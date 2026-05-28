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SRH के कप्तान पैट कमिंस ने बड़ा बयान दिया, वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की

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SRH के कप्तान पैट कमिंस ने बड़ा बयान दिया, वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की
पैट कमिंसवैभव सूर्यवंशीSRH
📆28-05-2026 03:12:00
📰News Nation
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SRH के कप्तान पैट कमिंस ने हारकर IPL 2026 से बाहर होने के बाद बड़ा बयान दिया. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की और अपने टीम के इन खिलाड़ियों के बेस्ट बताया है. उन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं.

पैट कमिंस ने अपने टीम के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि वैभव सूर्यवंशी ने बहुत अच्छा खेल ा. उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी यॉर्कर थोड़ी सी भी मिस कर देते हो, तो वह उन्हें मिस नहीं करता.

उन्होंने आगे कहा कि हमें चेज करना का कोई अफसोस नहीं है, आखिर में भी यह एक बहुत अच्छी विकेट थी. मुझे लगता है कि हम एक बहुत अच्छी टीम बन गए हैं, प्रफुल्ल और साकिब बहुत बढ़िया थे. युवा खिलाड़ियों ने ज़्यादा नहीं खेला है. मुझे लगता है कि मैंने आज एक स्टैट देखा, हम इस साल या कभी भी प्लेऑफ में पहुंचने वाली सबसे युवा टीमों में से एक हैं.

कोचिंग ग्रुप द्वारा सामने लाए गए कुछ टैलेंट को दिखाता है, एक कैप्टन के तौर पर उन्हें ऐसा करते देखना बहुत अच्छा लगता है. उन्होंने आगे कहा कि 240 रन चेज करने के लिए अभी भी कुछ चीज़ें सही होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा करने के लिए कोई पिच और फ़ील्ड थी, तो वह यही थी. मुझे लगता है कि हम ज़्यादातर इनिंग्स में अपनी रफ़्तार पर बने रहे, हमने शायद गलत समय पर कुछ ज़्यादा ही विकेट खो दिए.

इसलिए यह हमेशा मुश्किल होने वाला था, लेकिन हमने खुद को एक अच्छा मौका दिया. कमिंस ने अंत में कहा कि यह सही है, हम टॉप दो में आने से भी बस थोड़ा सा दूर थे, तो आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग सकते. लड़के शानदार रहे हैं, पूरे साल उनका एटीट्यूड, जिस तरह से उन्होंने इसे किया, ऐसा लगता है कि उन्होंने सच में अपने क्रिकेट का मजा लिया है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग सकता हूं

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पैट कमिंस वैभव सूर्यवंशी SRH IPL 2026

 

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