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Toxic स्टार यश ने अलीबाग में खरीदी 1.3 एकड़ जमीन, समंदर किनारे बसाएंगे आशियाना

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Toxic स्टार यश ने अलीबाग में खरीदी 1.3 एकड़ जमीन, समंदर किनारे बसाएंगे आशियाना
यशअलीबागप्रॉपर्टी
📆05-06-2026 06:25:00
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कन्नड़ सुपरस्टार यश और उनकी पत्नी राधिका पंडित ने अलीबाग में 24 करोड़ रुपये में 1.3 एकड़ जमीन खरीदी है, जहां वे एक अल्ट्रा-लग्जरी घर बनाने की योजना बना रहे हैं।

कन्नड़ सुपरस्टार यश, जिन्हें 'केजीएफ' फ्रैंचाइजी से अपार लोकप्रियता मिली, इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर सुर्खियों में हैं। एक तरफ उनकी फिल्म ' टॉक्सिक : ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म ' रामायणम् ' में रावण का किरदार निभाने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने एक नई संपत्ति खरीदकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म लियासेस फोरस को प्राप्त रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार, यश और उनकी पत्नी राधिका पंडित ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में 1.

3 एकड़ जमीन खरीदी है। यह जमीन कामथ गांव में स्थित है और दो कृषि भूखंडों में विभाजित है। इस संपत्ति के एक ओर गांव की सड़क है तो दूसरी ओर समुद्र का खूबसूरत नजारा है। यह लेन-देन 18 मई, 2026 को अलीबाग के उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत किया गया। इस प्रॉपर्टी की कीमत 24 करोड़ रुपये है, जिसके लिए दंपति ने 1.44 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क और 60,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस चुकाई है। इसके अलावा 5,200 रुपये का डॉक्यूमेंट चार्ज भी दिया गया। खास बात यह है कि इस 1.3 एकड़ जमीन पर पहले से एक मकान बना हुआ है, जिसे यश और राधिका एक अल्ट्रा-लग्जरी घर में बदलने की योजना बना रहे हैं। 'डेकेन हेराल्ड' की रिपोर्ट के मुताबिक, यश इस प्रॉपर्टी पर एक शानदार घर बनाना चाहते हैं ताकि वे अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे छुट्टियां बिता सकें। यह प्रॉपर्टी किहिम बीच के पास है और इससे सीधे समुद्र तट तक पहुंचा जा सकता है। यश की यह नई खरीदारी उनकी पहली संपत्ति नहीं है। इससे पहले उनके पास बेंगलुरु में एक शानदार ड्यूप्लेक्स है, जिसकी कीमत 6 से 8 करोड़ रुपये के बीच आंकी जाती है। इसके अलावा कर्नाटक में उनका और उनकी पत्नी का एक आलीशान फार्महाउस भी है। यश और राधिका के पास करोड़ों रुपये की गाड़ियों का संग्रह भी है। यश की कुल संपत्ति 53 से 60 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि अलीबाग में बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने संपत्ति खरीदी है, जिनमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह शामिल हैं। यश भी अब इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। फिल्मों की बात करें तो यश जल्द ही 'टॉक्सिक' में नजर आएंगे, जिसका निर्देशन गीतू मोहनदास कर रही हैं। इसके बाद वह 'रामायणम्' में रावण की भूमिका निभाएंगे, जो एक पैन-इंडिया फिल्म है। 'केजीएफ 3' का भी इंतजार है, जिसकी पुष्टि यश खुद कर चुके हैं

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यश अलीबाग प्रॉपर्टी टॉक्सिक रामायणम्

 

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