TDP तीसरे, JDU पांचवें स्थान पर खिसके: TMC और शिवसेना UBT में टूट ने बदले NDA-INDIA ब्लॉक के समीकरण

तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) में हालिया टूट ने राजग और इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों की रैंकिंग को पूरी तरह बदल दिया है। टीडीपी तीसरे और जदयू पांचवें स्थान पर खिसक गई है, जबकि शिंदे गुट को महाराष्ट्र में बड़ा लाभ हुआ है।

तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) में हाल में हुई बड़ी टूट ने न केवल इन पार्टियों की आंतरिक स्थिति को बदल दिया है, बल्कि लोकसभा में दोनों प्रमुख गठबंधनों-राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और इंडिया ब्लॉक -के समीकरणों को भी पूरी तरह उलट-पलट दिया है। इस बदलाव का सबसे सीधा असर राजग में सहयोगियों की रैंकिंग पर पड़ा है। अब तक राजग सरकार में दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी के रूप में जानी जाने वाली तेलुगुदेशम पार्टी (टीडीपी) एक स्थान नीचे खिसक कर तीसरे नंबर पर आ गई है। वहीं, तीसरे स्थान पर रही जनता दल यूनाइटेड (जदयू) अब पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। हालांकि, इन बदलावों को आधिकारिक मान्यता मिलना अभी बाकी है, लेकिन समर्थन के लिहाज से देखें तो गैर-मान्यता प्राप्त एनसीपीआई (जिसमें तृणमूल कांग्रेस के बागियों ने शामिल होने की घोषणा की है) अब राजग की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी बन चुकी है। इसके अलावा, शिवसेना (शिंदे) गुट ने अपनी ताकत बढ़ाकर जदयू की जगह ले ली है। इस टूट का प्रभाव केवल राजग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के समीकरणों में भी आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। पहले जहां तृणमूल कांग्रेस संख्या बल की दृष्टि से इंडिया ब्लॉक में तीसरे स्थान पर थी, वहीं अब वह मात्र छह सीटों के साथ पांचवें स्थान पर आ गई है। दूसरी ओर, कभी नौ सीटों वाली शिवसेना (यूबीटी) अब तीन सीटों पर सिमट कर नौवें स्थान पर पहुंच गई है, जो राजद, झामुमो, माकपा और आईयूएमएल जैसी छोटी पार्टियों से भी पीछे है। इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ महाराष्ट्र में शिवसेना (शिंदे) को हुआ है। यूबीटी के बागियों के विलय को मान्यता मिलने के बाद शिंदे गुट के पास अब 13 सांसद होंगे, जो राज्य में कांग्रेस के बराबर और भाजपा से चार अधिक है। इसके अलावा, एनसीपी (अजित पवार) के आठ सांसदों की तुलना में शिंदे गुट की स्थिति और मजबूत हो गई है। इसी तरह, एनसीपी (शरद पवार) भी शिवसेना (यूबीटी) से आगे निकल गई है। इन परिवर्तनों का असर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले विस्तार में देखने को मिलेगा। वर्तमान में शिवसेना (शिंदे) के पास केवल एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है, लेकिन अब पार्टी के पास जदयू से अधिक सीटें होने के कारण उसे एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर, गैर-मान्यता प्राप्त एनसीपीआई को लेकर भाजपा उलझन में है, क्योंकि राज्य इकाई तृणमूल के बागियों को मंत्री पद देने के पक्ष में नहीं है। इस तरह, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) में टूट ने देश की राजनीति में नए समीकरण बना दिए हैं, जिनका असर आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगा। इस विकास ने न सिर्फ गठबंधनों की ताकत बदली है, बल्कि आगामी लोकसभा चुनावों और सरकार के विस्तार पर भी गहरा प्रभाव डालने की संभावना है.

तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) में हाल में हुई बड़ी टूट ने न केवल इन पार्टियों की आंतरिक स्थिति को बदल दिया है, बल्कि लोकसभा में दोनों प्रमुख गठबंधनों-राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और इंडिया ब्लॉक-के समीकरणों को भी पूरी तरह उलट-पलट दिया है। इस बदलाव का सबसे सीधा असर राजग में सहयोगियों की रैंकिंग पर पड़ा है। अब तक राजग सरकार में दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी के रूप में जानी जाने वाली तेलुगुदेशम पार्टी (टीडीपी) एक स्थान नीचे खिसक कर तीसरे नंबर पर आ गई है। वहीं, तीसरे स्थान पर रही जनता दल यूनाइटेड (जदयू) अब पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। हालांकि, इन बदलावों को आधिकारिक मान्यता मिलना अभी बाकी है, लेकिन समर्थन के लिहाज से देखें तो गैर-मान्यता प्राप्त एनसीपीआई (जिसमें तृणमूल कांग्रेस के बागियों ने शामिल होने की घोषणा की है) अब राजग की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी बन चुकी है। इसके अलावा, शिवसेना (शिंदे) गुट ने अपनी ताकत बढ़ाकर जदयू की जगह ले ली है। इस टूट का प्रभाव केवल राजग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के समीकरणों में भी आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। पहले जहां तृणमूल कांग्रेस संख्या बल की दृष्टि से इंडिया ब्लॉक में तीसरे स्थान पर थी, वहीं अब वह मात्र छह सीटों के साथ पांचवें स्थान पर आ गई है। दूसरी ओर, कभी नौ सीटों वाली शिवसेना (यूबीटी) अब तीन सीटों पर सिमट कर नौवें स्थान पर पहुंच गई है, जो राजद, झामुमो, माकपा और आईयूएमएल जैसी छोटी पार्टियों से भी पीछे है। इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ महाराष्ट्र में शिवसेना (शिंदे) को हुआ है। यूबीटी के बागियों के विलय को मान्यता मिलने के बाद शिंदे गुट के पास अब 13 सांसद होंगे, जो राज्य में कांग्रेस के बराबर और भाजपा से चार अधिक है। इसके अलावा, एनसीपी (अजित पवार) के आठ सांसदों की तुलना में शिंदे गुट की स्थिति और मजबूत हो गई है। इसी तरह, एनसीपी (शरद पवार) भी शिवसेना (यूबीटी) से आगे निकल गई है। इन परिवर्तनों का असर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले विस्तार में देखने को मिलेगा। वर्तमान में शिवसेना (शिंदे) के पास केवल एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है, लेकिन अब पार्टी के पास जदयू से अधिक सीटें होने के कारण उसे एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर, गैर-मान्यता प्राप्त एनसीपीआई को लेकर भाजपा उलझन में है, क्योंकि राज्य इकाई तृणमूल के बागियों को मंत्री पद देने के पक्ष में नहीं है। इस तरह, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) में टूट ने देश की राजनीति में नए समीकरण बना दिए हैं, जिनका असर आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगा। इस विकास ने न सिर्फ गठबंधनों की ताकत बदली है, बल्कि आगामी लोकसभा चुनावों और सरकार के विस्तार पर भी गहरा प्रभाव डालने की संभावना है





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