Surya Kiran Aerobatic Team to Perform at 75th Anniversary of Somnath Temple

The Surya Kiran Aerobatic Team of the Indian Air Force will perform at the 75th anniversary of the Somnath Temple.

सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम (एसकेएटी) अपने कौशल का प्रदर्शन करेगी। इस एयर शो में छह हॉक एमके-132 विमान ऐतिहासिक मंदिर परिसर के ऊपर एरोबेटिक फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। विंग कमांडर जनमीत शर्मा ने कहा कि यह एयर शो 11 मई को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'छह हॉक एमके-132 विमान इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे, जो सोमनाथ में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के प्रदर्शन का हिस्सा होंगे।' टीम में 13 प्रशिक्षित पायलट टीम की कमेंटेटर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू ने कहा कि यह एयर शो सोमनाथ मंदिर के ऊपर अपनी तरह का पहला प्रदर्शन होगा, जिसमें ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी के नेतृत्व में छह विमान समन्वित हवाई अभ्यास में हिस्सा लेंगे। उन्होंने आगे बताया कि पायलटों की ट्रेनिंग हॉक विमानों पर होती है, जो आपातकालीन और युद्ध की स्थितियों में, यहां तक कि मुश्किल इलाकों और युद्ध के समय में भी ऑपरेशनल तैनाती के काबिल हैं। इस टीम में 13 प्रशिक्षित पायलट शामिल हैं और जिसका नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी कर रहे हैं, जो एक सुखोई-30 एमकेआई के पायलट हैं। वहीं, टीम के डिप्टी लीडर विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह हैं.

सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम (एसकेएटी) अपने कौशल का प्रदर्शन करेगी। इस एयर शो में छह हॉक एमके-132 विमान ऐतिहासिक मंदिर परिसर के ऊपर एरोबेटिक फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। विंग कमांडर जनमीत शर्मा ने कहा कि यह एयर शो 11 मई को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'छह हॉक एमके-132 विमान इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे, जो सोमनाथ में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के प्रदर्शन का हिस्सा होंगे।' टीम में 13 प्रशिक्षित पायलट टीम की कमेंटेटर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू ने कहा कि यह एयर शो सोमनाथ मंदिर के ऊपर अपनी तरह का पहला प्रदर्शन होगा, जिसमें ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी के नेतृत्व में छह विमान समन्वित हवाई अभ्यास में हिस्सा लेंगे। उन्होंने आगे बताया कि पायलटों की ट्रेनिंग हॉक विमानों पर होती है, जो आपातकालीन और युद्ध की स्थितियों में, यहां तक कि मुश्किल इलाकों और युद्ध के समय में भी ऑपरेशनल तैनाती के काबिल हैं। इस टीम में 13 प्रशिक्षित पायलट शामिल हैं और जिसका नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी कर रहे हैं, जो एक सुखोई-30 एमकेआई के पायलट हैं। वहीं, टीम के डिप्टी लीडर विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह हैं





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tourism Surya Kiran Aerobatic Team Indian Air Force Sonnath Temple Aerobatics Formation Flight

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

स्वास्थ्य लाभ के बाद सक्रिय हुए अजय राय: हजरतगंज हनुमान मंदिर पहुंचकर की पूजा-अर्चना, फिर कांग्रेस कार्यालय...UP Congress Chief Ajay Rai visits South Mukhi Hanuman Temple Lucknow after health recovery. Follow latest updates on UP politics and news.

Read more »

Somnath Swabhiman Parv: 1000 Years of Somnath Temple and 75th Anniversary of Its RestorationThe Somnath Swabhiman Parv is a significant event that marks the 1000 years of the first recorded attack on Somnath Temple and the 75th anniversary of its restoration. The event is being celebrated across the country to honor the temple's eternal heritage and the resilience of the Indian spirit.

Read more »

Somnath Temple: 101 तोपों की सलामी! 75 साल पहले ऐसे हुई थी सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठागुजरात के सोमनाथ मंदिर के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. इस शुभ अवसर पर 11 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं. इस बीच 84 साल के भास्कर भाई वैध ने 1951 के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की यादें ताजा की हैं.

Read more »

पीएम मोदी ने श्री श्री रविशंकर का 70वां जन्मदिन मनाया: आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे, ध्यान मंदिर क...Bengaluru Art of Living International Center Inauguration Visit. Follow PM Modi Inaugurates Meditation Temple Latest Updates.

Read more »

Somnath Amrit Mahotsa 2026: सोमनाथ में PM मोदी! 11 तीर्थों के जल से मंदिर के शिखर का होगा कुंभाभिषेकसोमनाथ मंदिर के अमृत महोत्सव में पीएम मोदी भी शामिल होने वाले हैं. इस अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर पर होने वाला पहला 'कुंभाभिषेक' है. इस दौरान मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थों के पवित्र जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा.

Read more »

पीएम आज सोमनाथ मंदिर जाएंगे: भगवान का अभिषेक करेंगे, फिर ध्वज पूजा और आरती; जनसभा और रोडशो भी करेंगेPM Modi Gujarat Visit: Somnath Mandir 75th Anniversary Inauguration Updates. Follow latest news on PM Modis visit, roadshow, and public rally in Somnath.

Read more »