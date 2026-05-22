Severe Heatwave and Lows in Uttar Pradesh

The state of Uttar Pradesh is currently experiencing severe heatwave and lows. The city of Banda has been the hottest district in the state for the sixth consecutive day, with a maximum temperature of 46.4 degrees Celsius recorded. The heatwave has affected the entire northern part of India and the entire state of Uttar Pradesh for the past two weeks. The maximum temperature in Lucknow on Friday was 42.4 degrees Celsius, which is 3.3 degrees Celsius higher than the normal temperature. The city also recorded a maximum relative humidity of 59 percent and a minimum relative humidity of 15 percent.
उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, बांदा लगातार छठे दिन 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिला रहा।बांदा लगातार छठे दिन प्रदेश का सबसे गर्म जिला।जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर भारत समेत पूरा उत्तर प्रदेश पिछले दो सप्ताह से भीषण गर्मी एवं हीटवेव की चपेट में है। आलम यह है कि कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। मौसम विभाग के अनुसार, बांदा लगातार छठे दिन प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.
4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। हालांकि, पिछले पांच दिनों तक यहां दिन का पारा 47 या इससे अधिक बना रहा। लखनऊ में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री और न्यूनतम 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। शहर में अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 59 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 15 प्रतिशत दर्ज की गई। इसके अलावा प्रयागराज, आगरा और झांसी में भी आसमान से आग बरस रही है। फिलहाल, अगले तीन-चार दिनों तक तपिश से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। इस दौरान बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही और जौनपुर जिलों में लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, राज्य में अल नीनो का प्रभाव भीषण गर्मी, लू, कमजोर मानसून और संभावित सूखे के रूप में सामने आ रहा है। प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म हो रहे समुद्री तापमान के कारण उत्तर प्रदेश में सामान्य से कम बारिश और तापमान में भारी वृद्धि का खतरा बढ़ा है। यही वजह है कि करीब तीन दर्जन जिलों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है। बांदा की स्थिति तो बेहद गंभीर है। पिछले 10 वर्षों में पहली बार जिले में लगातार एक सप्ताह तक दिन का पारा 45 या उसके अधिक रिकार्ड किया गया। गुरुवार को सात जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक रिकार्ड किया गया। अब रातें भी परेशान करने लगी हैं। सोमवार तक करीब 30 से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान अधिकतम स्तर तक पहुंचने का पूर्वानुमान है। लखनऊ में भी अगले तीन-चार दिन भीषण तपिश और बेचैन कर देने वाली रात से राहत मिलने के आसार नहीं हैं।भीषण गर्मी: उत्तर प्रदेश के प्रमुख गर्म जिल
