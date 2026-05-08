Significant Oil Discovery in Iraq: 8.8 Billion Barrel Potential Reserve Found in Southern Region

A significant oil discovery has been made in Iraq, with a potential reserve of 8.8 billion barrels located in the southern region. The discovery was made in the Exploration Block Kuranan, which is operated by the Chinese company Zhenhua. The block is located in the Registan area, close to the Saudi Arabian border.

बगदाद: इराक में तेल के बड़े भंडार की खोज हुई है। ये खोज दक्षिणी इराक में स्थित एक्सप्लोरेशन ब्लॉक कुरनैन में हुई है। इस ब्लॉक में 8.8 अरब बैरल तेल का संभावित भंडार है। नजफ प्रांत के कुरनैन ब्लॉक में चीनी कंपनी झेनहुआ को तेल का यह भंडार मिला है। कुरनैन ब्लॉक सऊदी अरब की सीमा के पास के रेगिस्तानी इलाके में स्थित है। झेनहुआ ने 2024 में इस इलाकते में तेल और गैस की खोज के अधिकार हासिल किए थे।द नेशनल के मुताबिक, इराकी तेल मंत्री हयान अब्देल गनी ने चीनी कंपनी के साथ बैठक के बाद जारी बयान में इस खोज की घोषणा की। अब्देल गनी ने कहा कि इस खोज का महत्व तेल परियोजनाओं के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम के चरणों में तेजी लाना है। इससे कच्चे तेल का निरंतर उत्पादन और गैस का उपयोग सुनिश्चित होगा।कितनी अहम है खोजकुरनैन ब्लॉक 8,773 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे इराक के सबसे अधिक संभावना वाले खोज क्षेत्रों में गिना जाता है। इराकी तेल मंत्रालय ने कहा है कि यह खोज 1,916–1,965 मीटर की गहराई पर की गई है। इसमें 8.

8351 अरब बैरल का भंडार और 3,248 बैरल हल्के कच्चे तेल की दैनिक उत्पादन दर होने का अनुमान है। कुरनैन की खोज से सऊदी सीमा से सटे ब्लॉकों में खोज गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।इराकी तेल मंत्रालय ने बताया है कि तेल मंत्री और चीनी कंपनी झेनहुआ के अधिकारियों की बैठक के दौरान इस ब्लॉक में तेजी से निवेश करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य देश के दक्षिण में स्थित पुराने और विकसित तेल क्षेत्रों से परे उन क्षेत्रों में नए निवेशकों और पूंजी को आकर्षित करना है, जिनकी अभी तक पूरी तरह से खोज नहीं की गई है। ईराक में तेल की खोजइराकी अधिकारियों ने कहा है कि पांचवें और छठे लाइसेंसिंग दौर की शुरुआत हाल ही में की गई थी, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती (फ्रंटियर) ब्लॉकों में निवेश आकर्षित करना है। ये ब्लॉक मुख्य रूप से पश्चिमी और मध्य इराक में स्थित हैं। ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों के कारण अभी तक केवल सीमित स्तर पर ही खोज हुई है।इराक ने वर्ष 2009 में अपने तेल क्षेत्रों को विकास कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोलना शुरू कर दिया था। देश में प्रवेश करने वाली प्रमुख तेल कंपनियों में अमेरिका की एक्सॉन मोबिल, रॉयल डच शेल, ब्रिटेन की बीपी, चीन की CNPC और रूस की लुकोइल शामिल थीं। इसके बाद से इराक ने बड़े तेल क्षेत्रों को विकसित करने के लिए दर्जनों कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं।इराक पर ईरान युद्ध का असरइराक के लिए यह खोज इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान में युद्ध के चलते पूर खाड़ी देश में उर्जा सप्लाई प्रभावित है। तेल मंत्रालय के अनुसार, तेल से होने वाली आय (जो इराक के बजट का 90 प्रतिशत हिस्सा है) 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से 70 प्रतिशत घट गई है। फरवरी में यह 6.8 अरब डॉलर थी, जो घटकर 1.96 अरब डॉलर रह गई





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Iraq Oil Discovery Zhenhua Potential Reserve Exploration Block Kuranan Registan Area Saudi Arabian Border

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