Samsung Galaxy S25 Edge पर बंपर छूट, Flipkart पर 56,999 रुपये से शुरू

Flipkart की June Epic Sale में Samsung Galaxy S25 Edge स्मार्टफोन पर भारी छूट। बैंक ऑफर के साथ कीमत 56,999 रुपये। जानिए पूरी डील।

Samsung Galaxy S25 Edge स्मार्टफोन पर फ्लिपकार्ट की जून इपिक सेल में जबरदस्त छूट मिल रही है। यह अल्ट्रा-स्लिम फ्लैगशिप फोन अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है। लॉन्च के समय इसकी शुरुआती कीमत 1,09,999 रुपये थी, लेकिन अब इसे 59,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर बैंक ऑफर के साथ अतिरिक्त 3,000 रुपये की छूट मिलती है, जिससे यह महज 56,999 रुपये में मिल जाता है। यह ऑफर फ्लिपकार्ट एक्सिस और एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध है। फोन 12GB रैम और 256GB या 512GB स्टोरेज विकल्पों में आता है। रंगों की बात करें तो टाइटेनियम सिल्वर और टाइटेनियम जेटब्लैक विकल्प मौजूद हैं। यह सेल जून के अंत तक चलेगी, इसलिए जल्दी करें। Samsung Galaxy S25 Edge में 6.

7-इंच का क्वाड-HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। यह कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 प्रोटेक्शन से लैस है। फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और 12GB रैम है। यह एंड्रॉइड 15 पर आधारित वन यूआई 7 के साथ आता है। कैमरा सेटअप में 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जो 2x ऑप्टिकल इन-सेंसर जूम और OIS सपोर्ट करता है। इसके अलावा 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 12-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। बैटरी 3,900mAh की है जो 25W वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए 5G, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.4, NFC, GPS और USB टाइप-सी पोर्ट मिलता है। यह फोन अपने पतले डिजाइन और दमदार कैमरे के लिए जाना जाता है। 200MP का कैमरा शानदार तस्वीरें लेता है और अल्ट्रावाइड लेंस ग्रुप फोटो के लिए बेहतरीन है। सेल्फी कैमरा भी अच्छा है। डिस्प्ले में HDR10+ सपोर्ट है, जिससे वीडियो देखने का अनुभव बेहतर होता है। फोन का परफॉर्मेंस गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए उपयुक्त है। बैटरी लाइफ सामान्य उपयोग में एक दिन चल जाती है, लेकिन 25W चार्जिंग थोड़ी धीमी है। फिर भी, इस कीमत पर यह एक शानदार डील है। अगर आप हाई-एंड स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प है। फ्लिपकार्ट की सेल में इसे तुरंत लेना चाहिए क्योंकि यह ऑफर सीमित समय के लिए है





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