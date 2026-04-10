RR vs RCB Live Score: आरसीबी ने पहली गेंद पर सॉल्ट का विकेट गंवाया, आर्चर की गेंद पर जुरेल ने लपका कैच

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मैच का लाइव स्कोर। गुवाहाटी में बारिश के कारण खेल में देरी हुई, टॉस राजस्थान रॉयल्स ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आरसीबी ने पहली गेंद पर ही फिल सॉल्ट का विकेट खो दिया।

आईपीएल लाइव क्रिकेट स्कोर, आरआर बनाम आरसीबी इंडियन प्रीमियर लीग 2026: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच आईपीएल 2026 का 16वां मुकाबला खेला जा रहा है। गुवाहाटी में बारिश के कारण मुकाबला देरी से शुरू हुआ है। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आरआर बनाम आरसीबी लाइव स्कोर: पहला झटका आरसीबी को पहली गेंद पर पहला झटका लगा है। जोफ्रा आर्चर की गेंद पर फिल सॉल्ट का कैच ध्रुव जुरेल ने लपका। अब विराट कोहली का

साथ देने देवदत्त पडिक्कल आए हैं। आरसीबी की पारी शुरू हो चुकी है। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहेंगे। गुवाहाटी में बारिश रुक गई थी, लेकिन फिर से शुरू हो गई। आईपीएल की तरफ से दिए गए अपडेट के मुताबिक, अगर बारिश फिर नहीं लौटती है तो 8:40 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। मैच 8:15 बजे शुरू होना था, लेकिन बारिश के कारण अब तक खेल की शुरुआत नहीं हो सकी है। फिलहाल गुवाहाटी में बारिश हो रही है और मैदान को कवर्स से ढका गया है। गुवाहाटी में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई। पहले अंपायर्स ने मैदान का निरीक्षण करने के बाद 8:15 बजे खेल शुरू कराने का फैसला लिया था। हालांकि, बारिश के कारण कुछ और देरी हो सकती है। राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जोश हेजलवुड। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कप्तान रियान पराग ने बताया कि तुषार देशपांडे को आराम दिया गया है और उनकी जगह बृजेश शर्मा खेलेंगे। वहीं, आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने बताया कि जैकब डफी को आराम दिया गया है। उनकी जगह जोश हेजलवुड को मौका मिला है। गुवाहाटी में बारिश रुक गई थी। अंपायर्स ने मैदान का निरीक्षण करने के बाद टॉस आठ बजे कराने का फैसला लिया। वहीं, मैच की पहली गेंद 8:15 बजे फेंकी जाएगी। अच्छी बात यह है कि दर्शकों को पूरे 20-20 ओवर का मुकाबला देखने को मिलेगा। गुवाहाटी में बारिश थम गई। मैदान कवर्स से हटाए जा रहे हैं। अंपायर्स किसी भी वक्त मैदान का निरीक्षण करेंगे और टॉस का समय निर्धारित करेंगे। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले के टॉस में देरी होगी। गुवाहाटी में फिलहाल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से टॉस को कुछ समय के लिए टाला गया है। खेल शुरू होने का इंतजार है और प्रशंसकों को उम्मीद है कि जल्द ही खेल शुरू होगा। शुरुआती झटके के बाद आरसीबी वापसी करने की कोशिश करेगा, जबकि राजस्थान रॉयल्स अपनी गेंदबाजी का फायदा उठाना चाहेगा। दोनों टीमें इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगी। दर्शकों को एक रोमांचक मैच देखने की उम्मीद है। बारिश के कारण खेल में हुई देरी ने प्रशंसकों को निराश किया है, लेकिन वे जल्द ही खेल शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला अहम है, क्योंकि यह उन्हें अंक तालिका में ऊपर चढ़ने में मदद करेगा। सभी खिलाड़ियों की निगाहें अब मैदान पर हैं, और वे अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। यह एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। दोनों टीमें जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। प्रत्येक गेंद पर रोमांच बढ़ता जाएगा, और प्रशंसक अपनी सीटों से चिपके रहेंगे। खेल में कई दिलचस्प मोड़ आने की उम्मीद है। दोनों टीमों के प्रशंसक अपनी टीम के लिए खुशी मनाएंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। यह एक यादगार मैच होगा, जिसमें क्रिकेट के दीवानों को भरपूर मनोरंजन मिलेगा। दोनों टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने लायक होगी। प्रत्येक खिलाड़ी अपनी टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक अद्भुत अनुभव होगा। मैच का हर पल उत्साह से भरा होगा, और दर्शक अपनी पसंदीदा टीम का समर्थन करते रहेंगे। यह एक यादगार मुकाबला होगा जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। खेल के परिणाम का अनुमान लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों टीमें मजबूत हैं। इस मैच में कई रिकॉर्ड बनने और टूटने की संभावना है। यह एक ऐसा मैच होगा जिसे क्रिकेट के इतिहास में याद किया जाएगा





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