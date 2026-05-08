SHEELPI NEHA TIRKAHANI, JHARAKHAND'S MINISTER OF AGRICULTURE VISITED THE ADVANCED FISHERY PROJECTS OPERATED BY YOUNG ENTREPRENEURS IN ROORKEEMA AREA. MINISTER HAD DISTINCTIONS IN THE MODERN TECHNOLOGIES USED, ADVANCED FISH PRODUCTION ARRANGEMENTS AND INNOVATIVE BASED MODEL. MINISTER ALSO VERIFIED THE PRODUCTION CAPACITY OF THE FISHERY INDUSTRY IN JHARAKHAND.
STATE BUREAU, ROURKEEMALE. KRISHNASTHA MINISTER SHEELPI NEHA TIRKAH ANI VISITED THE ADVANCED FISHERY PROJECTS OPERATED BY YOUNG ENTREPRENEURS IN ROORKEEMA AREA. DURING THIS VISIT SHE TOOK A LOOK AT MODERN TECHNOLOGIES, ADVANCED FISH PRODUCTION ARRANGEMENTS AND INNOVATIVE BASED MODEL.
MINISTER SAID THAT THE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF FISH INDUSTRY IN JHARKHAND ARE ENDLESS AND THE GOVERNMENT HAS PRIORITY TO DEVELOP A STRONG ECOSYSTEM IN THE STATE WHICH CAN CREATE NEW JOB AND SELF EMPLOYMENT OPPORTUNITIES. SHE ESPECIALLY ENCOURAGED THE INTEGRATED FISH MODEL DEVELOPED BY KING FISHERIES, AND SAID THAT MODERN TECHNOLOGIES COULD TAKE THE FISHING TO NEW LEVEL. MINISTER ALSO GAVE THE SIGNAL TO THE PROJECT THAT WOULD INCREASE THE PRODUCING CAPACITY AND ALSO ENHANCE THE RURAL ECONOM
FISH INDUSTRY ASHOKGANJ DIST. PROJECT BAIOFLOCK TALABA PROJECT FISH MARKET SHED PROJECT FISH PRODUCTION DONE THROUGH KAZ KULTUR JEWELANAND DIST. PROJECT JHARAKHAND's AGRICULTURE MINISTER
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