटन पर क्लिक कर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज कर आवेदन सब्मिट करना होगा। इस प्रक्रिया के बिना आवेदन सब्मिट नहीं माना जाएगा। बतादें कि इस परीक्षा में केवल वही 3 लाख 83 हजार 97 अभ्यर्थी फिर से परीक्षा दे सकेंगे, जो पहले आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे। भर्ती से जुड़ी आयू सीमा, आरक्षण, योग्यता और अन्य शर्तें 3 फरवरी 2021 को जारी किए गए विज्ञापन एवं 7 जून 2021 को जारी पत्र के अनुसार ही रहेंगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ एसआई भर्ती परीक्षा-2021 की शुचिता भंग करने के मामले दर्ज हैं, उन्हें फिलहाल आवेदन अपडेट प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग प्रत्येक मामले का अलग-अलग परीक्षण कर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लेगा और संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्षा आयोजन से पहले अलग से सूचना दी जाएगी। लखनऊ में 40 डिग्री पार हुआ तापमान.

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 फिर से 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का मौका देते हुए 16 मई से 30 मई तक एप्लीकेशन एडिट विंडो खोल दी है। इस दौरान अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पत्राचार पते जैसी जानकारियां अपडेट कर सकेंगे। जिन उम्मीदवारों ने अपनी एसएसओ आईडी बदल ली है, वे ‘फेच एप्लीकेशन फॉर्म’ विकल्प के जरिए पुरानी आईडी का डेटा नए प्रोफाइल में ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे उनका पुराना रिकॉर्ड और आवेदन संबंधी जानकारी सुरक्षित रूप से नए सिस्टम से जुड़ जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रक्रिया अपडेट करना जरूरी होगा। जिन अभ्यर्थियों को कोई सुधार नहीं करना है, उन्हें भी एक बार फॉर्म को एडिट मोड में खोलकर अपनी लाइव फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी के उपयोग की अनिवार्य रूप से सहमति देनी होगी। इसके बाद फाइनल सब्मिट बटन पर क्लिक कर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज कर आवेदन सब्मिट करना होगा। इस प्रक्रिया के बिना आवेदन सब्मिट नहीं माना जाएगा। बतादें कि इस परीक्षा में केवल वही 3 लाख 83 हजार 97 अभ्यर्थी फिर से परीक्षा दे सकेंगे, जो पहले आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे। भर्ती से जुड़ी आयू सीमा, आरक्षण, योग्यता और अन्य शर्तें 3 फरवरी 2021 को जारी किए गए विज्ञापन एवं 7 जून 2021 को जारी पत्र के अनुसार ही रहेंगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ एसआई भर्ती परीक्षा-2021 की शुचिता भंग करने के मामले दर्ज हैं, उन्हें फिलहाल आवेदन अपडेट प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग प्रत्येक मामले का अलग-अलग परीक्षण कर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लेगा और संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्षा आयोजन से पहले अलग से सूचना दी जाएगी। लखनऊ में 40 डिग्री पार हुआ तापमान





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RPSC Exam 2021 Rescheduled No Update Permission Leak Case Accused OTR Process Live Photo Signature Thumb Impression

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