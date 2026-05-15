Rahul Gandhi Blasts 'Bhrast tंत्र-hama': Lakhimpur-Kheri NEET Student Suicide | NEET student death in Lakhimpur Kheri

The 21-year-old NEET aspirant from the Hsunpur Katoli village, Hsunpur Cutoli, Ujjain district killed himself due to severe mental distress after the NEET-UGA 2026 exam results were cancelled.
राहुल गांधी बोले- लखीमपुर-खीरी के NEET छात्र को भ्रष्ट सिस्टम ने मारा, यह आत्महत्या नहीं हत्या है!
NEET student suicide Lakhimpur Kheri : लखीमपुर खीरी में NEET अभ्यर्थी ऋतिक मिश्रा ने परीक्षा रद्द होने के सदमे में आत्महत्या की। राहुल गांधी ने इसे 'भ्रष्ट तंत्र द्वारा की गई हत्या' बताया।लखीमपुर खीरी(NEET student suicide Lakhimpur Kheri) : नीट-यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होने के सदमे में एक युवा अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली। घटना ने पूरे जिले में शोक और आक्रोश की लहर पैदा कर दी है तथा परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। ईशानगर थाना क्षेत्र के हसनपुर कटौली गांव निवासी 21 वर्षीय ऋतिक मिश्रा सदर कोतवाली क्षेत्र के गंगोत्री नगर में रहकर नीट की तैयारी कर रहे थे। गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे उन्होंने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।परिजनों के अनुसार, यह उनका तीसरा प्रयास था। परीक्षा देने के बाद वे काफी खुश थे और कह रहे थे कि 'इस बार सिलेक्शन हो जाएगा'। लेकिन पेपर लीक की खबर और परीक्षा रद्द होने की घोषणा के बाद वे गहरे मानसिक तनाव में चले गए। उनके आखिरी शब्द थे- 'अब नहीं देनी प्रतियोगी परीक्षा…
NEET एग्जाम रद होने का सदमा: गोवा के स्टूडेंट ने की खुदकुशी, नोट में लिखा- अब नहीं देनी प्रतियोगी परीक्षागोवा के कर्टोरिम में NEET परीक्षा रद होने से परेशान एक 17 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली, उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा।
