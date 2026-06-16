T20 WC: भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से बड़ी चूक, स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना

आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से धीमी ओवर-रेट की गलती हुई, जिसके कारण पूरी टीम पर मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया।

आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-ए मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के दौरान पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से धीमी ओवर-रेट की गलती हुई। इस कारण पाकिस्तान cricket बोर्ड (PCB) पर मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। फातिमा सना ने टीम को ओवर-रेट के मानकों के अनुसार पूरी गणना करने और समय पर पूरी ओवर फिनिश करने में विफल रहा। इस दandiErani के दौरान पाकिस्तान टीम ने नियमों के अनुसार 20 ओवर्स को समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया। यह जुर्माना आईसीसी की नीतियों के तहत लगाया गया, जिसके तहत ओवर-रेट के उल्लंघन के लिए शास्त्रीय दंड लागू होते हैं। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना इस गलती के लिए जिम्मेदार मानी गईं और उन्हें टीम प्रदर्शन और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आपसी मोड़ पर आना होगा.

आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-ए मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के दौरान पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से धीमी ओवर-रेट की गलती हुई। इस कारण पाकिस्तान cricket बोर्ड (PCB) पर मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। फातिमा सना ने टीम को ओवर-रेट के मानकों के अनुसार पूरी गणना करने और समय पर पूरी ओवर फिनिश करने में विफल रहा। इस दandiErani के दौरान पाकिस्तान टीम ने नियमों के अनुसार 20 ओवर्स को समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया। यह जुर्माना आईसीसी की नीतियों के तहत लगाया गया, जिसके तहत ओवर-रेट के उल्लंघन के लिए शास्त्रीय दंड लागू होते हैं। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना इस गलती के लिए जिम्मेदार मानी गईं और उन्हें टीम प्रदर्शन और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आपसी मोड़ पर आना होगा





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

T20 वर्ल्ड कप भारत बनाम पाकिस्तान फातिमा सना स्लो ओवर रेट जुर्माना

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ind vs Pak Live Score: पाकिस्तान टीम की प्लेइंग-XIIndia vs Pakistan Live Score, Icc Womens T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला टीम का सामना पाकिस्तान की महिला टीम से हो रहा है।

Read more »

बांग्लादेश ने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स को हराकर अभियान की शुरुआत कीजूरिया फिरदौस (50) और शरमिन अख्तर (37*) की उल्लेखनीय पारियों की बदौलत बांग्लादेश ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स महिला ने पहले बल्लेबाजी करके 20 ओवर में 139/8 का स्कोर बनाया जिसके जवाब में बांग्लादेश ने 19 ओवर में 4 विकेट के साथ लक्ष्य पूरा किया।

Read more »

IND vs PAK Women T20 WC: पाकिस्तान की नाक कटवाने में इन 5 का सबसे बड़ा हाथ, यूं ही नहीं भारत की बेटियां छाईंटी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत में टीम इंडिया की जीत हुई। इन 5 खिलाड़ियों ने भारत को चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया।

Read more »

FIFA WC Highlights: फुटबॉल विश्वकप में जापान का जादुई खेल, नीदरलैंड को बराबरी पर रोका; जर्मनी ने दाग दिए 7 गोलफीफा विश्वकप 2026 के ग्रुप मुकाबलों में रोमांच और गोलों की बारिश देखने को मिली। जापान ने आखिरी मिनट में गोल कर नीदरलैंड

Read more »

Deepti Sharma Record: दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, फेंका वर्ल्डकप का सबसे बेस्ट स्पेल | Deepti Sharma Creates History To Bowl Best Figure In T20 World Cup 2026 Indw Vs PakwINDW vs PAKW: ICC Women's T20 World Cup 2026 में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 64 रन से हराकर शानदार शुरुआत की। Deepti Sharma ने 5 विकेट लेकर इतिहास रचा।

Read more »

वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर सीरीज जीती: जोसेफ ने 5 विकेट लिए, होल्डर ने 5 गेंदों पर 21 रन बनाएKingston, Jamaica T20 series decider update. Follow West Indies vs Sri Lanka cricket match highlights and live score.

Read more »