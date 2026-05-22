Top 5 bowlers who have taken most wickets in IPL 2026

The race for the famous Purple Cap is getting more exciting with each passing match in the IPL. While it was initially believed that Bhuvneshwar Kumar would win the race this time, the Gujarat Titans' star pacer has stunned him and even stolen his thunder by taking 24 wickets. Among the leading contenders, Ravichandran Tandon is close behind Bhuvneshwar Kumar on 24 also. The other top contenders who have taken 21, 19, and 18 wickets respectively are Anshul Kamboj, R Ashwin, and Jofra Archer.
खतरे में भुवनेश्वर कुमार की पर्पल कैप, बराबरी पर पहुंचा GT का स्टार पेसर, IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज IPL 2026 Purple Cap Update: आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार है.
मगर, अब जीटी के स्टार पेसर ने भुवी की बराबरी कर ली है. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 रोमांचक अंदाज में आगे बढ़ रहा है. लगभग हर मैच के साथ ही पर्पल कैप की रेस भी दिलचस्प होती जा रही है. जहां, एक वक्त लगने लगा था कि भुवनेश्वर कुमार ही इस बार पर्पल कैप की रेस में बाजी मारेंगे, वहीं अब गुजरात टाइटंस के स्टार पेसर ने उन्हें कड़ी टक्कर दे दी है और उनकी बराबरी पर आ पहुंचा है.
वैसे तो अभी भी पर्पल कैप भुवी के सिर पर सजी हुई है. मगर, ये कभी भी छिन सकती है. तो आइए इस आर्टिकल में आपको उन टॉप-5 गेंदबाजों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं
IPL 2026 Purple Cap Bhuvi Gujarat Titans Star Pacer
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
IPL 2026 Orange Cap: वैभव सूर्यवंशी ने 7 प्लेयर्स को पछाड़कर फिर से ऑरेंज कैप पर जमाया कब्जा, कोहली टॉप-5 से बाहर - vaibhav suryavanshi surpasses seven players to reclaim ipl 2026 orange cap kohli suffers lossIPL 2026 Orange Cap List: राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 93 रन की शानदार पारी खेलकर ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया है।
Read more »
केकेआर ने मुंबई को 4 विकेट से हराया, प्लेऑफ़ में बरकरारKolkata Knight Riders defeated Mumbai Indians by 4 wickets in the 65th match of IPL 2026, keeping their Playoff hopes alive.
Read more »
GT vs CSK Live Score: चेन्नई ने जीता टॉस, गुजरात के खिलाफ पहले गेंदबाजी चुनी; दोनों की प्लेइंग-11IPL Live Cricket Score, CSK vs GT Indian Premier League 2026 : नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है।
Read more »
IPL 2026 Orange Cap Update: Gujarat Titans Star Sai Suvarnan Climbs to the TopGujarat Titans star Sai Suvarnan has made a stunning return to the top of the Orange Cap rankings, climbing to the top spot with a colossal 84-run knock against CSK. Meanwhile, former top placer Saba Dhoni has moved down to third position.
Read more »
CSK Star Pitcher Ankul kamboj Sets Unprecedented RecordIndian Premier League (IPL) 2026: CSK Star Pitcher Ankul kamboj has become the most sixes player of IPL for any one season, surpassing previous record of any swing bowler of IPL history
Read more »
IPL में आज हैदराबाद vs बेंगलुरु: RCB जीती तो नंबर वन पोजीशन पक्की; क्वालीफायर-1 के लिए सनराइजर्स को चाहिए बड़ी जीतSunrisers Hyderabad Vs Royal Challengers Bangalore Match IPL LIVE 2026 Score Update; Follow IPL 2026 Latest News, RCB Vs SRH LIVE Updates, Indian Premier League On Dainik Bhaskar.
Read more »