Three Bariatua School Girls Selected in Indian U-18 Women's Hockey Team

Three girls from the Bariatua School and the hockey training center have been selected for the Indian U-18 women's hockey team. The trio, Neelam Toppan, Sugun Sinha and Khili Kumari, have been selected for the Bhokar Test Series against Australia, scheduled to be held in Bhopal from May 15 to 20. They are currently in Bhopal participating in a national camp.

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची के बरियातू स्थित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय सह आवासीय बालिका हाकी प्रशिक्षण केंद्र की तीन बेटियों ने भारतीय अंडर-18 महिला हाकी टीम में जगह बनाकर झारखंड को गौरवान्वित किया है। नीलम टोपनो, सुगन सांगा और खिली कुमारी का चयन आस्ट्रेलिया के खिलाफ भोपाल में 15 से 20 मई तक आयोजित होने वाली अंडर-18 हाकी टेस्ट सीरीज के लिए किया गया है। तीनों खिलाड़ी फिलहाल भोपाल में राष्ट्रीय कैंप में हिस्सा ले रही हैं।इन खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से विद्यालय, खेल प्रशिक्षण केंद्र और पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। प्रशिक्षक करुणा पूर्ति ने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद इन बेटियों ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और लगातार अभ्यास के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि यह चयन केवल खिलाड़ियों की व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं के उभरते भविष्य का संकेत है। विद्यालय के प्राचार्य दीपक कुमार ने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चे अब हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी राज्य की बेटियां लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही हैं। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की उपलब्धि अन्य छात्राओं के लिए भी प्रेरणा बनेगी। बरियातू प्रशिक्षण केंद्र से पहले भी निकले हैं खिलाड़ी। तीनों खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय कोच करुणा पूर्ति, विद्यालय परिवार, शिक्षकों और सहपाठियों के लिए जताया है। उनकी मेहनत, सहयोग और हीरा मानसिकता के चलते ही वे यहां तक पहुंच सकीं। उनका सपना भारतीय सीनियर महिला हाकी टीम के लिए खेलकर देश का नाम रोशन करना है। बरियातू का यह प्रशिक्षण केंद्र पहले भी देश को कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी दे चुका है। भारतीय महिला हाकी टीम की पूर्व कप्तान निक्की प्रधान और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग भी इसी विद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र से निकलकर देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। प्राचार्य का मानना है कि ग्रामीण और सरकारी स्कूलों से निकलने वाली प्रतिभाओं को यदि बेहतर संसाधन, आधुनिक प्रशिक्षण और नियमित प्रतियोगिताएं मिलें तो झारखंड देश के खेल मानचित्र पर और मजबूत पहचान बना सकता है। खासकर हाकी में राज्य की बेटियां लगातार अपनी प्रतिभा से राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान खींच रही हैं। इसी वर्ष आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिता में भी इन खिलाड़ियों ने झारखंड टीम को लगातार तीसरी बार खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब आस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय टेस्ट सीरीज में चयन ने इनकी मेहनत पर मुहर लगा दी है। विद्यालय परिवार ने तीनों खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी की बेटियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला देगी। प्राचार्य ने कहा कि यह achievement देश के खेल मानचित्र पर काल्पनिक लिखी हुई चीज़ों से दूर, लेकिन प्राकृतिक प्रतिभा से सम्बद्ध होने वाली चीज़ों को बढ़ावा देने का संकेत है.

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची के बरियातू स्थित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय सह आवासीय बालिका हाकी प्रशिक्षण केंद्र की तीन बेटियों ने भारतीय अंडर-18 महिला हाकी टीम में जगह बनाकर झारखंड को गौरवान्वित किया है। नीलम टोपनो, सुगन सांगा और खिली कुमारी का चयन आस्ट्रेलिया के खिलाफ भोपाल में 15 से 20 मई तक आयोजित होने वाली अंडर-18 हाकी टेस्ट सीरीज के लिए किया गया है। तीनों खिलाड़ी फिलहाल भोपाल में राष्ट्रीय कैंप में हिस्सा ले रही हैं।इन खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से विद्यालय, खेल प्रशिक्षण केंद्र और पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। प्रशिक्षक करुणा पूर्ति ने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद इन बेटियों ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और लगातार अभ्यास के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि यह चयन केवल खिलाड़ियों की व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं के उभरते भविष्य का संकेत है। विद्यालय के प्राचार्य दीपक कुमार ने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चे अब हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी राज्य की बेटियां लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही हैं। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की उपलब्धि अन्य छात्राओं के लिए भी प्रेरणा बनेगी। बरियातू प्रशिक्षण केंद्र से पहले भी निकले हैं खिलाड़ी। तीनों खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय कोच करुणा पूर्ति, विद्यालय परिवार, शिक्षकों और सहपाठियों के लिए जताया है। उनकी मेहनत, सहयोग और हीरा मानसिकता के चलते ही वे यहां तक पहुंच सकीं। उनका सपना भारतीय सीनियर महिला हाकी टीम के लिए खेलकर देश का नाम रोशन करना है। बरियातू का यह प्रशिक्षण केंद्र पहले भी देश को कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी दे चुका है। भारतीय महिला हाकी टीम की पूर्व कप्तान निक्की प्रधान और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग भी इसी विद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र से निकलकर देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। प्राचार्य का मानना है कि ग्रामीण और सरकारी स्कूलों से निकलने वाली प्रतिभाओं को यदि बेहतर संसाधन, आधुनिक प्रशिक्षण और नियमित प्रतियोगिताएं मिलें तो झारखंड देश के खेल मानचित्र पर और मजबूत पहचान बना सकता है। खासकर हाकी में राज्य की बेटियां लगातार अपनी प्रतिभा से राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान खींच रही हैं। इसी वर्ष आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिता में भी इन खिलाड़ियों ने झारखंड टीम को लगातार तीसरी बार खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब आस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय टेस्ट सीरीज में चयन ने इनकी मेहनत पर मुहर लगा दी है। विद्यालय परिवार ने तीनों खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी की बेटियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला देगी। प्राचार्य ने कहा कि यहachievement देश के खेल मानचित्र पर काल्पनिक लिखी हुई चीज़ों से दूर, लेकिन प्राकृतिक प्रतिभा से सम्बद्ध होने वाली चीज़ों को बढ़ावा देने का संकेत है





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