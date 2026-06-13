Star Donors in Yamunanagar: 100+ RBL Donors Save Lives

In Yamunanagar, Haryana, the story of Star Donors who have saved many lives by donating blood. Two such donors, Sachin Joshi and Jassi Kamboj, have donated blood 52 times each, saving many lives. The theme of this year's Blood Donation Day is 'Give a drop of humanity, donate blood. Save a life.' The theme is being implemented by the donors who are serving humanity. These donors are known as Star Donors who have given blood that has saved many lives. If a call for blood donation comes, they are ready to donate immediately. They also encourage others to donate blood.

हरियाणा के यमुनानगर में किसी के खून से गर्भवती को मिली सांसें, किसी ने दिया कैंसर के मरीज को जीवन यमुनानगर में रक्तदाता दिवस पर स्टार डोनर्स की कहानी सामने आई, जिन्होंने रक्तदान कर कई जिंदगियां बचाई हैं। जिले में सचिन जोशी जैसे स्टेम सेल डोनर और स्जस्सी कांबोज ने 52 बार रक्तदान कर कई जान बचाईं। 14 जून को रक्तदाता दिवस है। इस बार की थीम रक्त दें मानवता की एक बूंद। रक्तदान करें। जीवन बचाएं। इस थीम पर जिले के रक्तदाता मानवता की सेवा कर रहे हैं। यह स्टार रक्तदाता हैं जिनके रक्त से लोगों को नया जीवन मिला है। इनके पास यदि रक्तदान के लिए सूचना पहुंचती है तो यह तुरंत तैयार हो जाते हैं। यह स्वयं रक्तदान करते हैं। साथ ही लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिले में महिलाएं भी रक्तदान करने में पीछे नहीं है। वह भी जरूरतमंदों के लिए रक्तदान कर रही हैं। कृष्णा कालोनी निवासी करियाना दुकानदार 38 वर्षीय सचिन जोशी का ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। सबसे पहले उन्होंने आइटीआइ में पढ़ते हुए रक्तदान किया। किसी मरीज को रक्त की जरूरत पड़ी तो उनके जानकार के माध्यम से आइटीआइ में संपर्क किया। उस समय अपने तीन अन्य दोस्तों के साथ रक्त देने के लिए तैयार हुए। वर्ष 2013 में वह स्माइल फाउंडेशन से जुड़े। अब यह सिलसिला चल रहा है। अब तक वह 48 बार रक्तदान कर चुके हैं। 23 बार डेंगू मरीजों के प्लेटलेट्स दान कर चुके हैं। गत वर्ष उन्होंने कैंसर मरीज के लिए स्टेम सेल डोनेट की। जिससे उसे नया जीवन मिला। इसके साथ ही वह जिले के पहले स्टेम सेल डोनर भी बन गए हैं।संजय विहार कालोनी निवासी 39 वर्षीय जस्सी कांबोज का ब्लड ग्रुप ए पाजीटिव है। 13 वर्ष से वह रक्तदान कर रहे हैं। अब तक 52 बार रक्तदान कर चुके हैं। दो बार प्लेटलेट्स दान कर चुके हैं। तीन बार गर्भवती महिलाओं के लिए रक्तदान कर चुके हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी कई बार रक्तदान किया। वह रेडक्रास संस्था से जुड़े हैं। इस संस्था के साथ जुड़कर उन्होंने रक्त की जरूरत समझी। जिसके बाद वह लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं और स्वयं भी रक्तदान कर रहे हैं।चोपड़ा गार्डन निवासी 36 वर्षीय प्रीती अंग्रेजी विषय की शिक्षिका है। उनका बी नेगेटिव रक्त ग्रुप है। अब तक 14 बार रक्तदान कर चुकी है। दो बार प्लेटलेट्स दान कर चुकी है। उन्होंने बताया कि उनके ससुर बीमार हो गए थे। उस समय उनके लिए रक्त की जरूरत पड़ी। तब रक्तदान का महत्व समझा। तब लगा कि इससे बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि हमारे रक्त की बूंद से किसी को जीवन मिल सकता है। जिसके बाद समय-समय पर जरूरतमंदों के लिए रक्तदान कर रही हैं।जिले में रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रही स्माइल फाउंडेशन संस्था सबसे अधिक सक्रिय हैं। संस्था के फाउंडर डा.

संजीव मेहता स्वयं 106 बार रक्तदान कर चुके हैं। उनकी संस्था में वर्ष 2018 में रक्त जागरूकता अभियान के तहत 365 दिन 365 रक्तदान अभियान की शुरुआत की थी। जिसमें संस्था द्वारा 875 यूनिट एकत्रित किया था। स्माइल फाउंडेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल चुकी है। संस्था को वर्ष 2024 में नेपाल व भूटान में सम्मानित किया गया। वर्ष 2021 में रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए वर्ल्ड बुक आफ रिकार्ड लंदन में नाम दर्ज हुआ। इसके अलावा इंडियन बुक आफ रिकार्ड और ओसिस बुक आफ रिकार्ड में भी नाम दर्ज है। संस्था को पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान,उतर प्रदेश,बिहार झारखंड, अलीद्वार पुर(पं बंगाल),उड़ीसा गुजरात दमन-दीव, सांगली (महाराष्ट्र,) हरियाणा की विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। जिले में हर वर्ष लगभग 11 हजार लोग रक्तदान करते हैं। माह की बात करें तो एक हजार यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है। ब्लड बैंक में 900 यूनिट का औसत प्रति माह आता है। इस लिहाज से 100 यूनिट की कमी रहती है। जिले में दस स्टार डोनर रक्तदाता हैं जो 100 से अधिक बार रक्तदान कर चुके हैं





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