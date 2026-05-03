SBI ने फिशिंग स्कैम के खिलाफ अलर्ट जारी किया, ग्राहकों को सावधान करने के लिए जारी एडवाइजरी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने फिशिंग स्कैम के खिलाफ अलर्ट जारी किया है, जिसमें ग्राहकों को फर्जी मैसेज भेजकर डराया जाता है कि उनका YONO अकाउंट ब्लाॅक हो जाएगा। SBI ने ग्राहकों को सावधान करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने भी PNG कनेक्शन के नाम पर हो रही ठगी के खिलाफ अलर्ट जारी किया है।

साइबर लिटरेसी- SBI ने जारी किया अलर्ट: 30 मिनट पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने एक फिशिंग स्कैम को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसमें स्कैमर्स ग्राहकों को फर्जी मैसेज भेजकर डराते हैं कि 'आधार अपडेट न होने पर' उनका SBI YONO अकाउंट ब्लाॅक कर दिया जाएगा। ऐसे मैसेज लोगों में घबराहट पैदा करते हैं, जिससे वे बिना सोचे-समझे ठग की बात मान लेते हैं और फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। इस स्कैम से बचने के लिए SBI ने अपने 'एक्स' हैंडल पर एडवाइजरी जारी की है। स्कैमर SBI ग्राहकों को कैसे निशाना बना रहे हैं?

एक्सपर्ट राहुल मिश्रा, साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर, उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार, यह एक फिशिंग स्कैम है, जिसमें साइबर ठग SBI ग्राहकों को फर्जी मैसेज भेजते हैं। इसमें लिखा होता है- 'जरूरी सूचना, प्रिय SBI ग्राहक, आपको सूचित किया जाता है कि आपका SBI YONO अकाउंट आज रात ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में आधार नंबर अपडेट नहीं है। इस असुविधा के लिए हमें खेद है। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारा आधिकारिक SBI आधार अपडेट APK इंस्टॉल करें और तुरंत अपना आधार अपडेट कर आगे की KYC प्रक्रिया पूरी करें। धन्यवाद, SBI बैंक।' ये मैसेज अंग्रेजी में लिखा होता है। मैसेज के साथ 'SBI KYC AADHAR UPDATE' नाम से एक APK फाइल होती है, जिसे डाउनलोड करने को कहा जाता है। जैसे ही यूजर इसे डाउनलोड करता है या जानकारी भरता है, ठग फोन हैक कर लेते हैं और पैसे ऐंठ लेते हैं। साइबर क्रिमिनल्स डर और जल्दबाजी का माहौल बनाकर SBI ग्राहकों को झांसे में लेते हैं। स्कैम का जाल ग्राफिक में देखिए- ठग ग्राहक की पर्सनल और बैंकिंग डिटेल्स चुराकर कई तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि- OTP, PIN और पासवर्ड चोरी कर सकते हैं। यूजर के नाम से फर्जी लोन ले सकते हैं। लोग मैसेज देखने के बाद जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में कुछ गलतियां करते हैं, जिससे वह स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं। जैसे कि- अनजान लिंक पर क्लिक करना। SBI ने अपने ग्राहकों को सावधान करने के लिए जारी एडवाइजरी में कहा है- 'आपका YONO एप आधार अपडेट न होने पर बंद हो जाएगा।' ऐसे फर्जी मैसेज के झांसे में न आएं। YONO एप सिर्फ ऑफिशियल एप स्टोर या SBI की वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। मोबाइल बैंकिंग एप डाउनलोड करने से पहले अपना अकाउंट लॉगिन करें। ऑफिशियल एप या वेबसाइट पर ही लॉगिन करें। पिन किसी से शेयर न करें। बैंक एप, ATM या ऑफिशियल USSD/मिस्ड कॉल सर्विस इस्तेमाल करें। जल्दबाजी में बिना जांचे पैसे भेजना। 'रिवॉर्ड/कैशबैक' के लालच में पैसे ट्रांसफर करना। पैसे भेजने से पहले रिसीवर का नाम और नंबर वेरिफाई करें। सिर्फ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। सिर्फ बैंक एप/ऑफिशियल UPI एप में ही लिंक करें। OTP/MPIN पूरी तरह गोपनीय रखें। खुद ही एंटर करें, किसी से शेयर न करें। 'अकाउंट बंद हो जाएगा' जैसे डराने वाले मैसेज पर क्लिक करना। गलत- सिर्फ बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट/ब्रांच पर ही KYC अपडेट करें। कॉलर की पहचान वेरिफाई करें। शक होने पर रिपोर्ट करें। फेक ऑफर या बहुत सस्ते डील पर तुरंत पेमेंट करना। अनजान साइट पर कार्ड डिटेल डालना। अलर्ट को नजरअंदाज करना। देर से शिकायत करना। फर्जी मैसेज, एप और लिंक की पहचान के लिए कुछ संकेत याद रखें। ग्राफिक में देखिए- इसके लिए कुछ बुनियादी सावधानियां अपनाएं। इन्हें ग्राफिक में देखिए- SBI का आधिकारिक एप 'YONO SBI' है। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग एप है, जिससे आप बैंकिंग, पेमेंट, UPI, लोन, निवेश जैसे काम कर सकते हैं। डेवलपर नाम 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' चेक करें। अगर गलती से फर्जी एप डाउनलोड कर लिया है तो क्या करें?

इंटरनेट/डेटा बंद करें (ताकि एक्सेस रुक जाए)। बैंक कस्टमर केयर को तुरंत सूचित करें। जितनी जल्दी एक्शन लेंगे, नुकसान उतना ही कम होगा। इसके लिए कस्टमर केयर या नजदीकी ब्रांच में जानकारी दें। साथ ही cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत करें। साइबर लिटरेसी- PNG कनेक्शन के नाम पर स्कैम: ये 8 गलतियां न करें, फेक ईमेल, मैसेज को ऐसे पहचानें, बचाव के लिए 11 जरूरी सावधानियां जहां PNG पाइपलाइन है, वहां तेजी से कनेक्शन लिए जा रहे हैं। साइबर ठग इस डर का फायदा उठाकर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। यह ठगी देश की लीडिंग गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 'इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड' (IGL) के ग्राहकों के साथ हो रही है। खतरे को देखते हुए IGL ने अलर्ट जारी किया है और अपने उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी है





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