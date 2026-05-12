Sova Sangam News: Sopa MP, Supporters Charged in Tricksy Grove at Collectorate

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प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलने और उनको देश विरोधी करार देने के मामले में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी व उनके समर्थकों पर शहर काेतवाली में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बिना अनुमति के प्रदर्शन करने, कलेक्ट्रेट का घेराव व शासकीय कार्य में बाधा डालने के भी आरोप लगे हैं। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र प्रताप गुप्ता ने बताया कि सोमवार 11 मई की दोपहर करीब 12 से एक बजे तक हमीरपुर-महोबा के सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी व समर्थकों द्वारा बिजली पानी की समस्या को लेकर रामकुंड मंदिर परिसर से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया गया और बिना अनुमति के घेराव किया, जिससे यातायात बाधित हुआ और सामान्य व शासकीय कर्मियों के कार्य में बाधा पहुंची। वहीं, कलेक्ट्रेट के अधिकारियों व कर्मियों में अफरातफरी का माहौल रहा। एक घंटे तक इन लोगों ने प्रदर्शन किया.

प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलने और उनको देश विरोधी करार देने के मामले में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी व उनके समर्थकों पर शहर काेतवाली में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बिना अनुमति के प्रदर्शन करने, कलेक्ट्रेट का घेराव व शासकीय कार्य में बाधा डालने के भी आरोप लगे हैं। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र प्रताप गुप्ता ने बताया कि सोमवार 11 मई की दोपहर करीब 12 से एक बजे तक हमीरपुर-महोबा के सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी व समर्थकों द्वारा बिजली पानी की समस्या को लेकर रामकुंड मंदिर परिसर से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया गया और बिना अनुमति के घेराव किया, जिससे यातायात बाधित हुआ और सामान्य व शासकीय कर्मियों के कार्य में बाधा पहुंची। वहीं, कलेक्ट्रेट के अधिकारियों व कर्मियों में अफरातफरी का माहौल रहा। एक घंटे तक इन लोगों ने प्रदर्शन किया





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