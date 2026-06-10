Two AI-based X-ray Machines Found in Cartons, Affecting TB Diagnosis in Samastipur

Two AI-based X-ray machines, which were supposed to be used for TB diagnosis, have been found in cartons for months now, causing inconvenience to patients. The machines, which were supposed to be used for AI-based X-ray diagnosis, have not been operational due to a lack of technicians, affecting the diagnosis process.

समस्तीपुर में टीबी जांच के लिए मिलीं दो एआई आधारित एक्स-रे मशीनें तकनीशियनों की कमी के कारण महीनों से कार्टन में बंद पड़ी हैं, जिससे मरीज परेशान हैं। एआई आधारित एक्स-रे मशीनें महीनों से कार्टन में बंद।जिले में 2386 नए टीबी संक्रमित मरीजों की पहचान हुई।जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है और मरीज हलकान। लापरवाही का आलम यह है कि महीने पहले यक्ष्मा विभाग को उपलब्ध कराई गई एआई आधारित दो एक्स-रे मशीन आज तक चालू नहीं की जा सकी हैं। राज्य स्तर से अभी तक तकनीशियन बहाल नहीं होने के कारण ये जिस तरह आई थी आज भी उसी तरह कार्टन में बंद हैं। इनमें एआई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं किए जा सके हैं। वर्तमान में एनजीओ द्वारा उपलब्ध एक मशीन से एक्स-रे का काम चल रहा है। 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के दौरान ये सारी लापरवाही सामने आ रही है। जांच में ट्रूनेट और माइक्रोस्कोपिक पद्धति का भी सहारा लिया जा रहा है। इस दौरान एआई तकनीक से पांच ऐसे टीबी मरीज मिले, जिनमें किसी तरह के लक्षण मौजूद नहीं थे। अभियान के तहत जिले में अबतक 481 शिविर लगाए जा चुके हैं। 461 हाई रिस्क गांवों को चिह्नित कर विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस अवधि में एक लाख, 23 हजार 703 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें 59 हजार, 178 पुरुष और 64 हजार, 525 महिला शामिल थीं। जांच के दौरान 2386 नए टीबी संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। समस्तीपुर प्रखंड में सर्वाधिक 854 मरीज मिले, जबकि मोहिउद्दीननगर में सबसे कम 25 मरीज दर्ज किए गए। टीबी के लिए पहले से ट्रूनेट मशीन और माइक्रोस्कोपिक पद्धति से बलगम की जांच की जा रही थी। मरीजों की त्वरित पहचान के उद्देश्य से विभाग को एआई आधारित अत्याधुनिक एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराई गई थीं, लेकिन मशीन चालू नहीं होने से अभियान के तहत होने वाली जांच गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य एआई तकनीक के माध्यम से टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान कर समय पर उपचार सुनिश्चित करना है। अब तक 13 हजार 252 लोगों की एआई आधारित एक्स-रे जांच की गई, जिसमें 562 टीबी संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। ट्रूनेट मशीन से 8201 लोगों की जांच की गई, जबकि माइक्रोस्कोपिक पद्धति से 542 लोगों के बलगम नमूनों की जांच की गई। समस्तीपुर में 854, रोसड़ा में 293, सिंघिया में 195, दलसिंहसराय में 175, हसनपुर में 96, विभूतिपुर में 89, सरायरंजन में 75, वारिसनगर में 71, उजियारपुर में 65, कल्याणपुर में 57, पटोरी और पूसा में 55-55, ताजपुर में 54, मोरवा में 51, खानपुर, शिवाजीनगर और बिथान में 37-37, विद्यापतिनगर में 33, मोहनपुर में 32 तथा मोहिउद्दीननगर में 25 संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग और जांच अभियान चलाया जा रहा है। एआई आधारित एक्स-रे तकनीक से मरीजों की प्रारंभिक पहचान में काफी मदद मिल रही है। अभियान के दौरान कई ऐसे मरीज भी चिह्नित हुए हैं, जिनमें टीबी के स्पष्ट लक्षण नहीं थे। विभाग को उपलब्ध कराई गई एआई आधारित एक्स-रे मशीन को जल्द संचालित करने की दिशा में आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मशीन शुरू होने के बाद जांच की क्षमता और बढ़ेगी। मरीजों की शीघ्र पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा.

समस्तीपुर में टीबी जांच के लिए मिलीं दो एआई आधारित एक्स-रे मशीनें तकनीशियनों की कमी के कारण महीनों से कार्टन में बंद पड़ी हैं, जिससे मरीज परेशान हैं। एआई आधारित एक्स-रे मशीनें महीनों से कार्टन में बंद।जिले में 2386 नए टीबी संक्रमित मरीजों की पहचान हुई।जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है और मरीज हलकान। लापरवाही का आलम यह है कि महीने पहले यक्ष्मा विभाग को उपलब्ध कराई गई एआई आधारित दो एक्स-रे मशीन आज तक चालू नहीं की जा सकी हैं। राज्य स्तर से अभी तक तकनीशियन बहाल नहीं होने के कारण ये जिस तरह आई थी आज भी उसी तरह कार्टन में बंद हैं। इनमें एआई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं किए जा सके हैं। वर्तमान में एनजीओ द्वारा उपलब्ध एक मशीन से एक्स-रे का काम चल रहा है। 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के दौरान ये सारी लापरवाही सामने आ रही है। जांच में ट्रूनेट और माइक्रोस्कोपिक पद्धति का भी सहारा लिया जा रहा है। इस दौरान एआई तकनीक से पांच ऐसे टीबी मरीज मिले, जिनमें किसी तरह के लक्षण मौजूद नहीं थे। अभियान के तहत जिले में अबतक 481 शिविर लगाए जा चुके हैं। 461 हाई रिस्क गांवों को चिह्नित कर विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस अवधि में एक लाख, 23 हजार 703 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें 59 हजार, 178 पुरुष और 64 हजार, 525 महिला शामिल थीं। जांच के दौरान 2386 नए टीबी संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। समस्तीपुर प्रखंड में सर्वाधिक 854 मरीज मिले, जबकि मोहिउद्दीननगर में सबसे कम 25 मरीज दर्ज किए गए। टीबी के लिए पहले से ट्रूनेट मशीन और माइक्रोस्कोपिक पद्धति से बलगम की जांच की जा रही थी। मरीजों की त्वरित पहचान के उद्देश्य से विभाग को एआई आधारित अत्याधुनिक एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराई गई थीं, लेकिन मशीन चालू नहीं होने से अभियान के तहत होने वाली जांच गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य एआई तकनीक के माध्यम से टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान कर समय पर उपचार सुनिश्चित करना है। अब तक 13 हजार 252 लोगों की एआई आधारित एक्स-रे जांच की गई, जिसमें 562 टीबी संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। ट्रूनेट मशीन से 8201 लोगों की जांच की गई, जबकि माइक्रोस्कोपिक पद्धति से 542 लोगों के बलगम नमूनों की जांच की गई। समस्तीपुर में 854, रोसड़ा में 293, सिंघिया में 195, दलसिंहसराय में 175, हसनपुर में 96, विभूतिपुर में 89, सरायरंजन में 75, वारिसनगर में 71, उजियारपुर में 65, कल्याणपुर में 57, पटोरी और पूसा में 55-55, ताजपुर में 54, मोरवा में 51, खानपुर, शिवाजीनगर और बिथान में 37-37, विद्यापतिनगर में 33, मोहनपुर में 32 तथा मोहिउद्दीननगर में 25 संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग और जांच अभियान चलाया जा रहा है। एआई आधारित एक्स-रे तकनीक से मरीजों की प्रारंभिक पहचान में काफी मदद मिल रही है। अभियान के दौरान कई ऐसे मरीज भी चिह्नित हुए हैं, जिनमें टीबी के स्पष्ट लक्षण नहीं थे। विभाग को उपलब्ध कराई गई एआई आधारित एक्स-रे मशीन को जल्द संचालित करने की दिशा में आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मशीन शुरू होने के बाद जांच की क्षमता और बढ़ेगी। मरीजों की शीघ्र पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Samastipur TB AI-Based X-Ray Machines Lack Of Technicians Inconvenience To Patients

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

2 दिन CJP प्रदर्शन में ड्यूटी, फिर रोहतक में कार से मिली दिल्ली पुलिसकर्मी की लाश; दम घुटने की आशंका | After Two Days Duty Cjp Protest Delhi Policeman Body Found Car RohtakDelhi Police Constable Sudhir Found Dead Rohtak: रोहतक के सांपला हाईवे पर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सुधीर का शव उनकी कार में मिला। सुधीर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद लौट रहे थे। मौत की वजह दम घुटना या हार्ट अटैक होने की आशंका है।

Read more »

Apple ने WWDC 2026 में macOS 27 Golden Gate का अनावरण कियाApple ने WWDC 2026 में macOS 27 Golden Gate का अनावरण किया, जिसमें AI फीचर्स, नया Siri और रिफाइन लिक्विड ग्लास डिजाइन शामिल है।

Read more »

अब राशन की हर बोरी पर होगा 'क्यूआर कोड टैग', तीन नए AI मॉड्यूल से वितरण व्यवस्था होगी पारदर्शीराशन की सभी बोरियों पर अब 'क्यूआर कोड टैग' लगाया जाएगा। वितरण व्यवस्था पारदर्शी बनाने के लिए तीन नए AI मॉड्यूल को लाया गया है।

Read more »

Apple WWDC 2026: iOS 27 से लेकर नए Siri तक, टिम कुक के आखिरी इवेंट में क्या रहा खास?Apple WWDC 2026: एपल ने अपने सालाना इवेंट WWDC 2026 में कई बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट्स और AI आधारित फीचर्स की घोषणा की।

Read more »

Meta ने भारत में पहला AI-Enabled डेटा सेंटर लॉन्च करने के लिए Reliance से मिलाया हाथ, जानिए कैसे करेगा यह काम | Meta Launch First Ai Enabled Data Center India With Partner RelianceAI-Enabled Data Centre: मेटा ने भारत में एआई सक्षम डेटा सेंटर के लिए रिलायंस से पार्टनरशिप की है। रिलायंस जामनगर में यह डेटा सेंटर बना रही है।

Read more »

Meta का भारत में पहला AI डेटा सेंटर, रिलायंस के साथ इस जगह होगी शुरुआत - meta and reliance partner for indias first ai data centerमेटा प्लेटफॉर्म्स भारत में अपना पहला AI डेटा सेंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर गुजरात के जामनगर में खोलेगा। यह सेंटर देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और मेटा के AI मॉडल्स व डिजिटल सेवाओं को सपोर्ट देगा।

Read more »