Subscribe Cockroach Janta Party: देशभर में चर्चा का विषय बनी बिहार की राजनीति में बयानबाजी

Subscribe Cockroach Janta Party: देशभर में चर्चा का विषय बनी 'कॉकरोच जनता पार्टी' को लेकर बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी ने इसे युवाओं के गुस्से का प्रतीक बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है, तो वहीं जेडीयू ने पलटवार करते हुए इसे समाजवादी पार्टी का राजनीतिक पतन करार दिया।

Subscribe Cockroach Janta Party : देशभर में चर्चा का विषय बनी 'कॉकरोच जनता पार्टी' को लेकर बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी ने इसे युवाओं के गुस्से का प्रतीक बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है, तो वहीं जेडीयू ने पलटवार करते हुए इसे समाजवादी पार्टी का राजनीतिक पतन करार दिया।इससे पहले भी कई राज्यों की राजनीति में बिना किसी मान्यता के नाबालिगों से जुड़ी पोस्टिंग जैसे फॉलोअर्स ने बनाई 'कॉकरोच जनता पार्टी' के पोस्ट। वहीं कुछ चरणों में भी बिना किसी हिचकिचाहट के सोशल मीडिया पोस्ट को पोस्ट किया गया। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक ' कॉकरोच जनता पार्टी ' ( Cockroach Janta Party ) की खूब चर्चा हो रही है। इस रहस्यमयी पेज का आधिकारिक एक्स (X) हैंडल भारत में बैन हो चुका है, लेकिन इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स का आंकड़ा 17 मिलियन है.

Subscribe Cockroach Janta Party: देशभर में चर्चा का विषय बनी 'कॉकरोच जनता पार्टी' को लेकर बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी ने इसे युवाओं के गुस्से का प्रतीक बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है, तो वहीं जेडीयू ने पलटवार करते हुए इसे समाजवादी पार्टी का राजनीतिक पतन करार दिया।इससे पहले भी कई राज्यों की राजनीति में बिना किसी मान्यता के नाबालिगों से जुड़ी पोस्टिंग जैसे फॉलोअर्स ने बनाई 'कॉकरोच जनता पार्टी' के पोस्ट। वहीं कुछ चरणों में भी बिना किसी हिचकिचाहट के सोशल मीडिया पोस्ट को पोस्ट किया गया। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक ' कॉकरोच जनता पार्टी ' (Cockroach Janta Party) की खूब चर्चा हो रही है। इस रहस्यमयी पेज का आधिकारिक एक्स (X) हैंडल भारत में बैन हो चुका है, लेकिन इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स का आंकड़ा 17 मिलियन है





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