Success Story: A Successful Waste Management Startup from Hyderabad

A college dropout from Hyderabad has transformed his 'carriger' reputation into a thriving waste management startup. Abhishek Agarwal, a native of Hyderabad, has set up a successful waste management startup with great potential. Abhishek Agarwal started his journey by dropping out of college and worked as a dealer for a logistics company. In 2023, he decided to shut down his logistics business due to family concerns. However, during the lockdown, he noticed a change in the behavior of consumers regarding quick-commerce apps and the increasing amount of packaging waste. This idea gave him an opportunity to start his innovative waste management model named Goodee Bag, which instill a direct incentive to waste segregation and recycling.

Success Story: 'कचरेवाला' कहकर लोग देते थे ताने, कॉलेज ड्रॉपआउट ने ऐसे बदल दी हवा, अब 1 करोड़ का टर्नओवर हैदराबाद के रहने वाले अभिषेक अग्रवाल ने थोड़े समय में ही एक सफल स्‍टार्टअप खड़ा कर दिया है। यह वेस्‍ट मैनेजमेंट ( Waste Management ) से जुड़ा है। शुरू में जब उन्‍होंने इसकी शुरुआत की तो लोगों ने उन्‍हें 'कचरेवाला' कहकर ताने तक दिए। लेकिन, अब यह स्‍टार्टअप सालाना 1 करोड़ का टर्नओवर जेनरेट कर रहा है।अभिषेक अग्रवाल हैदराबाद के रहने वाले हैं। उन्‍होंने बहुत कम समय में सफल स्‍टार्टअप खड़ा कर दिया है। इसका नाम 'गुडी बैग' (Goodee Bag) है। यह एक वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्टअप ( Waste Management Startup) है। अभिषेक कॉलेज ड्रॉपआउट हैं.

Success Story: 'कचरेवाला' कहकर लोग देते थे ताने, कॉलेज ड्रॉपआउट ने ऐसे बदल दी हवा, अब 1 करोड़ का टर्नओवर हैदराबाद के रहने वाले अभिषेक अग्रवाल ने थोड़े समय में ही एक सफल स्‍टार्टअप खड़ा कर दिया है। यह वेस्‍ट मैनेजमेंट (Waste Management) से जुड़ा है। शुरू में जब उन्‍होंने इसकी शुरुआत की तो लोगों ने उन्‍हें 'कचरेवाला' कहकर ताने तक दिए। लेकिन, अब यह स्‍टार्टअप सालाना 1 करोड़ का टर्नओवर जेनरेट कर रहा है।अभिषेक अग्रवाल हैदराबाद के रहने वाले हैं। उन्‍होंने बहुत कम समय में सफल स्‍टार्टअप खड़ा कर दिया है। इसका नाम 'गुडी बैग' (Goodee Bag) है। यह एक वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्टअप (Waste Management Startup) है। अभिषेक कॉलेज ड्रॉपआउट हैं





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