Twisha Sharma Postmortem: New Legal Battle Unfolds; Husband Goes on the Run

The Supreme Court on Friday directed a second postmortem of late Congress leader Twisha Sharma's body after her family expressed doubt in the findings of the first post-mortem conducted at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Bhopal. Sharma's ashes were being maintained at -80 degree Celsius temperature at AIIMS, said Madhya Pradesh High Court Additional Chief Justice P B S Ngale in his order. Her husband, who is absconding, is likely to surrender soon. The court also asked for more information regarding the release of bail to Sharma's relative, Girija Singh, which the lower court had granted.
ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, पति समर्थ सिंह कर सकता है सरेंडरTwisha Sharma Postmortem : ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा। शव अभी भोपाल एम्स में पड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है कि दिल्ली या जम्मू-कश्मीर एम्स की निगरानी में उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया जाए।मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम करने का आदेश दिया है। दिल्ली या जम्मू एम्स की निगरानी में पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हाई कोर्ट ने दिल्ली से एक्सपर्ट को भोपाल भेजने के निर्देश दिए। कोर्ट ने ट्विशा के शव को भोपाल एम्स में -80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखने को भी कहा है।के परिजनों ने मांग की थी कि उसके शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए। एम्स की रिपोर्ट पर परिजनों को भरोसा नहीं था। इसे लेकर पहले भोपाल कोर्ट में याचिका लगाई थी। भोपाल कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद परिजनों ने हाईकोर्ट का रूख किया था। अब हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा के परिजनों को राहत दी है।वहीं, ट्विशा का पति अभी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। समर्थ के वकील ने संकेत दिए हैं कि वह सरेंडर कर सकता है। भोपाल कोर्ट से पहले ही समर्थ की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। समर्थ सिंह ने याचिका वापस ले ली है और उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। वकील ने कहा है कि समर्थ कोर्ट के सामने ही सरेंडर करेंगे।इसके साथ ही हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह को बेल मिलने को लेकर राज्य सरकार नोटिस जारी किया है। इस केस में लोअर कोर्ट से गिरिबाला सिंह को जमानत मिल गई थी। ट्विशा के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि जमानत रद्द की जाए।भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने बताया है कि ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह नोटिस के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं आ रही हैं। पुलिस ने कहा कि तीन नोटिस के बाद भी वह नहीं आई हैं। इसके बाद भोपाल पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया था।वहीं, इस मामले में ट्विशा की परिजनों की मांग पर मोहन सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सीबीआई जल्द ही इस मामले में नए सिरे जांच शुरू कर सकती है।मुनेश्वर कुमार नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में प्रिंसिपल डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर (प्रमुख संवाददाता) हैं।.
Postmortem High Court Bhopal High Court Absconding Court Order Relatives CBI Government Order Police Statement
