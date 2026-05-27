Two villagers arrested for setting fire to forest in Pauri, sent to jail

Two villagers from Pauri were arrested for setting fire to the forest and sent to jail. The police arrested them and sent them to jail after the court order. The forest in Pauri has been burning for several days. The forest department has registered a case against the two under the Indian Forest Act and the Forest Property Act.

पौड़ी में जंगल में आग लगाने वाले दो ग्रामीण गिरफ्तार, अदालत ने भेजा जेल कल्जीखाल के फल्दा गांव में जंगल में आग लगाने के आरोप में दो ग्रामीणों को गिरफ्तार कर पुलिस ने अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया है। विकास खंड कल्जीखाल में फल्दा गांव के दाे ग्रामीणों को जंगल में आग लगाना भारी पड़ गया है। उक्त ग्रामीणों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत के आदेश पर दोनों को जेल भेज दिया है। सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी के वन कर्मियों की टीम ने जंगल में आग लगाते हुए दो ग्रामीणों को रंगेहाथ दबोचकर उन्हें कोतवाली पौड़ी पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने वन विभाग की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम व वन संपदा को नुकसान पहुंचाने की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। जनपद पौड़ी में बीते कई दिनों से जंगल धधक रहे हैं। बुधवार को बैंग्वाड़ी, गगवाड़स्यूं घाटी, खांड्यूसैंण, डांडापानी सहित विभिन्न स्थानों पर जंगल जल रहे थे।डीएफओ सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी पवन नेगी ने बताया कि प्रभाग के सतपुली रेंज में उप वनक्षेत्राधिकारी मदन नेगी व उनकी टीम बीते मंगलवार को गश्त कर रही थी। टीम ने विकास खंड कल्जीखाल के फल्दा वन पंचायत में दो ग्रामीणों को जंगल में आग लगाते हुए रंगेहाथ पकड़ा। विभागीय टीम ने प्रकरण में वन संपदा को नुकसान पहुंचाने के दोनों आरोपितों को कोतवाली पौड़ी के हवाले किया। साथ ही उक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए तहरीर दी। कोतवाल पौड़ी जयपाल नेगी ने बताया कि वन संपदा प्रकृति की अनमोल धरोहर है। जिसे क्षति पहुंचाने वालों पर वन विभाग के साथ मिलकर कड़ी निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि फल्दा वन पंचायत में आग लगाने के आरोपित पवन कुमार व महेंद्र सिंह निवासी फल्दा गांव को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत में पेश किया गया। बताया कि अदालत के आदेश पदा दोनों को जिला कारागार खांड्यूसैंण भेज दिया गया है। पौड़ी: फायर सीजन के शुरु होने से लेकर अब तक सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी क्षेत्र में वनाग्नि की 27 घटनाएं सामने आई हैं। जिनमें 27.

8 हेक्टेयर वन क्षेत्र में जलकर राख हो गया है। जिससे लाखों की वन संपदा के नुकसान का अनुमान है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pauri Forest Fire Arrest Jail Indian Forest Act Forest Property Act

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dholpur: मोबाइल का लॉक नहीं खोला तो दुकान में आग लगाने का आरोप | Accused Of Setting Shop On Fire If Mobile Phone Lock Was Not Openeddholpur, राजाखेड़ा मुख्य बाजार में मनोरमा की कोठी पर एक मोबाइल शॉप व रिपेयरिंग सेन्टर में देर रात्रि आग लग गई। आग की तेज लपटों को देख पास ही एक लाईब्ररी में अध्ययन कर रहे युवा ने दुकान मालिक को फ़ोन क़र सूचना दी साथ ही दमकल को भी बुलाया। कुछ ही देर में दमकल और मालिक दुकान पहुंचे जहां दुकान धू धू कर जल रही...

Read more »

बंगाल में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को बनाया था बंधक, कोर्ट ने 15 और आरोपियों को भेजा जेल | West Bengal Judicial Officers Hostage Case Court Sent 15 More Accused To JailJudicial Officers Hostage Case: बंगाल में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाने के मामले में स्पेशल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट ने 15 और आरोपियों को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है।

Read more »

चमोली में जंगल की आग बुझाते समय महिला झुलसी, अस्पताल में भर्ती - woman suffers burn injuries while extinguishing forest fire admitted to hospital in chamoliचमोली के नारायणबगड़ में रैंस गांव की एक महिला जंगल की आग बुझाते समय झुलस गई, जिन्हें कर्णप्रयाग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्षेत्र में लगातार जंगल की आग और धुएं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

Read more »

Himachal Forest Fire: सोलन के जंगलों में तेजी से फैल रही आग, काबू पाने के लिए ग्रामीणों संग जुटीं रेस्क्यू टीमें | Himachal Forest Fire Solan Kandaghat Kyarighat Village Rescue OperationsHimachal Forest Fire: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के क्यारीघाट इलाके में भीषण जंगल की आग तेजी से फैल रही है। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीमें और स्थानीय ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में उठते धुएं और लपटों ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, जबकि प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटा...

Read more »

नैनीताल के कृष्णापुर जंगल में लगी भीषण आग, आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ी लपटों से दहशत में लोग - massive fire breaks out in the krishnapur forest nainital latest newsनैनीताल के कृष्णापुर जंगल में भीषण आग लग गई, जो तेज हवा के कारण आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी, जिससे हड़कंप मच गया। वन विभाग और दमकल की टीम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने में जुटी है, आबादी क्षेत्र से आग को दूर रखने में सफलता मिली है।

Read more »

उत्तराखंड सरकार का Forest Fire रोकने का दमदार प्लान, आग बुझाने वालों को मिलेंगे इनाम - uttarakhand rewards for forest fire control preventionवन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि उत्तराखंड सरकार वनाग्नि नियंत्रण के लिए गंभीर है और हर जिले में निजी व सरकारी स्तर पर तीन-तीन पुरस्कार देगी। इसके साथ ही 496 वनाग्नि प्रबंधन समितियों को 30-30 हजार रुपये दिए जा रहे हैं और पिरुल एकत्रीकरण को आजीविका से जोड़ा गया...

Read more »