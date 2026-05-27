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SIR पर विपक्ष के हर सवाल का SC में मिला जवाब, जानें फैसले की बड़ी बातें

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SIR पर विपक्ष के हर सवाल का SC में मिला जवाब, जानें फैसले की बड़ी बातें
SIRसुप्रीम कोर्टचुनाव आयोग
📆27-05-2026 09:19:00
📰Amar Ujala
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सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को वैध ठहराया, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे विशेष सारांश पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है और संविधान की कसौटी पर खरी उतरती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची की शुद्धता, सटीकता और विश्वसनीयता बेहद जरूरी है और SIR इसी दिशा में एक कदम है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह मतदाता सूची के उद् देश ्य के लिए नागरिकता की जांच कर सके, हालांकि यह जांच केवल मतदाता सूची में संशोधन तक सीमित है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर आयोग को लगता है कि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने की वैधानिक शर्तें पूरी नहीं करता है तो वह उसे सक्षम प्राधिकारी के पास भेज सकता है और मतदाता सूची से नाम हटाने का फैसला उसी प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। यह फैसला विपक्ष के उन सवालों का जवाब है जो बिहार से बंगाल तक SIR प्रक्रिया के खिलाफ उठाए जा रहे थे। कोर्ट ने माना कि SIR का उद् देश ्य मतदाता सूची की आधारभूत अखंडता को सुरक्षित करना है और यह मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक अनिवार्यता को मजबूत करता है। न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि पिछले चार दशकों में बड़े पैमाने पर बदलाव, तेज शहरीकरण और पलायन के कारण मतदाता सूची में दोहराव और त्रुटियों की संभावना बढ़ गई है, जिसे दूर करने के लिए गहन पुनरीक्षण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया नागरिकता निर्धारण की कार्रवाई नहीं है, बल्कि मतदाता सूची को साफ-सुथरा रखने का एक प्रशासनिक अभ्यास है। कोर्ट ने साफ किया कि SIR को NRC जैसी कठोर जांच नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग ने अपनी दलील में कहा था कि यह कार्य चुनाव अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, पुलिस द्वारा नहीं, और इसका उद् देश ्य केवल पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में रखना है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि SIR प्रक्रिया गरीब, प्रवासी और हाशिए पर रहने वाले लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर सकती है क्योंकि उनके पास पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को गलत ठहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने इस बात का ख्याल रखा है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। कोर्ट ने कहा कि SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति का नाम बिना उचित प्रक्रिया के नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है और यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। इस फैसले से विपक्ष के सभी भ्रम दूर हो गए हैं और अब SIR प्रक्रिया को पूरी तरह से वैधानिक और संवैधानिक माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है और SIR इस जिम्मेदारी को निभाने का एक जरूरी उपकरण है। अदालत ने उम्मीद जताई कि आयोग इस प्रक्रिया को पूरी संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ अंजाम देगा। यह फैसला देश में चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे विशेष सारांश पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है और संविधान की कसौटी पर खरी उतरती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची की शुद्धता, सटीकता और विश्वसनीयता बेहद जरूरी है और SIR इसी दिशा में एक कदम है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह मतदाता सूची के उद्देश्य के लिए नागरिकता की जांच कर सके, हालांकि यह जांच केवल मतदाता सूची में संशोधन तक सीमित है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर आयोग को लगता है कि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने की वैधानिक शर्तें पूरी नहीं करता है तो वह उसे सक्षम प्राधिकारी के पास भेज सकता है और मतदाता सूची से नाम हटाने का फैसला उसी प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। यह फैसला विपक्ष के उन सवालों का जवाब है जो बिहार से बंगाल तक SIR प्रक्रिया के खिलाफ उठाए जा रहे थे। कोर्ट ने माना कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची की आधारभूत अखंडता को सुरक्षित करना है और यह मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक अनिवार्यता को मजबूत करता है। न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि पिछले चार दशकों में बड़े पैमाने पर बदलाव, तेज शहरीकरण और पलायन के कारण मतदाता सूची में दोहराव और त्रुटियों की संभावना बढ़ गई है, जिसे दूर करने के लिए गहन पुनरीक्षण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया नागरिकता निर्धारण की कार्रवाई नहीं है, बल्कि मतदाता सूची को साफ-सुथरा रखने का एक प्रशासनिक अभ्यास है। कोर्ट ने साफ किया कि SIR को NRC जैसी कठोर जांच नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग ने अपनी दलील में कहा था कि यह कार्य चुनाव अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, पुलिस द्वारा नहीं, और इसका उद्देश्य केवल पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में रखना है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि SIR प्रक्रिया गरीब, प्रवासी और हाशिए पर रहने वाले लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर सकती है क्योंकि उनके पास पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को गलत ठहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने इस बात का ख्याल रखा है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। कोर्ट ने कहा कि SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति का नाम बिना उचित प्रक्रिया के नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है और यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। इस फैसले से विपक्ष के सभी भ्रम दूर हो गए हैं और अब SIR प्रक्रिया को पूरी तरह से वैधानिक और संवैधानिक माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है और SIR इस जिम्मेदारी को निभाने का एक जरूरी उपकरण है। अदालत ने उम्मीद जताई कि आयोग इस प्रक्रिया को पूरी संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ अंजाम देगा। यह फैसला देश में चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है

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SIR सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग मतदाता सूची स्वतंत्र चुनाव

 

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