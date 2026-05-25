Two youths killed in old dispute in Nawada's Narhath

Two youths were killed in an old dispute in Nawada's Narhath. The incident took place in December when two youths were killed. A new twist came in the case when the two sides clashed, leading to a knife fight. Two people died in the knife fight, while three others were seriously injured. The injured were referred to a higher institution for better treatment. The incident took place in the Narhath police station area of Nawada. The two deceased were cousins, and the other three injured were also from the same family. The police are investigating the case and have not yet arrested the accused. The police are also investigating the case.
नवादा के नरहट में पुरानी रंजिश के चलते हुए विवाद में चाकूबाजी से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। यह घटना दिसंबर में हुए मनवादा के नरहट में दो युवकों की हत्या।जागरण टीम, नवादा। नवादा जिले के नरहट में पूर्व के विवाद में दो युवकों की हत्या कर दी गई है। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है। सोमवार को मामले में फिर से एक नया मोड़ आया और दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए, इसी बीच चाकूबाजी की घटना हुई। चाकू बाजी में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि दोनों पक्ष से तीन लोग गंभीर रूप से घायल है। घायलों को बेहतर उपचार के लिए उच्चतर संस्थान को रेफर कर दिया गया है। मामला नरहट थाना क्षेत्र के छोटी पाली गांव का है। चाकूबाजी में पाली गांव निवासी मो.
आरिफ का 25 वर्षीय बेटा कासिफ और इम्तियाज आलम का 18 वर्षीय बेटा अहमद की मौत हो गई। दोनों मृतक आपस में मामा-भांजा है। इसी परिवार के दो अन्य लोग आतिफ और आमिर भी चाकू बाजी में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जबकि दूसरे पक्ष से एक महिला को गंभीर जख्म हुआ है। पाली गांव निवासी मो. फईम की बीबी नाजरी परवीन जख़्मी हुई है। घायलों का नवादा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा संस्थान के लिए रेफर कर दिया गया है।दोनों पक्षों के बीच दिसंबर महीने में विवाद हुआ था। मारपीट के साथ छेड़खानी का मामला दर्ज कराया गया था। मामले में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी बीच एक पक्ष से मो.
फईम व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण करके जमानत लेने पहुंचा था, लेकिन उसे जमानत नहीं मिली और उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।दूसरे पक्ष से काशिफ का चचेरा भाई दानिश भी कोर्ट पहुंचा था। ऐसे में फईम के स्वजन को आशंका हुई कि इनके द्वारा ही जमानत नहीं होने दिया गया है। कोर्ट से लोग घर लौटे और रंजिश में घटना को अंजाम दिया। युवकों की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा है। चाकूबाजी में संलिप्त आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी है। थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि पुरानी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना को गम्भीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है
