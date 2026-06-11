Shravani Mela 2026: Tent City for 2650 Beds, 'Shivmoy' Path, Cultural Programs

The Shravani Mela 2026, starting from July 30, will have a tent city for 2650 beds. The Bihar government has made preparations for the event. The path from Babajanababhi Nath Mandir to Bihar border will be 'Shivmoy'. The path will have a grand entrance, attractive lighting, special decorations, and the sound of Shiv mantras. The cultural programs will be held at the tent city, the Babajanababhi Nath Mandir, and various tent cities. The cultural programs will be performed by national-level artists on the opening and closing days, and by state-level and district-level artists on other days. The cultural programs will include light and sound shows, fountain shows, laser shows, and drone shows.

श्रावणी मेला 2026: श्रावणी मेले की शुरुआत 30 जुलाई से होगी। मेले को लेकर बिहार सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार मेले के श्रृद्धालुओं के लिए 2650 बेड की टेंट सिटी बनेगी। बिहार में आगामी श्रावणी मेला को लेकर सम्राट सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रावणी मेला की शुरुआत 30 जुलाई से होगी। ये मेला 28 अगस्त तक चलेगा। इस मेले को लेकर पर्यटन विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बुधवार को पर्यटन विभाग कार्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में भागलपुर, मुंगेर और बांका जिले के डीएम शामिल हुए। उसने मेले को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में पर्यटन सचिव ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। मेला अवधि के दौरान टेंट सिटी, शौचालय, स्नानघर, शुद्ध पेयजल, निर्बाध बिजली आपूर्ति, कांवड़ स्टैंड, सूचना केंद्र तथा मनोरंजन की समुचित व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन सचिव ने कहा कि इस बार बाबा अजगैबीनाथ धाम, सुल्तानगंज से बिहार सीमा दुम्मा तक पूरे श्रावणी मेला पथ को 'शिवमय' स्वरूप दिया जाएगा। इसके तहत मार्ग में भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था, विशेष साज-सज्जा, शिव मंत्रों की ध्वनि की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही अजगैबीनाथ मंदिर और विभिन्न टेंट सिटी में लाइट एंड साउंड शो, फाउंटेन शो, लेजर शो और ड्रोन शो के माध्यम से श्रावणी मेला की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को प्रदर्शित किया जाएगा। के सुल्तानगंज स्थित बाबा अजगैबीनाथ परिसर में इस बार 500 बेड की क्षमता वाली टेंट सिटी बनाई जाएगी, जबकि बांका जिले के अबरखा में 600 बेड, धौरी में 200 बेड और गोड़ियारी में 250 बेड की व्यवस्था होगी। इसके अलावा मुंगेर जिले के खैरा और धोबई में 200-200 बेड, पहली बार असरगंज में 300, तारापुर में 200 और संग्रामपुर में 200 बेड की क्षमता वाली टेंट सिटी विकसित की जाएगी। सभी टेंट सिटी में पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छता, बिजली और कांवड़ स्टैंड की व्यवस्था के साथ भी संचालित की जाएगी। मेला अवधि के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उद्घाटन और समापन समारोह में राष्ट्रीय स्तर के कलाकार प्रस्तुति देंगे, जबकि प्रत्येक सोमवार को राज्यस्तरीय और अन्य दिनों में जिलास्तरीय कलाकार श्रद्धालुओं का मनोरंजन करेंगे.

श्रावणी मेला 2026: श्रावणी मेले की शुरुआत 30 जुलाई से होगी। मेले को लेकर बिहार सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार मेले के श्रृद्धालुओं के लिए 2650 बेड की टेंट सिटी बनेगी। बिहार में आगामी श्रावणी मेला को लेकर सम्राट सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रावणी मेला की शुरुआत 30 जुलाई से होगी। ये मेला 28 अगस्त तक चलेगा। इस मेले को लेकर पर्यटन विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बुधवार को पर्यटन विभाग कार्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में भागलपुर, मुंगेर और बांका जिले के डीएम शामिल हुए। उसने मेले को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में पर्यटन सचिव ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। मेला अवधि के दौरान टेंट सिटी, शौचालय, स्नानघर, शुद्ध पेयजल, निर्बाध बिजली आपूर्ति, कांवड़ स्टैंड, सूचना केंद्र तथा मनोरंजन की समुचित व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन सचिव ने कहा कि इस बार बाबा अजगैबीनाथ धाम, सुल्तानगंज से बिहार सीमा दुम्मा तक पूरे श्रावणी मेला पथ को 'शिवमय' स्वरूप दिया जाएगा। इसके तहत मार्ग में भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था, विशेष साज-सज्जा, शिव मंत्रों की ध्वनि की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही अजगैबीनाथ मंदिर और विभिन्न टेंट सिटी में लाइट एंड साउंड शो, फाउंटेन शो, लेजर शो और ड्रोन शो के माध्यम से श्रावणी मेला की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को प्रदर्शित किया जाएगा। के सुल्तानगंज स्थित बाबा अजगैबीनाथ परिसर में इस बार 500 बेड की क्षमता वाली टेंट सिटी बनाई जाएगी, जबकि बांका जिले के अबरखा में 600 बेड, धौरी में 200 बेड और गोड़ियारी में 250 बेड की व्यवस्था होगी। इसके अलावा मुंगेर जिले के खैरा और धोबई में 200-200 बेड, पहली बार असरगंज में 300, तारापुर में 200 और संग्रामपुर में 200 बेड की क्षमता वाली टेंट सिटी विकसित की जाएगी। सभी टेंट सिटी में पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छता, बिजली और कांवड़ स्टैंड की व्यवस्था के साथ भी संचालित की जाएगी। मेला अवधि के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उद्घाटन और समापन समारोह में राष्ट्रीय स्तर के कलाकार प्रस्तुति देंगे, जबकि प्रत्येक सोमवार को राज्यस्तरीय और अन्य दिनों में जिलास्तरीय कलाकार श्रद्धालुओं का मनोरंजन करेंगे





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shravani Mela Tent City Path Cultural Programs Babajanababhi Nath Mandir Sultanganj Bihar Babanka Munger Khaira Dhobai Godiari Aserganj Tarapur Sangrampur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

मेसी-रोनाल्डो को देखने के लिए लगाना होगा अलार्म!: भारत में मैच कितने बजे से? 15 पॉइंटर्स में पूरा फीफा विश्वकपफीफा विश्व कप 2026 इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण बनने जा रहा है। पहली बार 48 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी और कुल 104

Read more »

Apple WWDC 2026: iOS 27 से लेकर नए Siri तक, टिम कुक के आखिरी इवेंट में क्या रहा खास?Apple WWDC 2026: एपल ने अपने सालाना इवेंट WWDC 2026 में कई बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट्स और AI आधारित फीचर्स की घोषणा की।

Read more »

NTA SWAYAM Exam City Slip 2026: एनटीए स्वयं परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, एक क्लिक से करें डाउनलोड - nta swayam exam city slip 2026 released click only one clickएनटीए ने स्वयं कोर्स के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। एनटीए की ओर से एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे।

Read more »

आईआईटी मद्रास 'भारत इनोवेट्स 2026' में दिखाएगा डीप-टेक इनोवेशन और स्टार्टअप्स की ताकतआईआईटी मद्रास 'भारत इनोवेट्स 2026' में दिखाएगा डीप-टेक इनोवेशन और स्टार्टअप्स की ताकत

Read more »

श्रावणी मेला 30 जुलाई से 28 अगस्त तक, बिहार में जगह-जगह बनेगी टेंट सिटी; भागलपुर में बनेंगे स्विस कॉटेज - shravani mela 2026 bihar preps tent cities and facilitiesश्रावणी मेले की तैयारी शुरू हो गई है, जो 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगा। कांवरियों के लिए टेंट सिटी, पेयजल, बिजली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

Read more »

कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026: तीर्थयात्रियों के लिए विशेष योग शिविर, 4 जुलाई से शुरू होगी रवानगीKailash Mansarovar Yatra 2026: गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के तीर्थयात्रियों के लिए अनुकूलन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज से कार्यक्रम की शुरुआत हुई।

Read more »