State Senate Seat in MP Falls to Congress, Hope for Relief Dimmed

The Supreme Court will hear the case of the cancellation of the nomination of Congress candidate Meenaakshi Natarajan in the Madhya Pradesh state senate election. The constitutional and legal experts believe that immediate relief is unlikely, although Congress and Natarajan have a backup option.
कांग्रेस के हाथ से फिसली 'नटराजन' की राज्यसभा सीट, अब राहत की उम्मीद कम! संवैधानिक जानकारों ने बताया अब क्या रास्ता बचाएमपी में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फॉर्म निरस्त होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। संवैधानिक और कानूनी मामलों के जानकारों का मानना है कि, फिलहाल तत्काल राहत मिलना मुश्किल है, हालांकि कांग्रेस और नटराजन के पास एक विकल्प बचता है...
मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान बेहद नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म खारिज होने और निर्वाचन आयोग (ECI) से राहत न मिलने के बाद अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत में इस याचिका पर सुनवाई होनी है, लेकिन संवैधानिक और कानूनी मामलों के जानकारों का मानना है कि अब नटराजन को कोई तात्कालिक या सीधी राहत मिलने की उम्मीद न के बराबर है। पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने और परिणाम जारी होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का अगला रुख क्या हो सकता है, इसे लेकर कानूनी गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया है। सभी की निगाहे इस मामले पर लगी हुई हैं। कांग्रेस और भाजपा में इस मसले को लेकर विशेष गहमा—गहमी बनी है।राज्यसभा चुनाव की स्क्रूटनी के दौरान विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा नेकर दिया था। दरअसल, बीजेपी प्रत्याशियों और नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि नटराजन ने अपने हलफनामे (Affidavit) में तेलंगाना से जुड़े एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म को खारिज कर दिया था। कांग्रेस इस मामले को लेकर चुनाव आयोग भी गई, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिल सकी।नामांकन में आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगा था।राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं।विशेषज्ञों के मुताबिक अब चुनाव याचिका ही प्रमुख कानूनी विकल्प है।इधर, नाम वापसी की समय सीमा गुजरने के साथ ही विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी ने मैदान में बचेकर दिया है। निर्वाचित घोषित किए गए नेताओं में शामिल हैं, तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट शामिल हैं। तीनों ही विजयी प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) भी जारी कर दिया गया है।वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णवीर सिंह ठाकुर के अनुसार, शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में मीनाक्षी नटराजन को सीधे तौर पर राहत मिलना बेहद मुश्किल दिख रहा है। अधिवक्ता ठाकुर के अनुसार अगर मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई होती और नतीजे घोषित नहीं किए गए होते, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अंतरिम या प्राथमिक राहत दे सकता था। लेकिन अब चूंकि चुनाव संपन्न हो चुका है, प्रत्याशी विजयी घोषित हो चुके हैं और उन्हें जीत के सर्टिफिकेट भी सौंपे जा चुके हैं, ऐसे में कोर्ट इस चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं करेगी
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