RSS महासचिव: सांस्कृतिक जुड़ाव एक उम्मीद, राजनीतिक तनाव आकार नहीं: ये भी देखें

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के महासचिव दत्तात्रेय होसोबाला ने भारत-पाकिस्तान संबंधों, वेस्ट एशिया संकट और वैश्विक तनावों को लेकर कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव आज भी मौजूद है, लेकिन राजनीतिक और सैन्य स्तर पर भरोसा खत्म हो गया है। होसबाले ने कहा कि अगर राजनीतिक और सैन्य स्तर पर रिश्ते नहीं बनते हैं, तो फिर भी सांस्कृतिक जुड़ाव तनाव कम करने का बड़ा रास्ता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने भारत-पाकिस्तान संबंधों , वेस्ट एशिया संकट और वैश्विक तनाव ों को लेकर कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य स्तर पर भरोसा लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों के बीच रिश्ते ही तनाव कम करने का बड़ा रास्ता बन सकते हैं। सांस्कृतिक जुड़ाव आज भी मौजूद है, इसलिए संवाद के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यही एकमात्र उम्मीद है, क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि अंततः नागरिक समाज के आपसी संबंध ही काम करेंगे। हमारे बीच सांस्कृतिक जुड़ाव रहा है.

हम कभी एक ही राष्ट्र थे।'





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