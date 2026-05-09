Swami Advaita Ashrama's Govind Yatra Arrives in Kashi in Goraksha Defence Mode

Swami Advaita Ashrama on its goinding yatra reached Kaashi on Saturday and the visit has been covered by Gaajaran Samvad Paryavaran. The yatra was met with great enthusiasm and strength by Brahmin Defence Dal, leaders of the Samajwadi Party and villagers. Swami Advaita Ashrama has declared that his journey's aim is to create a national awareness for the protection of the country's cattle, to give honour to the cow as the mother of the nation and to make complete ban on the slaughter of cows. He also appealed to the people to never vote for any political party that doesn't advocate for cow protection. He declared that cow slaughter would be declared a punishable offense once he has control of the power. Swami Advaita Ashrama also declared that 'deep-rooted Hindu' (Dharma) is the solution and that a politics of Sanatan will prevail in this country. He also mentioned Odisha CM Naveen Patnaik's statement and stated it's unfortunate that some leaders use votes belonging to cowslaughterers. Towards the end of the program, he blessed the people with Cow Sanctuary and also appointed the president of Brahmin Defence Dal, Shrimoyshankar Mishra as representative for the Ram Dham Cow Shelter.
उत्तरप्रदेश, गाजीपुर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 'गोविष्टि यात्रा' शनिवार को कासिमाबाद चौराहे पर पहुंची, जहां ब्राह्मण रक्षा दल, समाजवादी पार्टी के नेताओं तथा ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गौ-रक्षा समर्थक मौजूद रहे। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य देशभर में गौ संरक्षण के प्रति जनजागरण करना, गौ माता को 'राष्ट्र माता' का सम्मान दिलाना तथा गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए जनमत तैयार करना है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जो राजनीतिक दल गौ-रक्षा की बात नहीं करते, उन्हें वोट न दें। कहा कि जो दल सत्ता में हैं, वे गौ माता को 'राजमाता' और 'राष्ट्रमाता' घोषित करें तथा जो विपक्ष में हैं, वे सत्ता में आने पर गौ हत्या को अपराध घोषित करने का वादा करें। इस पर उन्होंने ओमप्रकाश राजभर के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया था कि अविमुक्तेश्वरानंद को धर्म छोड़ राजनीति में आ जाना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें सत्ता, सांसद, विधायक या मंत्री बनने का कोई शौक नहीं है। उनका उद्देश्य केवल ऐसा भारत देखना है, जहां गौ हत्या न होती हो। उन्होंने कहा कि 'छद्म हिंदुत्व' का विकल्प सनातन धर्म है और देश में सनातन की राजनीति होगी। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए कहा कि कुछ नेता गौ-हत्यारों के वोट की बात करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, कार्यक्रम में वरिष्ठ सपा नेता महेंद्र चौहान, राकेश सिंह, डॉ.
पियूष कांत दूबे, संजय पाण्डेय, राजेश मिश्र, जय प्रकाश पाण्डेय, देवेंद्र पाण्डेय, मृत्युंजय मिश्र, दिनेश मिश्र तथा राम उच्छाह पांडेय समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अविमुक्तेश्वरानंद ने उपस्थित लोगों को गौ-रक्षा का संकल्प भी दिलाया
