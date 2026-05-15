Supreme Court Chief Justice Sheds Harsh Light on Some Jobless Youths, Social Media Activism

Supreme Court Chief Justice Surya Kant castigated some jobless youth by comparing them to cockroaches and parasites in a hearing on a matter related to promoting legal education. The judge expressed concerns regarding fake degrees and social media activism. The harsh comments sparked outrage and led to much debate in legal and social circles. The post delves into the details of the case, concerns raised by the judge, and the reactions it received.

सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना ‘कॉकरोच’ और ‘परजीवी’ से की। सीनियर एडवोकेट दर्जा मांगने वाली याचिका पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए फर्जी डिग्रियों और सोशल मीडिया एक्टिविज्म पर भी चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को एक सुनवाई के दौरान बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से कर दी। अदालत की यह टिप्पणी उस समय आई जब एक वकील ने खुद को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए याचिका दायर की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि सीनियर एडवोकेट का दर्जा देती है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे भागा जाए। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘पूरी दुनिया सीनियर बनने के योग्य हो सकती है, लेकिन कम से कम आप इसके हकदार नहीं हैं।’ सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता के सोशल मीडिया पोस्ट और उसके व्यवहार पर भी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे ‘परजीवी’ मौजूद हैं जो लगातार व्यवस्था और संस्थाओं पर हमला करते रहते हैं। उन्होंने कहा, ‘कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या पेशे में जगह नहीं मिलती। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट और दूसरे एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।’ यह टिप्पणी आते ही अदालत कक्ष में माहौल गंभीर हो गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी शिक्षा व्यवस्था और वकीलों की डिग्रियों को लेकर भी चिंता जाहिर की। पीठ ने कहा कि कई वकीलों की डिग्रियों की सत्यता पर गंभीर संदेह है और इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत पड़ सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि बार काउंसिल इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने से बचती है, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता रहती है। अदालत की सख्त टिप्पणियों और फटकार के बाद याचिकाकर्ता ने माफी मांग ली। इसके बाद उसने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अब कानूनी और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। कई लोग इसे न्यायपालिका की व्यवस्था पर बढ़ते हमलों और सोशल मीडिया एक्टिविज्म पर सख्त संदेश के तौर पर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग अदालत द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर बहस भी कर रहे हैं। RBL बैंक से इंफ्रास्ट्रक्चर तक, भारत में अरबों डॉलर निवेश करेगा UAE, जानें PM मोदी के दौरे की 5 बड़ी बातेंCBI Abhay Chatbot: सीबीआई का असली नोटिस है या फर्जी?

एआई बताएगा सच, जानें कैसे करें इस्तेमाल RBL बैंक से इंफ्रास्ट्रक्चर तक, भारत में अरबों डॉलर निवेश करेगा UAE, जानें PM मोदी के दौरे की 5 बड़ी बातें अब ईरान की दादागिरी हुई खत्म, UAE ने भारत के लिए खोले तेल के नए रास्ते, पेट्रोल की कीमतों में आएगी भारी गिरावट पाकिस्तान में बैठकर चला रहा था आतंकी नेटवर्क! J&K पुलिस का बड़ा एक्शन, हिजबुल आतंकी की करोड़ों की संपत्ति जब्





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

सबरीमला में महिलाओं की एंट्री मामला, SC का फैसला सुरक्षित: 16 दिन सुनवाई चली; कोर्ट ने केंद्र, धार्मिक संगठ...Supreme Court completes hearing on Sabarimala women entry case. Follow latest updates on religious freedom & constitutional morality.

Read more »

सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, धर्म-परंपरा और महिलाओं के अधिकार पर देश की नजरसबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, धर्म-परंपरा और महिलाओं के अधिकार पर देश की नजर Supreme Court decision safe on Sabrimala Mandir

Read more »

Supreme Court Asks Centre Government for Sharp Questions on Election Commission AppointmentsThe Supreme Court has asked the central government for tough questions regarding the appointment of the Chief Election Commissioner and Election Commissioners. The court expressed concern over the inclusion of a cabinet minister in the selection committee and questioned how a minister can make a decision against the Prime Minister's stance.

Read more »

सबरीमला में महिलाओं की एंट्री मामला, SC का फैसला सुरक्षित: 16 दिन सुनवाई चली; कोर्ट ने केंद्र, धार्मिक संगठ...Supreme Court completes hearing on Sabarimala women entry case. Follow latest updates on religious freedom & constitutional morality.

Read more »

सुप्रीम कोर्ट बोला- दो एयरलाइन का किराया अलग-अलग क्यों: एक एयरलाइन ₹8000 चार्ज करती है, दूसरी ₹18000; सरकार...Supreme Court Airlines Airfare Ticket Price Hearing Update; सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हवाई किराए को कुछ सही किया जाना चाहिए और केंद्र से यात्रियों को राहत देने को कहा।

Read more »

सुप्रीम कोर्ट स्टाफ को 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम: जज कार पूलिंग करके कोर्ट जाएंगे; मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर फैसलाSupreme Court (SC) New Guidelines on Work From Home (WFH). Follow SC Staff 2 Days Work From Home, Judges Carpool Latest Updates.

Read more »