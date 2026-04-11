SSC GD कॉन्स्टेबल परीक्षा 2026: परीक्षा कार्यक्रम जारी, जानें भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा 2026 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 27 अप्रैल से 30 मई तक आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से 25,487 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा पैटर्न, एडमिट कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यहां देखें।

शिक्षा डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग ( एसएससी ) ने जीडी कॉन्स्टेबल पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल पदों पर नौकरी पाने के लिए पंजीकरण किया था और परीक्षा तिथियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब जल्द ही ( एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा 2026) में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा 27 अप्रैल से 30 मई तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पूरे भारत के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा के माध्यम से जीडी कॉन्स्टेबल के कुल 25,487

पदों पर भर्ती होगी, जिसमें सामान्य श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 10,198 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,416 पद, ओबीसी पुरुष उम्मीदवारों के लिए 5,329 पद, एससी के लिए 3,433 पद और एसटी पुरुष उम्मीदवारों के लिए 2,091 पद आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य श्रेणी की महिला उम्मीदवारों के लिए 904 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 189 पद, ओबीसी महिलाओं के लिए 436 पद, एससी महिलाओं के लिए 269 पद और एसटी महिला उम्मीदवारों के लिए 222 पद आरक्षित हैं।\परीक्षा पैटर्न: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल की परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य बुद्धि, तर्कशक्ति, सामान्य जागरूकता, गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषयों से 160 अंकों के 80 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि एक घंटा होगी। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन होगा। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को पीएसटी (शारीरिक मानक परीक्षण) और पीईटी (शारीरिक दक्षता परीक्षण) के लिए बुलाया जाएगा। एडमिट कार्ड कब जारी होगा: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार अपनी वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।\यह महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी के लिए आधिकारिक पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न का पालन करें। उन्हें नियमित रूप से मॉक टेस्ट देने और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने की सलाह दी जाती है। परीक्षा के दौरान, उम्मीदवारों को सभी निर्देशों का पालन करना होगा और किसी भी अनुचित गतिविधि में शामिल होने से बचना होगा। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले, उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र और पहचान प्रमाण ले जाना आवश्यक है। परीक्षा के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को नियमित रूप से एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट की जांच करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त, परीक्षा के दौरान किसी भी समस्या या संदेह की स्थिति में, उम्मीदवारों को तुरंत परीक्षा अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए, एसएससी ने सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं और उम्मीदवारों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दौरान शांत और केंद्रित रहें और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करें





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा परीक्षा कार्यक्रम एडमिट कार्ड परीक्षा पैटर्न

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPL में आज RR vs RCB: दोनों टीमें अब तक नहीं हारीं, राजस्थान रॉयल्स टेबल में टॉप परRR vs RCB; Rajasthan Royals Vs Royal Challengers Bangalore Match IPL LIVE 2026 Score Update; Follow IPL 2026 Latest News, RR vs RCB IPL LIVE, ACA Stadium, Barsapara Updates On Dainik Bhaskar.

Read more »

IPL में आज RR vs RCB: दोनों टीमें अब तक नहीं हारीं, राजस्थान रॉयल्स टेबल में टॉप परRR vs RCB; Rajasthan Royals Vs Royal Challengers Bangalore Match IPL LIVE 2026 Score Update; Follow IPL 2026 Latest News, RR vs RCB IPL LIVE, ACA Stadium, Barsapara Updates On Dainik Bhaskar.

Read more »

RR vs RCB Live Score, आईपीएल 2026: पॉइंट्स टेबल का गणित और फॉर्मआईपीएल 2026, RR vs RCB Today Match Live Score: आईपीएल 2026 में आज यानी कि 10 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला जा रहा है।

Read more »

IPL में आज पहला मैच PBKS vs SRH: हैदराबाद ने पंजाब के खिलाफ पिछले 4 मैच जीते, किंग्स ने आखिरी जीत 2023 में ...IPL 2026 Sunrisers Hyderabad Vs Punjab Kings Match IPL LIVE Score Update; Follow IPL 2026 Live Streaming, Highlights, Latest News, PBKS Vs SRH Playing 11 Updates On Dainik Bhaskar.

Read more »

IPL में आज पहला मैच PBKS vs SRH: हैदराबाद ने पंजाब के खिलाफ पिछले 4 मैच जीते, किंग्स ने आखिरी जीत 2023 में ...IPL 2026 Sunrisers Hyderabad Vs Punjab Kings Match IPL LIVE Score Update; Follow IPL 2026 Live Streaming, Highlights, Latest News, PBKS Vs SRH Playing 11 Updates On Dainik Bhaskar.

Read more »

SSC GD Exam Date 2026 OUT: एसएससी जीडी परीक्षा तिथि घोषित, 27 अप्रैल से शुरू एग्जाम, कब आएगा एडमिट कार्डSSC GD Exam 2026 Kab hoga DATE: एसएससी ने जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एग्जाम 27अप्रैल से चार चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रवेश पत्र और एग्जाम सिटी की सूचना भी जल्द ही जारी की जाएगी।

Read more »