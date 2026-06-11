Turkey-Israel Tensions Escalate as Erdogan Accuses Netanyahu of Being a 'Jew-Hating Tyrant'

The recent exchange of heated rhetoric between Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has heightened tensions in the region, with both leaders accusing each other of various transgressions and threats. The dispute began when Turkish Interior Minister Muaz Guler announced plans to liberate Jerusalem, which was met with a strong response from Netanyahu, who called Erdogan a 'Jew-hating tyrant' and accused him of supporting Hamas and being responsible for Kurdish genocide.
तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के बीच ताज़ा तीख़ी बयानबाज़ी ने क्षेत्र में टकराव की आशंका को और बढ़ा दिया है। फ़िलहाल यह तनाव अभी ज़ुबानी जंग तक सीमित है, लेकिन दोनों पक्षों के नेताओं और मंत्रियों के हालिया बयानों ने माहौल को और गर्म कर दिया है। विवाद की ताज़ा शुरुआत तब हुई, जब तुर्की के गृह मंत्री मुस्तफ़ा चिफ्तची ने यरुशलम की 'मुक्ति' की बात कही। इसके बाद बुधवार को अर्दोआन ने कहा कि अगर इसराइल को नहीं रोका गया तो पूरी मानवता को इसकी क़ीमत चुकानी पड़ेगी।बुधवार को ही नेतन्याहू ने अर्दोआन को 'यहूदी विरोधी तानाशाह' कहा और उन्हें पर कुर्दों के जनसंहार के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हुए, हमास को मदद करने का आरोप लगाया। दरअसल, पिछले तीन सालों में तुर्की-इसराइल के संबंध राजनयिक स्तर पर सामान्य होने की कगार पर पहुंचने के बाद अब सीधे सैन्य संघर्ष के ख़तरे तक पहुंच चुके हैं। बीते अप्रैल में भी नेतन्याहू और अर्दोआन के बीच तीख़ी ज़ुबानी जंग हुई थी। नेतन्याहू ने अर्दोआन पर ईरान में कथित 'आतंकवादी शासन' की सहायता करने और कुर्दों के जनसंहार का आरोप लगाया था। इसके बाद अर्दोआन ने तुर्की की संसद में कहा था, 'ग़ज़ा में 73,000 फ़लस्तीनियों के ख़ून से सने हाथों और चेहरों को देखे बिना, वो बेशर्मी से हमारे कुर्द भाइयों के ज़रिए हमारे देश पर आरोप लगाते हैं.
तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के बीच ताज़ा तीख़ी बयानबाज़ी ने क्षेत्र में टकराव की आशंका को और बढ़ा दिया है। फ़िलहाल यह तनाव अभी ज़ुबानी जंग तक सीमित है, लेकिन दोनों पक्षों के नेताओं और मंत्रियों के हालिया बयानों ने माहौल को और गर्म कर दिया है। विवाद की ताज़ा शुरुआत तब हुई, जब तुर्की के गृह मंत्री मुस्तफ़ा चिफ्तची ने यरुशलम की 'मुक्ति' की बात कही। इसके बाद बुधवार को अर्दोआन ने कहा कि अगर इसराइल को नहीं रोका गया तो पूरी मानवता को इसकी क़ीमत चुकानी पड़ेगी।बुधवार को ही नेतन्याहू ने अर्दोआन को 'यहूदी विरोधी तानाशाह' कहा और उन्हें पर कुर्दों के जनसंहार के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हुए, हमास को मदद करने का आरोप लगाया। दरअसल, पिछले तीन सालों में तुर्की-इसराइल के संबंध राजनयिक स्तर पर सामान्य होने की कगार पर पहुंचने के बाद अब सीधे सैन्य संघर्ष के ख़तरे तक पहुंच चुके हैं। बीते अप्रैल में भी नेतन्याहू और अर्दोआन के बीच तीख़ी ज़ुबानी जंग हुई थी। नेतन्याहू ने अर्दोआन पर ईरान में कथित 'आतंकवादी शासन' की सहायता करने और कुर्दों के जनसंहार का आरोप लगाया था। इसके बाद अर्दोआन ने तुर्की की संसद में कहा था, 'ग़ज़ा में 73,000 फ़लस्तीनियों के ख़ून से सने हाथों और चेहरों को देखे बिना, वो बेशर्मी से हमारे कुर्द भाइयों के ज़रिए हमारे देश पर आरोप लगाते हैं
Turkey Israel Erdogan Netanyahu Jerusalem Tensions Accusations Hamas Kurdish Genocide
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