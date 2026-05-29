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T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक रिकॉर्ड क्रिस गेल का नहीं, साहिल चौहान का है; वैभव सूर्यवंशी ने लगाई ऐसी बम्ब

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T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक रिकॉर्ड क्रिस गेल का नहीं, साहिल चौहान का है; वैभव सूर्यवंशी ने लगाई ऐसी बम्ब
T20 सबसे तेज शतकसाहिल चौहानक्रिस गेल
📆29-05-2026 07:18:00
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T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में एस्टोनीाई साहिल चौहान प्रथम स्थान पर हैं। IPL में क्रिस गेल का रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने एलिमिनेटर में करीब पहुंचकर दिखाया बम्बastic शट्स।

T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम नहीं बल्कि एस्टोनीाई बल्लेबाज साहिल चौहान के नाम दर्ज है। साहिल ने 2024 में साइप्रस के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों पर शतक जड़ा था। भारतीय बल्लेबाज उर्विल पटेल और अभिषेक शर्मा भी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने क्रमशः 28 गेंदों पर शतक बनाया था। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ सिर्फ 30 गेंदों पर शतक जड़ा था। वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक बनाया और 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों पर 97 रन सुनहरे रण बनाने के बहुत करीब पहुंचे, लेकिन प्रफुल्ल हिंगे की शॉर्ट गेंद पर कैच आउट होकर रिकॉर्ड टूटने से बच गया। यह दृश्य उनके बारे में विश्वास जगाता है कि वे भारतीय क्रिकेट के एक नए सुपरस्टार हैं.

T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम नहीं बल्कि एस्टोनीाई बल्लेबाज साहिल चौहान के नाम दर्ज है। साहिल ने 2024 में साइप्रस के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों पर शतक जड़ा था। भारतीय बल्लेबाज उर्विल पटेल और अभिषेक शर्मा भी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने क्रमशः 28 गेंदों पर शतक बनाया था। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ सिर्फ 30 गेंदों पर शतक जड़ा था। वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक बनाया और 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों पर 97 रन सुनहरे रण बनाने के बहुत करीब पहुंचे, लेकिन प्रफुल्ल हिंगे की शॉर्ट गेंद पर कैच आउट होकर रिकॉर्ड टूटने से बच गया। यह दृश्य उनके बारे में विश्वास जगाता है कि वे भारतीय क्रिकेट के एक नए सुपरस्टार हैं

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T20 सबसे तेज शतक साहिल चौहान क्रिस गेल वैभव सूर्यवंशी IPL रिकॉर्ड

 

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