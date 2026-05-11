Supreme Court Condemns Fake Statements on Social Media, Calls It Dishonest and Attack on Judicial Trust

The Supreme Court has strongly condemned the circulation of fake statements on social media platforms and called it a dishonest and attack on judicial trust. The court has issued a press statement regarding certain posts on social media which falsely attribute statements to the Chief Justice of India. These statements are described as defamatory by the Supreme Court. They also appealed to citizens and social media platforms not to spread such harmful content as it weakens the trust of the public in the judiciary and the legal system.
नई दिल्ली, 10 मई: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से मनगढ़ंत सोशल मीडिया पोस्टों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने यह कहते हुए ट्वीट किया कि 'दर्शनीय है कि कुछ लोग खतरे के घोस्टों को बनकर आ रहे हैं। ऐसी पोस्टों में मुख्य न्यायाधीश के नाम से झूठे बयान दिए जा रहे हैं, जो दुर्भावनापूर्ण, शरारती हैं और न्यायपालिका में जनता के विश्वास पर हमला हैं। मुख्य न्यायाधीश कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। जिसमें कहा गया है कि विशेष रूप से एक्स ने एक मनगढ़ंत ग्राफिक प्रसारित किया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश से गलत तरीके से उद्धरण दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि आरोपित उद्धरण निराधार, दुर्भावनापूर्ण और स्पष्ट रूप से झूठे हैं। मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय इस घृणित और बेशर्म साजिश की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इस आचरण से न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमजोर होता है। मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय ने नागरिकों, मीडिया संगठनों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से अपुष्ट और भ्रामक सामग्री को बढ़ावा न देने की अपील की.
