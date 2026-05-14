The Absence of Aishwarya Rai Bachchan From the Cannes Film Festival 2026 Poster

The Cannes Film Festival 2026 poster featured the six main L’Oréal Paris ambassadors, including Alia Bhatt and Viola Davis, without Aishwarya Rai Bachchan. This made many fans disappointed and upset, with some expressing their disapproval publicly on social media.

ऐश्वर्या राय बच्चन कान फिल्म फेस्टिवल के साथ करीब दो दशकों से जुड़ी रही हैं। पहली बार वो वहां अपनी फिल्म 'देवदास' के प्रीमियर के लिए गई थीं, जिसमें उनके साथ शाहरुख खान नजर आए थे। ऐश्वर्या काफी लंबे समय से L’Oréal Paris की ग्लोबल एंबैसडर के तौर पर Cannes में नजर आती रही हैं। लेकिन हाल ही में कान 2026 में, जब लॉरियल ने कान के Cannes’ Le Martinez Hotel में भव्य बैनर पोस्टरों के साथ अपने एंबैसडरों को दिखाया जिसमें से ऐश्वर्या गायब थीं। ये देखकर लोगों ने निराशा और नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद L’Oréal को जवाब भी देना पड़ा.

ऐश्वर्या राय बच्चन कान फिल्म फेस्टिवल के साथ करीब दो दशकों से जुड़ी रही हैं। पहली बार वो वहां अपनी फिल्म 'देवदास' के प्रीमियर के लिए गई थीं, जिसमें उनके साथ शाहरुख खान नजर आए थे। ऐश्वर्या काफी लंबे समय से L’Oréal Paris की ग्लोबल एंबैसडर के तौर पर Cannes में नजर आती रही हैं। लेकिन हाल ही में कान 2026 में, जब लॉरियल ने कान के Cannes’ Le Martinez Hotel में भव्य बैनर पोस्टरों के साथ अपने एंबैसडरों को दिखाया जिसमें से ऐश्वर्या गायब थीं। ये देखकर लोगों ने निराशा और नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद L’Oréal को जवाब भी देना पड़ा





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Cannes Film Festival L’Oréal Paris Aishwarya Rai Bachchan 2026 Poster Missing From Poster

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