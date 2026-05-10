Somnath Swabhiman Parv: 1000 Years of Somnath Temple and 75th Anniversary of Its Restoration

The Somnath Swabhiman Parv is a significant event that marks the 1000 years of the first recorded attack on Somnath Temple and the 75th anniversary of its restoration. The event is being celebrated across the country to honor the temple's eternal heritage and the resilience of the Indian spirit.

Somnath Swabhiman Parv : जयपुर। सोमनाथ मंदिर पर हुए प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष तथा मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 11 मई को देशभर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। कला एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान में भी राज्य एवं जिला स्तर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कला एवं संस्कृति विभाग तथा देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश के 41 जिलों के प्रमुख शिवालयों में विशेष पूजा-अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान और राष्ट्रीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित होगा। झारखंड महादेव मंदिर में सीएम भजनलाल रहेंगे मुख्य अतिथि राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर स्थित झारखंड महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया जाएगा। सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को जन-जन तक पहुंचाना है। सभी जिलों के प्रमुख शिवालय आयोजन स्थल के रूप में चयनित देवस्थान आयुक्त लक्ष्मी नारायण ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में प्रमुख शिवालयों को आयोजन स्थलों के रूप में चयनित किया गया है। इनमें श्रीगंगानगर के सदाशिवजी मंदिर अनूपगढ़, बीकानेर के शिखरबंद महादेव मंदिर, जैसलमेर के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, बाड़मेर के शिवशक्ति धाम, उदयपुर के महाकालेश्वर महादेव मंदिर, बांसवाड़ा के वनेश्वर एवं मदारेश्वर महादेव मंदिर, कोटा के नीलकंठ महादेव मंदिर, भरतपुर के श्मशानेश्वर महादेव मंदिर, अलवर के त्रिपोलिया महादेव मंदिर, जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर, अजमेर के कोटेश्वर महादेव मंदिर, नागौर के जबरेश्वर महादेव मंदिर तथा जोधपुर के पातालेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य प्रमुख शिवालयों में विशेष आयोजन होंगे। सोमनाथ मंदिर : एक हजार साल पूरे होने का प्रती.

Somnath Swabhiman Parv : जयपुर। सोमनाथ मंदिर पर हुए प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष तथा मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 11 मई को देशभर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। कला एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान में भी राज्य एवं जिला स्तर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कला एवं संस्कृति विभाग तथा देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश के 41 जिलों के प्रमुख शिवालयों में विशेष पूजा-अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान और राष्ट्रीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित होगा। झारखंड महादेव मंदिर में सीएम भजनलाल रहेंगे मुख्य अतिथि राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर स्थित झारखंड महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया जाएगा। सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को जन-जन तक पहुंचाना है। सभी जिलों के प्रमुख शिवालय आयोजन स्थल के रूप में चयनित देवस्थान आयुक्त लक्ष्मी नारायण ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में प्रमुख शिवालयों को आयोजन स्थलों के रूप में चयनित किया गया है। इनमें श्रीगंगानगर के सदाशिवजी मंदिर अनूपगढ़, बीकानेर के शिखरबंद महादेव मंदिर, जैसलमेर के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, बाड़मेर के शिवशक्ति धाम, उदयपुर के महाकालेश्वर महादेव मंदिर, बांसवाड़ा के वनेश्वर एवं मदारेश्वर महादेव मंदिर, कोटा के नीलकंठ महादेव मंदिर, भरतपुर के श्मशानेश्वर महादेव मंदिर, अलवर के त्रिपोलिया महादेव मंदिर, जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर, अजमेर के कोटेश्वर महादेव मंदिर, नागौर के जबरेश्वर महादेव मंदिर तथा जोधपुर के पातालेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य प्रमुख शिवालयों में विशेष आयोजन होंगे। सोमनाथ मंदिर : एक हजार साल पूरे होने का प्रती





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