Two women's purses stolen in running train, cases registered

Two women's purses were stolen in a running train, leading to cases registered. One of the women had 25 lakhs worth of gold jewellery in her purse, while the other had a mobile phone and 2000 rupees in her purse.
डिजिटल डेस्क, उज्जैन। चलती ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। वेरावल एक्सप्रेस में सफर कर रही दो महिलाओं के पर्स चोरी होने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इनमें से एक महिला के पर्स में करीब 25 लाख रुपये कीमत के सोने के जेवरात रखे थे। दोनों मामलों में चोर वारदात को अंजाम देने के बाद पर्स कोच के बाथरूम में फेंककर फरार हो गया। जीआरपी ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, भोपाल निवासी मेघा चौरसिया अपने पति हिमांशु चौरसिया के साथ ट्रेन नंबर 11465 वेरावल एक्सप्रेस से अहमदाबाद से भोपाल लौट रही थीं। मेघा एच-1 कोच में सफर कर रही थीं, जबकि उनके पति एम-1 कोच में थे। रात में महिला अपनी सीट पर सो गईं और सिरहाने बैग रख लिया। बैग में दो सोने के मंगलसूत्र, सोने का हार, कान की बालियां, तीन अंगूठियां, एक ब्रेसलेट, दो मोबाइल फोन और चार हजार रुपये नकद रखे थे। बेरछा स्टेशन के पास बच्चे के रोने की आवाज से उनकी नींद खुली तो बैग गायब मिला। कोच अटेंडर से पूछताछ करने पर पता चला कि बेरछा आउटर के पास एक युवक चलती ट्रेन से कूदकर भागा है। बाद में महिला का खाली बैग कोच के बाथरूम में मिला। इसी प्रकार बैतूल निवासी अशोक कुमार अपनी पत्नी मिनी सिन्हा के साथ ए-1 कोच में सफर कर रहे थे। मिनी ने भी अपना पर्स सिरहाने रखकर सोया था। कालापीपल स्टेशन के पास नींद खुलने पर पर्स गायब मिला। पर्स में मोबाइल फोन और दो हजार रुपये नकद थे। बाद में यह पर्स भी कोच के बाथरूम से बरामद हुआ। दोनों घटनाओं के बाद जीआरपी ने चोरी के मामले दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। यह भी पढ़ें- इंदौर में परीक्षा देने पहुंचे दो फरार छात्रों को पुलिस ने दबोचा, DAVV कैंपस में मचा हड़कंप.
डिजिटल डेस्क, उज्जैन। चलती ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। वेरावल एक्सप्रेस में सफर कर रही दो महिलाओं के पर्स चोरी होने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इनमें से एक महिला के पर्स में करीब 25 लाख रुपये कीमत के सोने के जेवरात रखे थे। दोनों मामलों में चोर वारदात को अंजाम देने के बाद पर्स कोच के बाथरूम में फेंककर फरार हो गया। जीआरपी ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, भोपाल निवासी मेघा चौरसिया अपने पति हिमांशु चौरसिया के साथ ट्रेन नंबर 11465 वेरावल एक्सप्रेस से अहमदाबाद से भोपाल लौट रही थीं। मेघा एच-1 कोच में सफर कर रही थीं, जबकि उनके पति एम-1 कोच में थे। रात में महिला अपनी सीट पर सो गईं और सिरहाने बैग रख लिया। बैग में दो सोने के मंगलसूत्र, सोने का हार, कान की बालियां, तीन अंगूठियां, एक ब्रेसलेट, दो मोबाइल फोन और चार हजार रुपये नकद रखे थे। बेरछा स्टेशन के पास बच्चे के रोने की आवाज से उनकी नींद खुली तो बैग गायब मिला। कोच अटेंडर से पूछताछ करने पर पता चला कि बेरछा आउटर के पास एक युवक चलती ट्रेन से कूदकर भागा है। बाद में महिला का खाली बैग कोच के बाथरूम में मिला। इसी प्रकार बैतूल निवासी अशोक कुमार अपनी पत्नी मिनी सिन्हा के साथ ए-1 कोच में सफर कर रहे थे। मिनी ने भी अपना पर्स सिरहाने रखकर सोया था। कालापीपल स्टेशन के पास नींद खुलने पर पर्स गायब मिला। पर्स में मोबाइल फोन और दो हजार रुपये नकद थे। बाद में यह पर्स भी कोच के बाथरूम से बरामद हुआ। दोनों घटनाओं के बाद जीआरपी ने चोरी के मामले दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। यह भी पढ़ें- इंदौर में परीक्षा देने पहुंचे दो फरार छात्रों को पुलिस ने दबोचा, DAVV कैंपस में मचा हड़कंप
Running Train Purses Stolen Gold Jewellery Mobile Phone 2000 Rupees
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
काशी में जम्मू-तवी एक्सप्रेस में यात्री की हत्या: गोली मारकर शव नीचे फेंका; ट्रेन में हत्या की दो दिन में द...Varanasi train murder: Body of a man from Ghazipur thrown on railway track after being shot on a moving train. Follow Latest Updates.
Read more »
Women Death In Kota Hospital: Health System Under Scrutiny After Two Deaths At J K Lona HospitalThe sudden deaths of two women at J K Lona Hospital in Kota have sparked concerns about the health system's ability to handle critical situations. The families of the deceased have refused to take the bodies, accusing the hospital administration of negligence and demanding a thorough investigation and accountability from the responsible authorities.
Read more »
ट्रेन से गायब प्रज्ञा 5 दिन बाद बेगूसराय में मिली: केदारनाथ से लौट रहा था कपल; ढाई महीने पहले हुई शादी, सोत...Kedarnath returnee wife missing from train found safe in Bihar. Follow latest updates on this shocking disappearance.
Read more »
Three Bariatua School Girls Selected in Indian U-18 Women's Hockey TeamThree girls from the Bariatua School and the hockey training center have been selected for the Indian U-18 women's hockey team. The trio, Neelam Toppan, Sugun Sinha and Khili Kumari, have been selected for the Bhokar Test Series against Australia, scheduled to be held in Bhopal from May 15 to 20. They are currently in Bhopal participating in a national camp.
Read more »
‘तारीख पर तारीख’ के लिए केवल न्यायिक अधिकारी जिम्मेदार नहीं, लंबित आपराधिक मामलों पर हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणीAllahabad High Court on Pending Cases: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लंबित आपराधिक मामलों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए केवल कोर्ट जिम्मेदार नहीं है।
Read more »
जयपुर: Rajasthan Recruitment Examination Leak Cases Investigation Deepens, with Special Operations Group Ordered to ProbeThe investigation into the paper leak cases in Rajasthan's recruitment examinations has intensified with the Special Operations Group (SOOG) ordered to probe the matter.
Read more »