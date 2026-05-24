Trisha Krishnan Reacts: Superstar Power Showcase in Superhit Films

Trisha Krishnan, a renowned actress from the South film industry, has made a significant impact by collaborating with two leading superstars, Vijay and Suriya, in their respective films, leading to successful box office runs and earnings. The actress showcased her acting prowess and added to their career's highest-grossing films.

सिर्फ विजय ही नहीं, इन दो सुपरस्टार्स के लिए भी लकी बनीं Trisha Krishnan , एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट साउथ सिनेमा की लेडी सुपरस्टार तृषा कृष्णन की लेटेस्ट फिल्म करप्पू ने कमाई में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। तृषा कृष्णन साउथ सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती हैं। मौजूदा समय में तृषा का नाम उनकी लेटेस्ट फिल्म करप्पू को लेकर चर्चा में बना हुआ है, जिसमें वह सुपरस्टार सूर्या संग नजर आई हैं। तृषा कृष्णन और सूर्या की करप्पू ने वर्ल्डवाइड धमाकेदार कमाई करते हुए 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। तृषा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें अजीत कुमार और विजय की मूवीज का भी जिक्र है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं- तृषा कृष्णन लाइमलाइट में छाई हुई हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें लेडी लक एक्ट्रेस के तौर पर खूब सराहा जा रहा है। इस मामले को मद्देनजर रखते हुए एक पोस्ट सामने आया है, जिनमें विजय की लियो, अजीत कुमार की गुड बैड अगली और सूर्या की करप्पू मूवी का नाम शामिल है। Netflix की 'स्ट्रेंजर थिंग्स' से हुई सूर्या की Karuppu की तुलना, थिएटर में एक्टर का अवतार देख क्रेजी हुए फैंस कमाल की बात ये है कि इन तीनों मूवीज की लीड एक्ट्रेस तृषा कृष्णन हैं और तीनों ही फिल्में इन सभी अभिनेताओं के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में हैं। इसी पोस्ट को तृषा कृष्णन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी में शेयर किया है।इस बात की खुद पुष्टि की है कि वह भी इस बात को मानती हैं कि उन्होंने विजय, अजित और सूर्या की फिल्मों में अपना जलवा बिखेरा है और एक्स फैक्टर अदा किया है। बता दें विजय की लियो ने ग्लोबली 600 करोड़ से ज्यादा और अजीत कुमार की गुड बैड अगली ने करीब 250 करोड़ का कारोबार किया था। अब करप्पू 217 करोड़ का वर्ल्डवाइड बिजनेस कर चुकी है। करप्पू की सफलता के बाद फैंस को तृषा कृष्णन की अपकमिंग फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। गौर करें उनकी आने वाली फिल्म के बारे में तो उसका नाम विश्वंभरा है, जिसमें वह साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ अहम भूमिका अदा करती हुई नजर आएंगी। हालांकि, अभी इस फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा होना बाकी है। Thalapathy Vijay का नाम सुनते ही शर्म से लाल हुईं तृषा कृष्णन! Karuppu की स्क्रीनिंग से एक्ट्रेस का रिएक्शन वायर.

सिर्फ विजय ही नहीं, इन दो सुपरस्टार्स के लिए भी लकी बनीं Trisha Krishnan, एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट साउथ सिनेमा की लेडी सुपरस्टार तृषा कृष्णन की लेटेस्ट फिल्म करप्पू ने कमाई में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। तृषा कृष्णन साउथ सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती हैं। मौजूदा समय में तृषा का नाम उनकी लेटेस्ट फिल्म करप्पू को लेकर चर्चा में बना हुआ है, जिसमें वह सुपरस्टार सूर्या संग नजर आई हैं। तृषा कृष्णन और सूर्या की करप्पू ने वर्ल्डवाइड धमाकेदार कमाई करते हुए 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। तृषा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें अजीत कुमार और विजय की मूवीज का भी जिक्र है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं- तृषा कृष्णन लाइमलाइट में छाई हुई हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें लेडी लक एक्ट्रेस के तौर पर खूब सराहा जा रहा है। इस मामले को मद्देनजर रखते हुए एक पोस्ट सामने आया है, जिनमें विजय की लियो, अजीत कुमार की गुड बैड अगली और सूर्या की करप्पू मूवी का नाम शामिल है। Netflix की 'स्ट्रेंजर थिंग्स' से हुई सूर्या की Karuppu की तुलना, थिएटर में एक्टर का अवतार देख क्रेजी हुए फैंस कमाल की बात ये है कि इन तीनों मूवीज की लीड एक्ट्रेस तृषा कृष्णन हैं और तीनों ही फिल्में इन सभी अभिनेताओं के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में हैं। इसी पोस्ट को तृषा कृष्णन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी में शेयर किया है।इस बात की खुद पुष्टि की है कि वह भी इस बात को मानती हैं कि उन्होंने विजय, अजित और सूर्या की फिल्मों में अपना जलवा बिखेरा है और एक्स फैक्टर अदा किया है। बता दें विजय की लियो ने ग्लोबली 600 करोड़ से ज्यादा और अजीत कुमार की गुड बैड अगली ने करीब 250 करोड़ का कारोबार किया था। अब करप्पू 217 करोड़ का वर्ल्डवाइड बिजनेस कर चुकी है। करप्पू की सफलता के बाद फैंस को तृषा कृष्णन की अपकमिंग फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। गौर करें उनकी आने वाली फिल्म के बारे में तो उसका नाम विश्वंभरा है, जिसमें वह साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ अहम भूमिका अदा करती हुई नजर आएंगी। हालांकि, अभी इस फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा होना बाकी है। Thalapathy Vijay का नाम सुनते ही शर्म से लाल हुईं तृषा कृष्णन! Karuppu की स्क्रीनिंग से एक्ट्रेस का रिएक्शन वायर





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Actress Superstar Film Carpupu Trisha Krishnan Vijay Suriya Box Office Run Reaction Instagram Social Media

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

रॉकस्टार का सीक्वल नहीं बनाएंगे इम्तियाज अली: कहा- जिसे पसंद हो, वो बनाए, अपकमिंग फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ में अधूरा प्यार और बिछड़ने का दर्द दिखेगाImtiyaz Alis upcoming film Main Wapas Aaunga will showcase incomplete love and separation pain. Follow Dainik Bhaskar Latest Updates.

Read more »

रात में अचानक लोड बढ़ाने वाले इलाकों में छापेमारी: भीषण गर्मी में पावर कट को लेकर कारपोरेशन चेयरमैन मुख्य अभियंताओं की ली बैठकUttar Pradesh power cut crisis heatwave meeting. Follow UP Power Corporation Chairman Dr. Ashish Goel review electricity supply, raids on overload areas.

Read more »

Twisha Sharma case: Court sends accused husband to 7-day police remand, brother Harshit Sharma reactsThe court has granted a 7-day police remand to the accused husband of Twisha Sharma, with the victim's brother Harshit Sharma expressing his concerns about the case and demanding a CBI investigation.

Read more »

CM Yogiaji Tightens Grip on UP Power Grid Amid Severe Heat and Power OutagesIn the midst of the relentless heatwave and power outages in Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath has shown his sharp stance on the power grid. In a bid to improve the situation, UPPCCL has issued directive to provide uninterrupted power for 24 hours in cities and 18 hours in rural areas.

Read more »

Delhi High Court Gives Relief to Wrestler Vinish Pogagat, BJP Leader Babita Fogat ReactsThe Delhi High Court has allowed Indian wrestler Vinish Pogagat to participate in the 30 and 31 May 2026 Asian Games Selection Tests. The court found WFI's selection policy to be discriminatory and declared that it was unfair to deny Vinish Pogagat the opportunity to participate in the tests after his maternity leave. The court's order came in response to the Indian Boxing Federation (WFH) declaring Vinish Pogagat ineligible for domestic competitions until 26 June 2026. Babita Fogat, a BJP leader, welcomed the court's decision and said, 'The court's decision is correct.' According to ANI, Babita Fogat stated, 'I welcome the court's decision and believe that it is correct. The matter, however, the court's verdict prevails and it should be accepted. The court should be thanked for publishing such a verdict.'

Read more »

तमिलनाडु CM विजय से लेकर सूर्या-अजित तक, हर सुपरहिट फिल्म में छाईं तृशा कृष्णन ने मनाया जश्न | Trisha Krishnan Celebrates Being The Common Factor In Thalapathy Vijay Leo SuccessTrisha Common Factor Celebration: हाल ही में CM विजय की रिकॉर्डतोड़ फिल्म 'लियो' के बाद साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस तृशा ने अपने और विजय के बीच 'कॉमन फैक्टर' होने का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया। दोनों की फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाया...

Read more »