₹370 बिरयानी विवाद: खुशबू पाटनी ने प्रणीत मोरे और हिमांशु पर साधा निशाना

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने ₹370 बिरयानी विवाद पर कॉमेडियन प्रणीत मोरे और दर्शक हिमांशु जांगड़ा की आलोचना की। उन्होंने वीडियो में कहा कि ये पढ़े-लिखे गंवार महिलाओं का रेट तय करते हैं। विवाद के बाद हिमांशु को नौकरी से निकाला गया और प्रणीत ने माफी मांगी।

₹370 बिरयानी विवाद ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है. बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कॉमेडियन प्रणीत मोरे और दर्शक हिमांशु जांगड़ा की कड़ी आलोचना की.

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह हिमांशु के बयान पर गुस्सा जाहिर कर रही हैं. हिमांशु ने एक शो के दौरान कहा था कि उसने एक महिला के साथ डेट पर 370 रुपये की बिरयानी खिलाई और इसलिए वह उससे शारीरिक संबंध बनाने का हकदार है. इस टिप्पणी पर प्रणीत मोरे हंसते हुए नजर आए, जिससे विवाद और बढ़ गया.

खुशबू पाटनी ने वीडियो में कहा, "ये 22-23 साल का लड़का है और ऐसा दिमाग है इस लड़के के अंदर. उसके टॉप के अंदर उसको हाथ डालना था. देख लो लड़कियों तुम्हारे पजामा तक की बात आ गई... क्या मस्त समां बांध दिया है उसने वो.

" उन्होंने प्रणीत मोरे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह एक कॉमेडियन होते हुए भी ऐसी गंदी बात को रोक नहीं पाए. खुशबू ने आगे कहा, "ये पढ़े लिखे जितने भी गंवार हैं ये हमारा रेट तय करते हैं. हम छोटे हैं तो रेट तय करेंगे, कॉलेज में रेट तय करेंगे, डेट पे जा रहे हैं किसी के साथ तो रेट तय करेंगे. और शादी के बाद ससुराल और पति दहेज में रेट तय करेंगे.

पूरी जिंदगी हमारी रेट ही होगी.

" उन्होंने महिलाओं से आत्मरक्षा के लिए खुकुरी चाकू खरीदने की अपील की. इस विवाद के बाद हिमांशु जांगड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए और माफी मांगी. वह एक स्टार्टअप कंपनी स्टारविक डिजाइन में काम करता था, जहां से उसे निकाल दिया गया. कंपनी के फाउंडर विवेक विश्वकर्मा ने कहा कि वर्कप्लेस के बाहर की घटना का असर कंपनी पर पड़ा, इसलिए यह निर्णय लिया गया.

प्रणीत मोरे ने भी माफी मांगते हुए कहा कि दर्शक की टिप्पणी उनके विचार नहीं दर्शाती और उन्हें उस टिप्पणी पर हंसने की बजाय चुनौती देनी चाहिए थी. उन्होंने कहा, "मैं दिल से माफी मांगता हूं और इस अनुभव से सीखूंगा.

" यह विवाद महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त सोच को उजागर करता है और इस तरह की टिप्पणियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है. खुशबू पाटनी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कई लोग उनके समर्थन में सामने आ रहे हैं. लोगों का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां महिलाओं को वस्तु समझने की मानसिकता को दर्शाती हैं. सोशल मीडिया पर #370Biryani और #KhusbhuPatani ट्रेंड कर रहे हैं.

वहीं, कुछ लोग प्रणीत मोरे की भी आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने शो में दर्शकों को इस तरह की बात करने दी. यह मामला अब बहस का विषय बन गया है कि क्या कॉमेडियन को ऐसी टिप्पणियों पर हंसने से बचना चाहिए. खुशबू पाटनी ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि महिलाओं को हमेशा अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है और उन्होंने खुकुरी चाकू को एक उदाहरण के तौर पर पेश किया.

हालांकि, कुछ लोगों ने उनके इस सुझाव पर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे से सहमत हैं. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि समाज में लैंगिक समानता और महिलाओं के सम्मान के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की है, लेकिन इसका असर लोगों पर लंबे समय तक रहेगा





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