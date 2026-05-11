SRPG News: एक और बुजुर्ग रेल से कटकर मौत

जिले के रेलवे ट्रैक पर एक और बुजुर्ग ट्रेन से कटकर जान गंवा गया।hoda news

जिले के रेलवे ट्रैक पर शनिवार शाम को एक और बुजुर्ग ने रेल से कटकर जान गंवा दी। विभाग के मुख्यालय से निकले ट्रकों के साथ पेट्रोलिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से हर दिन ट्रेन से कटकर जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रीगंगानपुर-सूरतगढ़ पैसेंजर रेलगाड़ी शनिवार शाम को लगभग सात बजे जब जिले के गजसिंहपुर रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्रल पर पहुंची तो एक अज्ञात बुजुर्ग ट्रेन से कट गया। यह ट्रेन सूरतगढ़ जा रही थी। लोको पायलट ने उसे बचाने के भरपूर प्रयास किये परन्तु सफलता नहीं मिली। हादसे के समय बुजुर्ग के शरीर के दो टुकड़े हो गए जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोको पायलट ने जीआरपी को घटना की सूचना दी। इस दौरान करीब 15 मिनट तक घटनास्थल पर ट्रेन खड़ी रही। श्रीगंगानपुर जिले में ट्रेन से कटने की घटनाएं और होती ही जा रही है। कुछ लोग जानबूझकर आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पर चले जाते हैं वहीँ कुछ लोग जा कर-नजाने में हादसे के शिकार हो जाते हैं। श्रीगंगानपुर जिले में स्टेशन के आसपास भी ट्रकों के आसपास कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगे रहने से इस तरह की घटनाएं आगे बढ़ती ही जा रही है। लगभग ऐसी ही स्थिति हनुमानगढ़ जिले की भी है। वहां भी इस तरह की घटनाओं की भरमार है। ट्रेन में कटकर लोगों के मरने पर परिवार के सदस्य को मुआवजे का प्रावधान नहीं होता जबकि हादसे मय संबंधित परिवार के लोगों को मदद नहीं मिल रही है.

जिले के रेलवे ट्रैक पर शनिवार शाम को एक और बुजुर्ग ने रेल से कटकर जान गंवा दी। विभाग के मुख्यालय से निकले ट्रकों के साथ पेट्रोलिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से हर दिन ट्रेन से कटकर जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रीगंगानपुर-सूरतगढ़ पैसेंजर रेलगाड़ी शनिवार शाम को लगभग सात बजे जब जिले के गजसिंहपुर रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्रल पर पहुंची तो एक अज्ञात बुजुर्ग ट्रेन से कट गया। यह ट्रेन सूरतगढ़ जा रही थी। लोको पायलट ने उसे बचाने के भरपूर प्रयास किये परन्तु सफलता नहीं मिली। हादसे के समय बुजुर्ग के शरीर के दो टुकड़े हो गए जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोको पायलट ने जीआरपी को घटना की सूचना दी। इस दौरान करीब 15 मिनट तक घटनास्थल पर ट्रेन खड़ी रही। श्रीगंगानपुर जिले में ट्रेन से कटने की घटनाएं और होती ही जा रही है। कुछ लोग जानबूझकर आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पर चले जाते हैं वहीँ कुछ लोग जा कर-नजाने में हादसे के शिकार हो जाते हैं। श्रीगंगानपुर जिले में स्टेशन के आसपास भी ट्रकों के आसपास कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगे रहने से इस तरह की घटनाएं आगे बढ़ती ही जा रही है। लगभग ऐसी ही स्थिति हनुमानगढ़ जिले की भी है। वहां भी इस तरह की घटनाओं की भरमार है। ट्रेन में कटकर लोगों के मरने पर परिवार के सदस्य को मुआवजे का प्रावधान नहीं होता जबकि हादसे मय संबंधित परिवार के लोगों को मदद नहीं मिल रही है





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