SBI PO 2026 भर्ती 1500 पदों पर, वार्षिक वेतन 21.79 लाख

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2026 की प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती के लिए 1500 पदों की घोषणा की। आवेदन 18 जून से 8 जुलाई तक ऑनलाइन स्वीकार होंगे, चयन प्रक्रिया में प्री‑लिमिनरी, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हैं, और चयनित उम्मीदवारों का वार्षिक वेतन 21.79 लाख रुपये तक हो सकता है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2026 की प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस अवसर में कुल 1500 पदों पर चुनाव किया जाएगा, जिसमें नियमित तथा बैकलॉग दोनों वर्ग शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 18 जून से शुरू होकर 8 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन मोड में स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवार को केवल SBI की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। यह भर्ती उन सभी स्नातक तथा अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए बड़ी सुनहरी संभावना प्रस्तुत करती है जो बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। भर्ती की वैधता और पद वितरण को विस्तृत रूप से घोषित किया गया है। सामान्य (UR) वर्ग के लिए 588 पद आवंटित किए गए हैं, ओबीसी वर्ग के लिये 390, अनुसूचित जाति (SC) के लिये 234, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये 144 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिये भी 144 पद निर्धारित हैं। इन कुल आकड़ों में 54 बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जिससे जन्म तिथि 2 अप्रैल 1996 से 1 अप्रैल 2005 के बीच होने चाहिए। आयु में छूट भी मान्य संस्थानों की नियमानुसार लागू होगी। चयन प्रक्रिया तीन चरणों में विभाजित होगी। पहले चरण में ऑनलाइन प्री-लिमिनरी परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी भाषा के प्रश्न होंगे। इस चरण में प्राप्त अंक अंतिम मेरिट सूची में नहीं गिने जाएंगे। सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा देंगे जिसमें वस्तुनिष्ठ तथा डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा पास करने के बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से अंतिम चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को बेसिक पे 48,480 रुपये के साथ लगभग 80,000 से 82,000 रुपये की इन‑हैंड सैलरी मिलती है तथा मुंबई पोस्टिंग के अनुसार वार्षिक कुल वेतन 21.

79 लाख रुपये तक हो सकता है। महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कम्पन्सेटरी अलाउंस तथा मेडिकल सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। आवेदन शुल्क में सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपये देना होगा, जबकि एससी, एसटी और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों को छूट मिलेगी। सभी भुगतान ऑनलाइन किए जाने हैं और एक बार जमा किया गया शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा





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