Samsung Galaxy M47 5G भारत में जल्द लॉन्च, विशेष माइक्रोसाइट लाइव

Samsung ने भारत में नए Samsung Galaxy M47 5G स्मार्टफोन की लॉन्च तैयारियों की पुष्टि की है। एक विशेष माइक्रोसाइट लाइव होने से फोन के डिजाइन और विशेषताएं सामने आई हैं। फोन में पिल-केप कैमरा, फ्लैट रियर पैनल और Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट की उम्मीद है।

Samsung ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि वह भारत में अपना नया स्मार्टफोन Samsung Galaxy M47 5G लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह नया हेंडसेट जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसकी पुष्टि टेक दिग्गज ने शुक्रवार को की। यह सेटअप Samsung Galaxy M44 का स्थान लेगा, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था। इस आगामी फोन के लिए भारत में एक विशेष वेबसाइट जीवित हो चुकी है, जिससे इसके डिजाइन, रंग और उपलब्धता जानकारी साफ़ हो गई है। Samsung Galaxy M47 5G एक पिल-आकार के रियर कैमरा आइलैंड के साथ दिखाई दे रहा है, जो हाल ही में लॉन्च हुए Samsung Galaxy A57 और Galaxy A37 के मॉड्यूल जैसा है। साथ ही, फोन में एक सपाट रियर पैनल भी है। यह Samsung M श्रृंखला का फोन हाल ही में एक बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर ऑक्टा-कोर Snapdragon चिपसेट के साथ देखा गया था। Samsung Galaxy M47 5G के लिए विशेष वेबसाइट अब भारत में जीवित है, जिसका टैगलाइन 'Next Level Monster' है। इससे साफ़ है कि यह Galaxy M श्रृंखला का स्मार्टफोन भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाला है। वेबसाइट इस फोन के डिजाइन को भी प्रदर्शित करती है। चित्र में दिखाया गया है कि Samsung Galaxy M47 5G में एक सपाट बैक पैनल है, जिसके ऊपरी बाएं कोने में पिल-आकार कैमरा मॉड्यूल है। इस कैमरा आइलैंड में ट्रिपल कैमरा सिस्टम है और उसके बगल में एक LED फ्लैश लगा है। इस आगामी Samsung Galaxy M47 5G के दाएं तरफ पॉवर बटन और वॉल्यूम रॉकर दिए जाएंगे। यह पुष्टि हो चुकी है कि भारत में यह हेंडसेट Amazon के माध्यम से बिकेगा। नया Galaxy M47 5G कम से कम एक लाल रंग विकल्प में आएगा। Samsung ने अभी तक इस लाल रंग वाले वेरिएंट का आधिकारिक मार्केटिंग नाम खुलासा नहीं किया है। इसके अलावा, इसकी निश्चित लॉन्च तारीख, मूल्य निर्धारण जानकारी, प्रमुख विशेषताएं और स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं आए हैं, जिनकी घोषणा आने वाले दिनों में हो सकती है। यह विकास तब सामने आया जब हाल ही में Samsung Galaxy M47 5G को मॉडल नंबर SM-476B के साथ Geekbench बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध देखा गया था। यह हेंडसेट Qualcomm के ऑक्टा-कोर Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट के साथ स्पॉट किया गया था, जिसमें 1.

8GHz क्लॉक स्पीड वाली चार ईफिशिएंसी कोर और 2.4GHz की पीक क्लॉक स्पीड दिलीवर करने वाली चार परफॉर्मेंस कोर शामिल हैं। यह भी उम्मीद की जा रही है कि Samsung Galaxy M47 5G को Adreno 710 GPU और कम से कम 8GB RAM के साथ लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्मार्टफोन बॉक्स से बाहर Android 16 के साथ शिप होगा। GPU परफॉर्मेंस के मामले में, Samsung Galaxy M47 5G ने Geekbench AI के OpenCL टेस्ट में 2,256 पॉइंट्स का स्कोर हासिल किया है। जैसा कि पहले बताया गया है, यह स्मार्टफोन Samsung Galaxy M44 का अपग्रेड वर्जन होगा, जिसे 2023 में मार्केट में उतारा गया था





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Samsung Galaxy M47 5G भारत लॉन्च स्मार्टफोन 5G Snapdragon 6 Gen 3

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