Telangana Students To Take Pledge To Refrain From Smoking, Alcohol And Narcotic Substances

The Chief Minister of the State of Telangana, Mr. A. R. Ranga Reddy, has decided to organize a large-scale ceremony for the students to administer a collective oath for staying away from tobacco, alcohol and other narcotic substances. The oath will be administrated on behalf of the government for the students of Telangana on the occasion of the reopening of the school on 12th June. This oath will be followed by other activities and discussions on being responsible citizens and maintaining a safe and drug-free environment for education.

हैदराबाद में 11 मई (आईएएनएस)। तेलंगाना के स्कूली छात्र तंबाकू, शराब और मादक पदार्थों से दूर रहने की सामूहिक शपथ लेंगे। सरकार उन्हें 12 जून को स्कूलों के पुनः खुलने के अवसर पर आयोजित होने वाले छात्र सम्मेलन में आमंत्रित करेगी। इस कार्यक्रम के दौरान, राज्य सरकार छात्रों को सामूहिक शपथ दिलाएगी, जिसमें उनसे तंबाकू, शराब और मादक पदार्थों से दूर रहने और जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यवहार करने का आग्रह किया जाएगा। इससे पहले, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया था कि छात्रों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जानी चाहिए। राज्यपाल के सुझाव के अनुरूप, राज्य सरकार नशा मुक्ति की शपथ दिलाने के लिए छात्रों की एक विशाल सभा का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को यह भी बताया कि उसी दिन छात्रों को वर्दी, पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक, स्कूल बैग, खेल सामग्री और अन्य आवश्यक सामग्री से युक्त किट वितरित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अवगत कराया कि स्कूल और कॉलेज प्रबंधन छात्रों को नशा और अन्य व्यसनों से बचाने के लिए निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी करेंगे। सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह और अन्य संबंधित गतिविधियां विद्यालय शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और नशा-विरोधी बल ईगल के तत्वावधान में संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही हैं। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने त्वरित शासन, कल्याणकारी सेवाओं के वितरण और विकास पहलों पर केंद्रित 99 दिवसीय कार्य योजना या प्रजा पालन-प्रगति प्रणालीके अंतर्गत शिक्षा सप्ताह के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने एलबी स्टेडियम में कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए गए स्टालों का भ्रमण किया। उन्होंने क्यूआरई क्षेत्र में 1,011 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सरकारी शिक्षकों और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए छात्रों को नकद पुरस्कार भी वितरित किए। शिक्षा मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति और कई पहलों को लागू करके शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के अपने मिशन की घोषणा की। इन पहलों में हर साल शिक्षा बजट बढ़ाना, सरकारी स्कूलों में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा शुरू करना और सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य बजट का 8 प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया है। यह आवंटन हर साल बढ़ेगा और आने वाले वर्षों में कुल बजट का 15 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा.

हैदराबाद में 11 मई (आईएएनएस)। तेलंगाना के स्कूली छात्र तंबाकू, शराब और मादक पदार्थों से दूर रहने की सामूहिक शपथ लेंगे। सरकार उन्हें 12 जून को स्कूलों के पुनः खुलने के अवसर पर आयोजित होने वाले छात्र सम्मेलन में आमंत्रित करेगी। इस कार्यक्रम के दौरान, राज्य सरकार छात्रों को सामूहिक शपथ दिलाएगी, जिसमें उनसे तंबाकू, शराब और मादक पदार्थों से दूर रहने और जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यवहार करने का आग्रह किया जाएगा। इससे पहले, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया था कि छात्रों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जानी चाहिए। राज्यपाल के सुझाव के अनुरूप, राज्य सरकार नशा मुक्ति की शपथ दिलाने के लिए छात्रों की एक विशाल सभा का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को यह भी बताया कि उसी दिन छात्रों को वर्दी, पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक, स्कूल बैग, खेल सामग्री और अन्य आवश्यक सामग्री से युक्त किट वितरित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अवगत कराया कि स्कूल और कॉलेज प्रबंधन छात्रों को नशा और अन्य व्यसनों से बचाने के लिए निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी करेंगे। सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह और अन्य संबंधित गतिविधियां विद्यालय शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और नशा-विरोधी बल ईगल के तत्वावधान में संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही हैं। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने त्वरित शासन, कल्याणकारी सेवाओं के वितरण और विकास पहलों पर केंद्रित 99 दिवसीय कार्य योजना या प्रजा पालन-प्रगति प्रणालीके अंतर्गत शिक्षा सप्ताह के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने एलबी स्टेडियम में कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए गए स्टालों का भ्रमण किया। उन्होंने क्यूआरई क्षेत्र में 1,011 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सरकारी शिक्षकों और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए छात्रों को नकद पुरस्कार भी वितरित किए। शिक्षा मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति और कई पहलों को लागू करके शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के अपने मिशन की घोषणा की। इन पहलों में हर साल शिक्षा बजट बढ़ाना, सरकारी स्कूलों में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा शुरू करना और सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य बजट का 8 प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया है। यह आवंटन हर साल बढ़ेगा और आने वाले वर्षों में कुल बजट का 15 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा





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