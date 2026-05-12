Social Media Platforms Echo Disappointment of Home Buyers in India's Major Cities

The news text highlights the growing frustration among home buyers in major Indian cities like Bangalore and Mumbai due to the skyrocketing property prices. The text also compares the property prices in India and the UK, sparking a debate on whether these cities have become unaffordable for the average Indian.

भारत के प्रमुख शहरों में आसमान छूती प्रॉपर्टी की कीमतों के बीच, सोशल मीडिया अब घर खरीदारों की निराशा झलक रही है। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच घर की कीमतों की तुलना ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में घर अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। और पढ़ें भारत के बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते सोशल मीडिया पर मध्यम वर्ग का गुस्सा फूट रहा है। बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में घरों की कीमतें आय के मुकाबले कितनी ज्यादा हैं, इस पर एक बार फिर बहस तब शुरू हुई, जब नेहा शर्मा नाम की एक यूजर ने अपना अनुभव साझा किया। नेहा ने बताया कि बेंगलुरु में घर खरीदने की कोशिश में नाकाम रहने के बाद उन्होंने आखिरकार यूके में घर खरीदा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी आपबीती साझा करते हुए शर्मा ने लिखा कि बेंगलुरु में "दो लोगों की सैलरी" होने के बावजूद फ्लैट खरीदना आर्थिक रूप से थका देने वाला अनुभव था। बेंगलुरु में दो लोगों की तनख्वाह के साथ भी हमें फ्लैट खरीदने में काफी मशक्कत करनी पड़ी यूके जाने के दो साल बाद, मैंने अपनी अकेले की सैलरी से घर खरीदा.





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