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Supreme Court Issues New Order On Aravalli Region

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Supreme Court Issues New Order On Aravalli Region
Aravalli RegionSupreme Court OrderMining
📆16-05-2026 03:39:00
📰NBT Hindi News
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Supreme Court Discusses Aravalli Region Mining After 5 Months

The Supreme Court Has Issued A New Order On The Aravalli Region And After Five Months It Has Made A Significant Statement Regarding Mining अरावली पर्वत पर 5 महीने बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रिम कोर्ट ने इस बार खनन को लेकर नया निर्देश जारी किया है। सुप्रिम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में इसके दायरे में आने वाले क्षेत्रों में नए खनन पट्टे देने पर रोक लगा दी थी।अरावली पहाड़ियों के लिए विवादास्पद 100 मीटर की ऊंचाई की परिभाषा को स्वीकार करने वाले अपने फैसले पर रोक लगाने के 5 महीने बाद, सुप्रिम कोर्ट ने शुक्रवार को सख्ती बरतते हुए कहा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं को फिर से परिभाषित नहीं कर देती, तब तक अरावली के एक इंच हिस्से को भी खनन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

The Supreme Court Has Issued A New Order On The Aravalli Region And After Five Months It Has Made A Significant Statement Regarding Miningअरावली पर्वत पर 5 महीने बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रिम कोर्ट ने इस बार खनन को लेकर नया निर्देश जारी किया है। सुप्रिम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में इसके दायरे में आने वाले क्षेत्रों में नए खनन पट्टे देने पर रोक लगा दी थी।अरावली पहाड़ियों के लिए विवादास्पद 100 मीटर की ऊंचाई की परिभाषा को स्वीकार करने वाले अपने फैसले पर रोक लगाने के 5 महीने बाद, सुप्रिम कोर्ट ने शुक्रवार को सख्ती बरतते हुए कहा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं को फिर से परिभाषित नहीं कर देती, तब तक अरावली के एक इंच हिस्से को भी खनन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी

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Aravalli Region Supreme Court Order Mining Aravalli Pahaadi Delhi Uttar Pradesh Rajasthan Jharkhand

 

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