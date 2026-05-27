SIR पर विपक्ष के हर सवाल का SC में मिला जवाब, जानें फैसले की बड़ी बातें

सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को वैध ठहराया, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे विशेष सारांश पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है और संविधान की कसौटी पर खरी उतरती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची की शुद्धता, सटीकता और विश्वसनीयता बेहद जरूरी है और SIR इसी दिशा में एक कदम है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह मतदाता सूची के उद् देश ्य के लिए नागरिकता की जांच कर सके, हालांकि यह जांच केवल मतदाता सूची में संशोधन तक सीमित है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर आयोग को लगता है कि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने की वैधानिक शर्तें पूरी नहीं करता है तो वह उसे सक्षम प्राधिकारी के पास भेज सकता है और मतदाता सूची से नाम हटाने का फैसला उसी प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। यह फैसला विपक्ष के उन सवालों का जवाब है जो बिहार से बंगाल तक SIR प्रक्रिया के खिलाफ उठाए जा रहे थे। कोर्ट ने माना कि SIR का उद् देश ्य मतदाता सूची की आधारभूत अखंडता को सुरक्षित करना है और यह मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक अनिवार्यता को मजबूत करता है। न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि पिछले चार दशकों में बड़े पैमाने पर बदलाव, तेज शहरीकरण और पलायन के कारण मतदाता सूची में दोहराव और त्रुटियों की संभावना बढ़ गई है, जिसे दूर करने के लिए गहन पुनरीक्षण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया नागरिकता निर्धारण की कार्रवाई नहीं है, बल्कि मतदाता सूची को साफ-सुथरा रखने का एक प्रशासनिक अभ्यास है। कोर्ट ने साफ किया कि SIR को NRC जैसी कठोर जांच नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग ने अपनी दलील में कहा था कि यह कार्य चुनाव अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, पुलिस द्वारा नहीं, और इसका उद् देश ्य केवल पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में रखना है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि SIR प्रक्रिया गरीब, प्रवासी और हाशिए पर रहने वाले लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर सकती है क्योंकि उनके पास पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को गलत ठहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने इस बात का ख्याल रखा है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। कोर्ट ने कहा कि SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति का नाम बिना उचित प्रक्रिया के नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है और यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। इस फैसले से विपक्ष के सभी भ्रम दूर हो गए हैं और अब SIR प्रक्रिया को पूरी तरह से वैधानिक और संवैधानिक माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है और SIR इस जिम्मेदारी को निभाने का एक जरूरी उपकरण है। अदालत ने उम्मीद जताई कि आयोग इस प्रक्रिया को पूरी संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ अंजाम देगा। यह फैसला देश में चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे विशेष सारांश पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है और संविधान की कसौटी पर खरी उतरती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची की शुद्धता, सटीकता और विश्वसनीयता बेहद जरूरी है और SIR इसी दिशा में एक कदम है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह मतदाता सूची के उद्देश्य के लिए नागरिकता की जांच कर सके, हालांकि यह जांच केवल मतदाता सूची में संशोधन तक सीमित है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर आयोग को लगता है कि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने की वैधानिक शर्तें पूरी नहीं करता है तो वह उसे सक्षम प्राधिकारी के पास भेज सकता है और मतदाता सूची से नाम हटाने का फैसला उसी प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। यह फैसला विपक्ष के उन सवालों का जवाब है जो बिहार से बंगाल तक SIR प्रक्रिया के खिलाफ उठाए जा रहे थे। कोर्ट ने माना कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची की आधारभूत अखंडता को सुरक्षित करना है और यह मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक अनिवार्यता को मजबूत करता है। न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि पिछले चार दशकों में बड़े पैमाने पर बदलाव, तेज शहरीकरण और पलायन के कारण मतदाता सूची में दोहराव और त्रुटियों की संभावना बढ़ गई है, जिसे दूर करने के लिए गहन पुनरीक्षण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया नागरिकता निर्धारण की कार्रवाई नहीं है, बल्कि मतदाता सूची को साफ-सुथरा रखने का एक प्रशासनिक अभ्यास है। कोर्ट ने साफ किया कि SIR को NRC जैसी कठोर जांच नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग ने अपनी दलील में कहा था कि यह कार्य चुनाव अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, पुलिस द्वारा नहीं, और इसका उद्देश्य केवल पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में रखना है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि SIR प्रक्रिया गरीब, प्रवासी और हाशिए पर रहने वाले लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर सकती है क्योंकि उनके पास पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को गलत ठहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने इस बात का ख्याल रखा है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। कोर्ट ने कहा कि SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति का नाम बिना उचित प्रक्रिया के नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है और यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। इस फैसले से विपक्ष के सभी भ्रम दूर हो गए हैं और अब SIR प्रक्रिया को पूरी तरह से वैधानिक और संवैधानिक माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है और SIR इस जिम्मेदारी को निभाने का एक जरूरी उपकरण है। अदालत ने उम्मीद जताई कि आयोग इस प्रक्रिया को पूरी संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ अंजाम देगा। यह फैसला देश में चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SIR सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग मतदाता सूची स्वतंत्र चुनाव

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'बांग्लादेशियों को बसाने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस-JMM नेस्तनाबूत होंगे' झारखंड में SIR पर निशिकांत दुबेNishikant Dubey on Jharkhand SIR: झारखंड में एसआईआर को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने की कोशिश करने वाले नेस्तनाबूत हो जाएंगे।

Read more »

SIR पर मुहर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चुनाव आयोग का ये अधिकार है, प्रक्रिया में कोई खामी नहींसुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के उस फ़ैसले को सही ठहराया है, जिसके तहत बिहार में वोटर लिस्ट का 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न' (SIR) शुरू किया गया था।

Read more »

SIR को सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट, सीजेआई बोले- चुनाव आयोग के अधिकार पर बंदिश की जरूरत नहीं | Supreme Court On Sir Exclusion From Voter List Does Not Mean Citizenship Ends EciSupreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग को बड़ी राहत दी है।

Read more »

दिल्ली में SIR के लिए 30 जून से घर-घर जाएंगे BLO, क्या-कब और कैसे होगा नोट करें शेड्यूल - delhi sir voter list revision blos doortodoor from june 30दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने घोषणा की है कि 30 जून से बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन एसआईआर शुरू करेंगे।

Read more »

Delhi SIR: दिल्ली में इस दिन से शुरू हो जाएगा SIR, 2002 की वोटर लिस्ट में ऐसे ढूंढे अपना नामदिल्ली CEO का कहना है कि साल 2002 से पहले जो वोटर दिल्ली में रह रहे हैं, वे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई 2002 की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल करके अपने नाम को वेरिफाई करवा सकते हैं.

Read more »

Politics on SIR: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा बोली- विपक्ष का चेहरा बेनकाब, कांग्रेस का दुष्प्रचार जारीPolitics on SIR: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा बोली- विपक्ष का चेहरा बेनकाब, कांग्रेस का दुष्प्रचार जारी

Read more »