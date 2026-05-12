Rajgir District Administration and Police in Alert Mode for Triveni Mahotsav Mela

The district administration and police administration are in alert mode for the Triveni Mahotsav Mela to be held in Rajgir. The three-day-long religious festival is expected to attract lakhs of devotees. The district administration has issued a detailed traffic plan and route chart to manage the traffic during the festival. The special traffic arrangement will be in place from 15 May to 15 June.

संवाद सहयोगी, राजगीर। राजगीर में आयोजित होने वाले त्रैवार्षिक पुरुषोत्तम मास मेला को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलने वाले इस धार्मिक मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान और रूट चार्ट जारी किया है। यह विशेष यातायात व्यवस्था 15 मई से 15 जून तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन द्वारा जारी ट्रैफिक प्लान में प्रतिबंधित एवं वैकल्पिक मार्ग, बैरियर, पार्किंग स्थल, ट्रैफिक आउट पोस्ट तथा ऑटो-टोटो परिचालन मार्ग को चिन्हित किया गया है। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार मेले में श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भीड़ नियंत्रण और राहत-बचाव कार्यों को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधि.

संवाद सहयोगी, राजगीर। राजगीर में आयोजित होने वाले त्रैवार्षिक पुरुषोत्तम मास मेला को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलने वाले इस धार्मिक मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान और रूट चार्ट जारी किया है। यह विशेष यातायात व्यवस्था 15 मई से 15 जून तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन द्वारा जारी ट्रैफिक प्लान में प्रतिबंधित एवं वैकल्पिक मार्ग, बैरियर, पार्किंग स्थल, ट्रैफिक आउट पोस्ट तथा ऑटो-टोटो परिचालन मार्ग को चिन्हित किया गया है। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार मेले में श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भीड़ नियंत्रण और राहत-बचाव कार्यों को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधि





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