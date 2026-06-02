STEM‑OPT विस्तार: अमेरिका में काम करने वाले भारतीय छात्रों के लिए आवश्यक नियम और प्रक्रिया

अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को STEM‑OPT विस्तार प्राप्त करने के लिए आवश्यक नियम, प्रशिक्षण योजना, नियोक्ता की जिम्मेदारियां और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी।

अमेरिका में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र ों के लिए ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) का महत्व लगातार बढ़ रहा है। यह कार्यक्रम छात्रों को अपनी पढ़ाई के बाद 12 महीने तक काम करने का अधिकार देता है, जिससे उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव हासिल करने का अवसर मिलता है। जब कोई छात्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग या गणित (STEM) के क्षेत्र में डिग्री प्राप्त करता है, तो उसे अतिरिक्त 24 महीने का STEM‑OPT विस्तार मिल सकता है, जिससे कुल मिलाकर तीन साल तक काम करने की संभावना बनती है। इस विस्तार को प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट नियामक शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं, जिनका पालन न करने पर आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। STEM‑OPT विस्तार का आवेदन करने से पहले छात्रों को अपने नियोक्ता के साथ एक औपचारिक प्रशिक्षण योजना (Form I‑983) तैयार करनी होती है। इस योजना में यह स्पष्ट किया जाता है कि नियोक्ता किस प्रकार के कार्य कराएगा, वह छात्रों को कैसे सुपरवाइज़ करेगा, और कार्य संबंधित लक्ष्य क्या हैं। साथ ही, नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि वह असेंबल्ड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) द्वारा मान्य एकीकृत प्रशिक्षण (E‑Verify) प्रणाली में पंजीकृत हो। प्रशिक्षण योजना को विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय (DSO) को जमा करना अनिवार्य है, जो फिर इस दस्तावेज़ की समीक्षा कर छात्र को नया I‑20 फॉर्म जारी करता है। एक बार जब सभी दस्तावेज़ ठीक प्रकार से तैयार हो जाएँ, तो छात्र USCIS को I‑765 फ़ॉर्म के साथ उचित फ़ीस जमा करके STEM‑OPT के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन के बाद, USCIS आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इस प्रक्रिया के दौरान छात्र को अपने पिछले OPT की अवधि समाप्त होने से पहले ही नया आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि अंतराल होने पर वैध कार्य अधिकार समाप्त हो सकता है। अंत में, यदि आवेदन सफल होता है, तो छात्रों को दो साल तक का विशेष कार्य परमिट मिलता है, जो भविष्य में स्थायी रोजगार (ग्रीन कार्ड) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन सकता है। इस प्रकार, भारतीय छात्र ों को इन सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने व्यावसायिक करियर को आगे बढ़ा सकें.

अमेरिका में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) का महत्व लगातार बढ़ रहा है। यह कार्यक्रम छात्रों को अपनी पढ़ाई के बाद 12 महीने तक काम करने का अधिकार देता है, जिससे उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव हासिल करने का अवसर मिलता है। जब कोई छात्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग या गणित (STEM) के क्षेत्र में डिग्री प्राप्त करता है, तो उसे अतिरिक्त 24 महीने का STEM‑OPT विस्तार मिल सकता है, जिससे कुल मिलाकर तीन साल तक काम करने की संभावना बनती है। इस विस्तार को प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट नियामक शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं, जिनका पालन न करने पर आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। STEM‑OPT विस्तार का आवेदन करने से पहले छात्रों को अपने नियोक्ता के साथ एक औपचारिक प्रशिक्षण योजना (Form I‑983) तैयार करनी होती है। इस योजना में यह स्पष्ट किया जाता है कि नियोक्ता किस प्रकार के कार्य कराएगा, वह छात्रों को कैसे सुपरवाइज़ करेगा, और कार्य संबंधित लक्ष्य क्या हैं। साथ ही, नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि वह असेंबल्ड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) द्वारा मान्य एकीकृत प्रशिक्षण (E‑Verify) प्रणाली में पंजीकृत हो। प्रशिक्षण योजना को विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय (DSO) को जमा करना अनिवार्य है, जो फिर इस दस्तावेज़ की समीक्षा कर छात्र को नया I‑20 फॉर्म जारी करता है। एक बार जब सभी दस्तावेज़ ठीक प्रकार से तैयार हो जाएँ, तो छात्र USCIS को I‑765 फ़ॉर्म के साथ उचित फ़ीस जमा करके STEM‑OPT के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन के बाद, USCIS आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इस प्रक्रिया के दौरान छात्र को अपने पिछले OPT की अवधि समाप्त होने से पहले ही नया आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि अंतराल होने पर वैध कार्य अधिकार समाप्त हो सकता है। अंत में, यदि आवेदन सफल होता है, तो छात्रों को दो साल तक का विशेष कार्य परमिट मिलता है, जो भविष्य में स्थायी रोजगार (ग्रीन कार्ड) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन सकता है। इस प्रकार, भारतीय छात्रों को इन सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने व्यावसायिक करियर को आगे बढ़ा सकें





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STEM‑OPT OPT विस्तार अमेरिका में नौकरी भारतीय छात्र इमिग्रेशन नियम

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